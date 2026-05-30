ONLYOFFICE 9.4 elimina límite de conexiones y mejora licencia AGPL

La suite de productividad en la nube y escritorio ONLYOFFICE dio a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva version de «DocumentServer y Desktop Editors 9.4».

Siendo una actualización que resuelve tensiones históricas con la comunidad de software libre al ajustar sus políticas de licenciamiento. Con la introducción de interfaces oscuras inmersivas, herramientas de firma optimizadas y un arsenal de nuevas transiciones y plantillas de diseño, la plataforma se consolida como una alternativa sumamente madura frente a los gigantes corporativos de la edición documental.

Para los administradores de sistemas y desarrolladores de integraciones, la versión 9.4 representa una evolución drástica. La edición comunitaria ha eliminado barreras artificiales de uso y dependencias pesadas que complicaban su instalación. En el ámbito de la programación, la API se ha expandido masivamente para ofrecer un control exacto sobre formularios, tablas y navegación de documentos. Todo esto se complementa con la corrección crítica de múltiples vulnerabilidades de seguridad que amenazaban la integridad de los datos al convertir hojas de cálculo y procesar documentos maliciosos.

Principales novedades de ONLYOFFICE 9.4

El cambio más aplaudido por la comunidad de código abierto es la rectificación legal en las políticas de la licencia AGPL. Atendiendo a las observaciones de la Free Software Foundation (FSF), los desarrolladores han eliminado las cláusulas restrictivas que obligaban a mantener el logotipo original de ONLYOFFICE en cualquier obra derivada. En su lugar, las nuevas directrices se apegan a los estándares clásicos: solo es necesario conservar los avisos de derechos de autor y mencionar claramente en la interfaz gráfica que el producto derivado está basado en la tecnología de ONLYOFFICE. Esta modificación despeja las dudas legales y fomenta una adopción mucho más amplia en entornos corporativos de software libre.

A nivel técnico, la versión comunitaria (DocumentServer) ha experimentado un cambio para simplificar su consumo de recursos. Se ha eliminado por completo el restrictivo límite de veinte conexiones simultáneas y se ha detenido la práctica de ofuscar o minificar el código publicado, facilitando su revisión y soporte.

Experiencia de usuario y edición inmersiva

La experiencia de edición recibe mejoras visuales y prácticas muy demandadas por los usuarios. En el editor de hojas de cálculo al activar el tema oscuro del sistema, ahora es posible aplicarlo directamente al fondo del espacio de trabajo (las celdas), reduciendo drásticamente la fatiga visual en jornadas de análisis de datos extensas. En el procesador de textos, la organización visual se enriquece con la nueva herramienta nativa para insertar líneas horizontales divisorias, mejorando la estructura y legibilidad de informes largos.

El trabajo colaborativo con formularios también ha sido reinventado. La plataforma ahora permite a los creadores asignar destinatarios específicos a cada formulario y monitorear visualmente el progreso de cumplimiento en tiempo real directamente desde el editor. Además, para agilizar la firma de contratos masivos, el sistema guarda automáticamente la última imagen de firma utilizada en el almacenamiento local del navegador, sugiriéndola por defecto en campos futuros sin obligar al usuario a subir la imagen repetidamente.

Presentaciones profesionales y control de datos móviles

El módulo de presentaciones se vuelve mucho más creativo al incorporar 25 nuevas plantillas de diseño completas y veinte efectos visuales de transición para diapositivas, cuidadosamente agrupados por categorías temáticas.

Para mantener el orden visual en la interfaz de todos los editores, los controles de gráficos han sido extraídos del panel derecho tradicional para conformar una nueva y exclusiva pestaña denominada «Diseño de gráficos».

El manejo del portapapeles también se ha mejorado ya que ahora es posible pegar contenido externo (como tablas y textos enriquecidos) desde la barra de herramientas superior conservando intacto su formato original al transferirlo hacia documentos o PDFs.

Finalmente, la interacción con dispositivos móviles y la seguridad han sido reforzadas, ya que ahora la aplicación móvil integra un botón dedicado para guardar documentos manualmente, permitiendo a los usuarios desactivar la función de guardado automático.

En el apartado de seguridad, la versión 9.4 ha parcheado severas vulnerabilidades de lectura fuera de límites al convertir archivos XLS antiguos a XLSX, solucionó un problema que permitía a atacantes predecir identificadores únicos globales (GUID) basándose en su fecha de creación, y bloqueó una técnica que permitía a macros maliciosas evadir el entorno seguro (sandbox) para acceder a objetos del sistema.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descarga y actualización de ONLYOFFICE

Si ya utilizas ONLYOFFICE Desktop Editors, la actualización debería notificarse automáticamente al abrir el programa. Sin embargo, si deseas realizar una instalación limpia o probar esta suite por primera vez, puedes obtener los instaladores oficiales desde su sitio web.

ONLYOFFICE ofrece paquetes nativos .deb (para Debian/Ubuntu) y .rpm (para Fedora/RHEL/openSUSE), además de opciones portables como AppImage, Flatpak y Snap (que se actualizarán progresivamente). Para obtener los enlaces de descarga directa de todas las versiones y arquitecturas disponibles, puedes visitar la página oficial. El enlace es este.

Si son usuarios de Debian, Ubuntu o cualquier distribución con soporte para paquetes deb, pueden descargar desde la terminal el paquete de la aplicación con el siguiente comando:

wget -O onlyoffice.deb https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.4.0/onlyoffice-documentserver_amd64.deb

Hecha la descarga pueden realizar la instalación con:

sudo dpkg -i onlyoffice.deb

Si tienen problemas con las dependencias, estas las puedes solucionar ejecutando el siguiente comando en la terminal:

sudo apt -f install

Instalación mediante paquete RPM

Finalmente, para los que son usuarios de RHEL, CentOS, Fedora, openSUSE o cualquier distribución con soporte para paquetes rpm deben obtener el último paquete con el comando:

wget -O onlyoffice.rpm https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.4.0/onlyoffice-documentserver.x86_64.rpm

Ya realizada la descarga, la instalación la pueden realizar con el siguiente comando:

sudo rpm -i onlyoffice.rpm

Instalación desde SNAP

Para quienes prefieren los paquetes snap, basta con que abran su terminal y tecleen el siguiente comando:

sudo snap install onlyoffice-desktopeditors