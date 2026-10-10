Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 41 del año 2026

Para esta cuadragésima primera (41) semana del año 2026 (04/10/26 al 10/10/26) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “Besgnulinux, ZEPHIX y VasakOS”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas, y de otros tipos de sistemas operativos conocidos. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 41 del año 2026».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 40 del año 2026

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 41 del año 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

openSUSE es una Distribución GNU/Linux independiente (meta-distribución), y de origen alemán,, que ofrece un sistema operativo que tiene entre sus objetivos ser de fácil manejo para cualquiera, mientras promueve la colaboración del código abierto para hacer de openSUSE la Distribución Linux más usable del mundo y a su ambiente de escritorio uno idoneo para usuarios nuevos y experimentados. Además, esta Distro GNU/Linux es ofrecida como un programa comunitario patrocinado por la famosa y gran empresa multinacional Novell, y es distribuida en 2 ediciones: edición Tumbleeweed y Leap. Sobre openSUSE

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 41 del año 2026

Besgnulinux 1.0 «Openbox»

Sitio web oficial

Repositorio oficial : SourceForge.

: SourceForge. Anuncio oficial del lanzamiento : 04 de octubre de 2026.

: 04 de octubre de 2026. Enlaces de Descarga : Besgnulinux 1.0 «Openbox».

: Besgnulinux 1.0 «Openbox». Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto «Besgnulinux» denominada «Besgnulinux 1.0 «Openbox»», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como el uso de Debian 13 (Trixie) como base del sistema operativo junto al Kernel Linux 6.12.111+deb13-amd64, OpenBox como Entorno de escritorio (DE) y Administrador de ventanas (WM), y besgnulinux-frame-dark como tema de iconos predeterminado, besgnulinux-dark como tema visual predeterminado. Además, esta versión esta unicamente disponible para la arquitectura de hardware de 64 bits, hace uso del Instalador Calamares y a nivel del GRUB ofrece soporte para UEFI y BIOS. Por último, y entre muchas otras novedades, ahora en esta versión que mínimo requiere de 8 GB de espacio en disco y apenas consume 320 MB RAM al iniciar, se incluye el panel Tint2 como predeterminado, y Nemo como Administrador de archivos predeterminado . E incluye a lgunos programas preinstalados, tales como Flatpak, Navegador valiente, LibreOffice, Nemo, Tint2, Mtpaint, Gparted, Sináptico, Mousepad, Mintstick, Indicador de panel táctil, Lxrandr y Grsync.

Besgnulinux es un sistema operativo libre, abierto y gratuito basada en Debian GNU/Linux y de origen Turco. Además, es idoneo para ser usado por usuarios (novatos u avanzados) con viejos ordenadores que busquen un sistema operativo que, no utilice muchos recursos al iniciar y cuente con aplicaciones ligeras para las más diversas actividades de un usuario básico, tanto ofimáticas como multimedia. Y a pesar de ser un proyecto pequeño, ya lleva tiempo años disponible en el Linuxverso y siempre esta en continuas mejoras y avances. Sobre Besgnulinux

ZEPHIX 9

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 9 de octubre de 2026.

: 9 de octubre de 2026. Enlaces de Descarga : ZEPHIX 9.

: ZEPHIX 9. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto «ZEPHIX» denominada «ZEPHIX 9», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como el empleo del Kernel Linux 6.12.107 para ofrecer una mayor compatibilidad de hardware, un rendimiento y una gestión de energía mejorada, soporte para controladores AMD/Intel actualizados y la añadidura de capacidades de tiempo real integradas. También incluye un excelente paquete de programas que abarca una amplia selección de 4372 programas, herramientas, bibliotecas y utilidades preinstalados, listos para usar desde el momento en que ZEPHIX arranca. Por último, y entre muchas otras novedades, ahora en esta versión se nota un a rranque más rápido (tiempo de inicio reducido a unos 24 segundos en entornos virtualizados y arranques aún más rápidos en hardware real) y se mejora su modalidad instalable, a pesar de que aun sigue estando diseñado principalmente como un sistema operativo que se ejecuta en modo «en vivo», y de forma rápida y portátil.

ZEPHIX es una Distribución GNU/Linux basada en Debian (Estable), y de origen Maltés, que ofrece un sistema operativo pensado esencialmente para funcionar en modo «en vivo», y completamente «fuera de la caja»; y que además respeta la libertad de los usuarios y no se interpone en su camino, al igual que KNOPPIX en los viejos tiempos. ZEPHIX cree profundamente en la filosofía de Unix: hacer una cosa y hacerlo bien. En lugar de infinitas opciones, hay cohesión. En lugar de fragmentación, una experiencia única y bien pensada. ZEPHIX tiene como objetivo sentirse completo, con un tema global, un estilo consistente, fuentes cuidadosamente elegidas y efectos visuales sutiles que hacen que el sistema sea agradable de usar, no solo rápido de ejecutar. Sobre ZEPHIX

VasakOS Beta 1

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 4 de octubre de 2026.

: 4 de octubre de 2026. Enlaces de Descarga : VasakOS Beta 1.

: VasakOS Beta 1. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto «VasakOS» denominada «VasakOS Beta 1», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como ser la primera versión que se puede instalar, usar y se disfrutar directamente sobre un ordenador físico. Otra importante es que este versión ofrece el escritorio Vasak Desktop funcionando establemente sobre Wayfire (wlroots) y systemd, junto a un panel, un menú de aplicaciones, un área de notificaciones, y controles de red, sonido, brillo, energía, bloqueo de pantalla y gestos de trackpad. Todo escrito en Rust, con GTK4 y gtk-layer-shell. Es decir, esta completamente libre de X11, y no tiene capas de compatibilidad. Wayland es nativo de verdad y al 100%. Por último, y entre muchas otras novedades, ahora en esta versión se incluyen un estupendo y amplio conjunto de aplicaciones propias como: Vasak Terminal (terminal con pestañas, paleta de colores del sistema, ligera y rápida), Vasak File Manager (pestañas, vista dividida, progreso real en copiar/mover/borrar, deshacer con Ctrl+Z, montaje SMB/sshfs), Vasak Settings (Gestión de usuarios, red, sonido, pantalla, energía, apariencia, plugins del compositor), Vasak Gallery (visor de imágenes y organizador), Vasak Resonance (Reproductor de audio con listas de reproducción y radios), y Vasak Installer (escrito en Rust/Tauri, basado en Calamares, pero con una configuración propia: nuestras ramas de instalación y nuestra integración). También incluye repositorios propios y paquetes propios orientados a la privacidad y seguridad (Vasak Keyring, Vasak Permissions, Polkit-vasak, Vasak Accounts, Vasak Flare Daemon y Vasak Keyring).

VasakOS es una Distribución GNU/Linux basada en Arch, y de origen Argentino, que ofrece un sistema operativo con un escritorio y un conjunto de aplicaciones propias. Además, nace en el entorno de Vasak Group y crece con la comunidad, con un objetivo concreto: que exista una alternativa gratuita y de código abierto a los sistemas comerciales, sin resignar la experiencia de uso. La diferencia con otras distribuciones es dónde ponemos el trabajo. No armamos una selección de aplicaciones de otros entornos: el panel, el gestor de archivos, la terminal, los ajustes, la galería, el reproductor, el llavero de claves y el gestor de sesión están escritos para este sistema, en Rust con Tauri y Vue, compartiendo una misma biblioteca de componentes. Por eso todo se ve y se comporta igual, y por eso la interfaz se puede personalizar con CSS sin recompilar nada. Mientras que, por debajo, sigue siendo Arch: Pacman, AUR, la wiki y todo el ecosistema que ya conocés. Sobre VasakOS

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

Yellowleaf Linux : 9 de octubre.

: 9 de octubre. /e/OS : 7 de octubre.

: 7 de octubre. CONTRA1L: 5 de octubre.

Resumen

En resumen, esperamos que esta cuadragésima primera publicación (semana 41) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2026» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “Besgnulinux, ZEPHIX y VasakOS”, que hoy hemos destacado.

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