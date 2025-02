OBS Studio y Fedora resuelven el conflicto por el paquete Flatpak

Hace pocos días se dio a conocer la noticia de que los desarrolladores de OBS Studio habían manifestado su descontento con el proyecto Fedora debido a la distribución de un paquete Flatpak no oficial, el cual ha presentado problemas de funcionamiento.

Este paquete, mantenido por los desarrolladores de Fedora, se ofrece de manera prioritaria en la distribución, generando confusión entre los usuarios, quienes creen estar utilizando la versión oficial disponible en Flathub.

Para quienes no saben, es importante mencionar que el equipo de OBS Studio proporciona su propio paquete Flatpak a través de Flathub. Sin embargo, en Fedora se distribuye una versión alternativa que ha generado múltiples fallos. Como resultado, los usuarios han dirigido sus quejas a los desarrolladores de OBS Studio, pensando que los errores corresponden a la versión oficial del software.

Ante esta situación, los creadores de OBS Studio solicitaron a Fedora que, se eliminará el paquete Flatpak no oficial, o se marcará explícitamente como una versión alternativa no respaldada por el equipo de OBS Studio.

Dicha petición fue enviada hace tres semanas a través de los sistemas de seguimiento de errores de Fedora-Flatpaks, GNOME Software y Fedora Workstation.

El conflicto escaló rápidamente cuando las discusiones en línea se tornaron en ataques personales. Como respuesta, los desarrolladores de OBS Studio emitieron una advertencia formal exigiendo que Fedora dejara de utilizar su marca, incluyendo nombre y logotipo en la distribución del paquete.

Se estableció un plazo hasta el 21 de febrero para que Fedora cumpliera con esta solicitud advirtiendo que, de no hacerlo se tomarían acciones legales. Ante esta presión, el mantenedor del paquete en Fedora solicitó la eliminación del paquete Flatpak de OBS Studio en los repositorios de la distribución.

Se menciona que el problema en la versión fedora del paquete OBS Studio Flatpak radica en el uso de una versión de Qt con regresiones sin corregir. Mientras que el paquete oficial de OBS Studio evita estos errores al incluir una versión anterior de Qt en su entorno de ejecución, Fedora optó por utilizar una versión más reciente, lo que provocó inestabilidad en el software.

La decisión de Fedora se basó en la expiración del soporte para la versión de Qt utilizada en el paquete oficial de OBS Studio, lo que llevó a la creación de un paquete alternativo con la versión más reciente del framework, pese a sus fallos.

Como actualización para todos los que me siguen, hoy tuve una reunión con el SIG de Flatpak y el líder del proyecto Fedora, que fue una conversación muy interesante. Hablamos de los problemas, cómo llegamos a esta situación y cuáles son los próximos pasos. Para quienes no estén interesados ​​en los detalles específicos, el proyecto OBS ya no solicita la eliminación de la propiedad intelectual o el cambio de marca de la aplicación OBS Studio proporcionada por Fedora Flatpaks.