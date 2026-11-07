Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 45 del año 2026

Para esta cuadragésima quinta (45) semana del año 2026 (01/11/26 al 07/11/26) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “PorteuX, AerynOS y OpenSUSE”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas, y de otros tipos de sistemas operativos conocidos. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 45 del año 2026».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 44 del año 2026

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 45 del año 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

Kali Linux es una Distribución GNU/Linux arrancable e instalable basada en Red Hat y de origen norteamericano, que ofrece un sistema operativo idóneo como solución multiplataforma, accesible y de libre acceso para los profesionales y aficionados a la seguridad de la información. Razón por la cual, esta orientada a ser útil para las diversas tareas de seguridad de la información, tales como, las pruebas de penetración, la investigación de seguridad, la informática forense y la ingeniería inversa. Por ultimo, es importante señalas que Kali Linux fue lanzado el 13 de marzo de 2013 como una reconstrucción completa, de arriba a abajo, de BackTrack Linux, adhiriéndose completamente a los estándares de desarrollo de Debian. Sobre Kali Linux

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 45 del año 2026

PorteuX 2.9

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 01 de noviembre de 2026.

: 01 de noviembre de 2026. Enlaces de Descarga : PorteuX 2.9.

: PorteuX 2.9. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto «PorteuX» denominada «PorteuX 2.9», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas que se centran principalmente en la estabilidad. Por lo que ahora, y de forma general, todo su código asociado a los tiempo de ejecución (initrd, scripts rc, scripts de porteux e instalador) han sido sometidos a una revisión exhaustiva, corrigiendo numerosos errores y mejorando la seguridad del sistema operativo en general. Además, el Kernel Linux implementado también recibió mejoras de rendimiento. Y también, ahora cualquier usuario puede arrastrar archivos desde una ventana en segundo plano directamente a otra, sin cambiar el foco, igual que en Windows. P or último, y entre muchas otras novedades, ahora en esta versión se han implementado correcciones varias, entre las que destacan algunas asociadas a un problema de bloqueo de Chrome y LibreWolf, un problema por el cual los códigos de trucos ( porteux.cfg ) no funcionaban al editarlos en Windows, y algunos problemas asociados con las teclas de brillo, la batería y el botón de encendido en KDE Plasma.

PorteuX es una Distribución GNU/Linux basada en Slackware, además de inspirada en Slax y Porteus, de origen global y disponible para el público de forma gratuita. Su principal objetivo es ser súper rápida, pequeña, portable, modular e inmutable (si el usuario así lo desea). Ya viene preconfigurada para un uso básico, incluyendo aplicaciones ligeras para cada uno de los 7 entornos de escritorio disponibles. No incluye navegador, pero sí una tienda de aplicaciones para que puedas descargar los navegadores más populares, así como Steam, VirtualBox, drivers de Nvidia, suite ofimática, multilib, mensajeros, emuladores, entre otros. Sobre PorteuX

AerynOS 2026.11

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 02 de noviembre de 2026.

: 02 de noviembre de 2026. Enlaces de Descarga : AerynOS 2026.11.

: AerynOS 2026.11. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto «AerynOS» denominada «AerynOS 2026.11», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la implementación de una nueva estructura de línea de comandos ( moss ), que supone un cambio significativo respecto a la antigua organización de la CLI. Por ello, ahora los comandos ( system-model ) para añadir y eliminar repositorios y paquetes internos han cambiado, por lo que los primeros usuarios deberán adaptarse a estos nuevos e importantes cambios , mientras aerynOS aún está en desarrollo . Otra novedad importante esta relacionada con Budgie Desktop, que ahora se ofrece como opción para los primeros usuarios de aerynOS, incluso como opción de instalación dentro de nuestros instaladores. Si bien aún esta en pleno desarrollo, este se suma a otros varios entornos de escritorio diferentes y una docena de opciones de Wayland Compositor para quienes deseen crear su propio escritorio. P or último, y entre muchas otras novedades, ahora en esta versión se incluye la actualización de paquetes importantes como COSMIC 1.11.0 con COSMIC Viewer, GNOME 51.1, KDE Plasma 6.8.2, Budgie 10.10.4, Hyprland 0.57, Mango 0.18.4, Miriway 26.10, Noctalia 5.4.1, los Kernel Linux 7.2.14 y 6.18.60 LTS, Mesa 26.2.6, Firefox 159, QEMU 11.1.3, PipeWire 1.6.11, Thunderbird 159 y Wine 11.21.

AerynOS es una Distribución GNU/Linux independiente, y de origen Irlandés que ofrece un sistema operativo con el escritorio GNOME y orientado al rendimiento, que se diferencia significativamente de las distribuciones tradicionales, aunque busca proporcionar un entorno familiar y cómodo. El código fuente se encuentra actualmente en fase alfa (vista previa técnica), lo que significa que aún no está listo para su uso generalizado. Sin embargo, su equipo de desarrollo esta comprometemos a ofrecer en el futuro un sistema operativo estable y fiable, fácil de usar y personalizar. Sobre AerynOS

OpenSUSE 16.1

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 03 de noviembre de 2026.

: 03 de noviembre de 2026. Enlaces de Descarga : OpenSUSE 16.1.

: OpenSUSE 16.1. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto «OpenSUSE» denominada «OpenSUSE 16.1», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la implementación y mejora del modo inmutable con actualización transaccional del sistema bajo un sistema de archivos raíz de solo lectura. Por ello, ahora los usuarios familiarizados con la edición Leap Micro lo reconocerán al instante, ya que se trata del mismo enfoque, ahora integrado directamente en Leap. Este cambio de Leap 16.1 en modo inmutable reemplaza a Leap Micro, y no habrá Leap Micro 6.3 ni 7.0. Los usuarios simplemente deben arrancar la imagen de instalación habitual de Leap 16.1 y seleccionar el modo inmutable en Agama. En consecuencia, cada actualización con actualización transaccional crea una nueva instantánea, y un único comando permite revertir el sistema si algo falla. Se puede utilizar software adicional mediante contenedores con Podman o Distrobox , o mediante Flatpak en el escritorio. P or último, y entre muchas otras novedades, ahora en esta versión los usuarios de escritorio notarán una actualización importante para KDE, con Plasma pasando de la versión 6.4 a la 6.6 , junto con Qt 6.11 y KDE Frameworks 6.25. Mientras que, los usuarios de GNOME se mantienen en GNOME 48 con actualizaciones para corregir errores. Por otro lado, LXQt pasa de la versión 2.2 a la 2.4, y Xfce en Wayland continúa con la versión 4.20.

openSUSE es una Distribución GNU/Linux independiente (meta-distribución), y de origen alemán,, que ofrece un sistema operativo que tiene entre sus objetivos ser de fácil manejo para cualquiera, mientras promueve la colaboración del código abierto para hacer de openSUSE la Distribución Linux más utilizable del mundo y a su ambiente de escritorio uno idóneo para usuarios nuevos y experimentados. Además, esta Distro GNU/Linux es ofrecida como un programa comunitario patrocinado por la famosa y gran empresa multinacional Novell, y es distribuida en 2 ediciones: edición Tumbleeweed y Leap. Sobre openSUSE

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

XbuntOS : 4 de noviembre.

: 4 de noviembre. MTS: 2 de noviembre.

Resumen

En resumen, esperamos que esta cuadragésima quinta publicación (semana 45) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2026» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “PorteuX, AerynOS y OpenSUSE”, que hoy hemos destacado.

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