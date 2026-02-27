ONLYOFFICE 9.3: Optimización lineal con Solver, matrices dinámicas, edición PDF y mas

Hace pocas horas se dio a conocer, mediante una publicación de blog, el lanzamiento de ONLYOFFICE 9.3 Desktop Editors, el cual llega paralelamente con la versión DocumentServer y que representa un salto arquitectónico, transformando sus editores en excelentes herramientas para las labores de oficina del día a día.

La nueva versión de OLYOFFICE Docs, llega con más de 30 nuevas funciones, tales como la grabación de macros mejorada, posibilidad de guardar archivos en formato .md, abrir archivos TSV, numerosas mejoras de rendimiento y más de 500 correcciones de errores.

Principales novedades de ONLYOFFICE 9.3

El verdadero peso pesado de esta actualización reside en el editor de hojas de cálculo, que ha sido rediseñado para soportar cargas de trabajo intensivas. El motor de renderizado inicial ha sido optimizado para abrir tablas masivas que superan los 3 MB sin comprometer la fluidez de la interfaz. Sin embargo, la mejora técnica viene de la mano de la nueva herramienta «Solver». Este módulo permite a los analistas resolver problemas de optimización y programación lineal utilizando el método símplex directamente sobre las celdas, eliminando la necesidad de exportar datos a software matemático externo.

La manipulación lógica de los datos también experimenta una mejora total con la introducción de las matrices dinámicas. Gracias a esta arquitectura, una única fórmula ahora puede devolver un conjunto de múltiples valores que se «derraman» de forma automática y ordenada sobre las celdas adyacentes, agilizando la creación de modelos financieros y estadísticos.

Este arsenal se completa con el soporte nativo para la lectura de archivos TSV (valores separados por tabulaciones) y la llegada de la familia de funciones basadas en expresiones regulares (REGEXTEST, REGEXREPLACE y REGEXEXTRACT), vitales para la minería y limpieza de datos textuales complejos.

PDFs vivos y fluidez documental

Lejos de tratar al formato PDF como un archivo estático y final, ONLYOFFICE 9.3 lo convierte en un documento vivo. El editor de formularios ha reconstruido su sistema de firmas digitales, ofreciendo una versatilidad absoluta: los usuarios pueden subir una imagen y el software eliminará su fondo blanco de forma inteligente, o bien pueden firmar a mano alzada utilizando un panel táctil, tableta gráfica o ratón.

El control sobre estos archivos es ahora total, permitiendo gestionar el historial de versiones, editar directamente las fuentes incrustadas, modificar campos protegidos por contraseña y utilizar macros para automatizar la inserción de tablas y anotaciones.

En el procesador de textos, las barreras de compatibilidad siguen cayendo con la incorporación del soporte nativo para guardar documentos en formato Markdown, un estándar indispensable en el desarrollo de software y la redacción técnica. La revisión de documentos extensos se vuelve mucho más ergonómica gracias a una nueva vista multipágina que permite cotejar hojas en paralelo. La colaboración simultánea también se ha refinado: el sistema de revisión ahora tiñe los comentarios con un color específico para cada usuario, delimitando con precisión milimétrica dónde empieza y termina el bloque de texto discutido.

Estas mejoras tambien se extienden al editor de presentaciones, que ahora soporta la reproducción nativa de animaciones GIF, y a la gestión de ventanas en macOS, que permite separar archivos de forma independiente.

Por la parte de la seguridad, se destaca que los ingenieros de la plataforma han cerrado vectores de ataque históricos, mitigando vulnerabilidades críticas de secuencias de comandos entre sitios (XSS) asociadas a la carga dinámica de macros, documentadas en diversos CVEs recientes.

A nivel de procesamiento profundo, se han solucionado fallos de lectura fuera de límites y de desreferencia de punteros. Estos errores, que se activaban al procesar archivos XLS maliciosos, representaban una amenaza grave, ya que permitían a los atacantes eludir las protecciones de aleatorización del espacio de direcciones (ASLR) del sistema operativo. Finalmente, se ha asegurado el servicio interno de instalación de actualizaciones, cerrando una brecha de escalada de privilegios que podría haber comprometido el sistema completo.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descarga y actualización de ONLYOFFICE

Si ya utilizas ONLYOFFICE Desktop Editors, la actualización debería notificarse automáticamente al abrir el programa. Sin embargo, si deseas realizar una instalación limpia o probar esta suite por primera vez, puedes obtener los instaladores oficiales desde su sitio web.

ONLYOFFICE ofrece paquetes nativos .deb (para Debian/Ubuntu) y .rpm (para Fedora/RHEL/openSUSE), además de opciones portables como AppImage, Flatpak y Snap (que se actualizarán progresivamente). Para obtener los enlaces de descarga directa de todas las versiones y arquitecturas disponibles, puedes visitar la página oficial. El enlace es este.

Si son usuarios de Debian, Ubuntu o cualquier distribución con soporte para paquetes deb, pueden descargar desde la terminal el paquete de la aplicación con el siguiente comando:

wget -O onlyoffice.deb https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.3.0/onlyoffice-documentserver_amd64.deb

Hecha la descarga pueden realizar la instalación con:

sudo dpkg -i onlyoffice.deb

Si tienen problemas con las dependencias, estas las puedes solucionar ejecutando el siguiente comando en la terminal:

sudo apt -f install

Instalación mediante paquete RPM

Finalmente, para los que son usuarios de RHEL, CentOS, Fedora, openSUSE o cualquier distribución con soporte para paquetes rpm deben obtener el último paquete con el comando:

wget -O onlyoffice.rpm https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.3.0/onlyoffice-documentserver.x86_64.rpm

Ya realizada la descarga, la instalación la pueden realizar con el siguiente comando:

sudo rpm -i onlyoffice.rpm

Instalación desde SNAP

Para quienes prefieren los paquetes snap, basta con que abran su terminal y tecleen el siguiente comando:

sudo snap install onlyoffice-desktopeditors