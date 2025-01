Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 4 del año 2025

BSD Router Project es una Distro CLI basada en FreeBSD (12-STABLE using NanoBSD) enfocada en ser una Distribución idonea para enrutadores, es decir, un sistema operativo libre y abierto que permita y facilite no tener que comprar e im plementar un enrutador fisico. Además, se integra muy bien con FRRouting (BGP, RIP and RIPng (IPv6), OSPF v2 and OSFP v3 (IPv6), ISIS) y Bird (BGP, RIP and RIPng (IPv6), OSPF v2 and OSFP v3 (IPv6)). Sobre BSD Router Project