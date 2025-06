OpenBOR: Motor de juegos 2D de código abierto y libre de regalías

Unos días atrás, mientras estaba un poco aburrido, me puse a navegar el Internet buscando algunas interesantes aplicaciones de juegos que me permitieran pasar un buen rato, no solo divirtiéndome jugando, sino jugando juegos nuevos y emocionantes, independientemente de su calidad gráfica o de su guion de juego (historia). Y luego de un buen rato buscando me he encontrado con la aplicación «OpenBOR», que hoy les traigo en este pertinente artículo, y con la cual ya llevo varios días divirtiéndome, debido a que me gustan mucho los videojuegos de lucha y disparos, al más puro estilo de la vieja escuela.

Y si nunca has escuchado antes sobre la misma, y de buenas a primera ya estás pensando que es una especie de emulador de videoconsola retro, pues no. En realidad, OpenBOR es una aplicación de código libre que ofrece un fantástico e innovador motor de juegos 2D del tipo desplazamiento lateral, ideal para juegos de lucha, disparos y mucho más. Así que, si andas buscando alternativas interesantes y divertidas para esos ratos de tiempo libre sobre tu Distro GNU/Linux, pues sigue leyendo esta publicación porque esta muy seguramente te va a gustar.

EmuDeck: App para jugar emuladores de videojuegos en Linux

Pero, antes de iniciar la lectura de esta publicación sobre qué es, cómo se instala y usa la aplicación «OpenBOR», les recomendamos la anterior publicación relacionada con la App Gamer llamada EmuDeck, igual de divertida:

EmuDeck es una aplicación libre y abierta, únicamente disponible para Linux por ahora, que se encarga de todo. Es decir, de la Instalación y configuración del emulador, biseles, teclas de acceso rápido, correcciones de rendimiento y más. EmuDeck es una colección de scripts que permite configurar automáticamente tu Steam Deck o cualquier otra Distribución de Linux, crear tu estructura de directorios de roms y descarga todos los emuladores necesarios junto con las mejores configuraciones para cada uno de ellos. EmuDeck funciona muy bien con Steam Rom Manager o con EmulationStation DE.

OpenBOR: Motor de juegos 2D de código abierto y libre de regalías

¿Qué es OpenBOR?

Según los desarrolladores de este proyecto de código abierto llamado «OpenBOR», y en su propio sitio web oficial, el mismo es descrito de la siguiente forma:

OpenBOR es un motor de juegos de código abierto libre de regalías. Los juegos típicos de OpenBOR se componen de mundos tridimensionales proyectados con recursos bidimensionales prerenderizados (comúnmente llamados sprites). Esto hace que OpenBOR sea ideal para crear juegos «Beat-em-up» de desplazamiento lateral como Double Dragon o Streets of Rage, pero el motor se adapta fácilmente a cualquier otro género, incluyendo plataformas bidimensionales como «SHUMPS y RPG».

Además, sobre este proyecto es importante aclarar y destacar lo siguiente:

Chronocrash es una comunidad de soporte para desarrolladores de juegos independientes y aficionados, la cual se centra principalmente en el motor OpenBOR, por lo que también ofrece soporte para otros motores basados ​​en sprites como Mugen.

En consecuencia, se debe entender ambos proyectos Chronocrash (Comunidad) y OpenBOR (Software) no son un solo proyecto, a pesar de tener un mismo sitio web común, sino 2 distintos en una idónea sincronización o perfecta armonía. Y por último, también es significativo conocer la siguiente información oficial por parte de los desarrolladores de OpenBOR:

OpenBOR se anuncia como el motor basado en sprites más potente del mundo, y la mayoría coincide en que hace honor a su nombre. La funcionalidad nativa de OpenBOR es completamente autónoma, con mapeos de controles, física precisa, IA y gestión de recursos incluidos. Esto le da al motor un enfoque plug-and-play para la creación de juegos, tan intuitivo para principiantes que a menudo se confunde con un emulador que ejecuta ROMs de mods. Los creadores avanzados pueden aprovechar la potente suite gráfica de alta definición de OpenBOR y un intérprete nativo de scripts derivados de C para crear prácticamente cualquier cosa imaginable.

¿Cómo se instala y usa esta aplicación Gaming sobre Linux?

Para su descarga, debemos explorar la sección de últimas descargas disponibles en su sección oficial en GitHub para así explorar la más reciente versión del actual archivo AppImage disponible, y descargar el adecuado (32 Bits / 64 Bits). Al ser ejecutado por primera vez, el mismo crea la siguiente estructura de directorio (carpetas): Logs, Paks, Saved y ScreenShots.

Y por último, y precisamente para disfrutar de cada uno de los juegos disponibles y descargables en la sección de Recursos del Forum oficial o en la web de Archive.Org, se deben colocar los mismos (archivos .pak) en la carpeta “Paks”. Téngase en cuenta que, al colocar cada archivo “pak” en la carpeta “Paks” para poder jugarlo, se debe reiniciar la aplicación para que se lea y liste en pantalla.

Todo esto, tal como se ve a continuación:

Resumen

En resumen, y luego de conocer, probar y disfrutar de este interesante y divertido proyecto del Linuxverso llamado «OpenBOR» enfocado a permitir gratos y entretenidos momentos de juegos 2D del tipo desplazamiento lateral, ideal para juegos de lucha, disparos y mucho más, espero les sea de mucha utilidad y diversión al igual que a mí. Y por su puesto, si la misma te llega a gustar y servir, no olvides recomendarla a terceros de confianza, con tranquilidad y seguridad, para así apoyar a sus desarrolladores y comunidad. Mientras que, si conoces algún otro proyecto/aplicación, libre y abierta, útil en este ámbito de los videojuegos en el escritorio Linux, te invitamos a que los menciones vía comentarios para la utilidad y beneficio de todos en el Linuxverso.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.