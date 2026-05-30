OpenBSD 7.9: Mejor gestión de energía, Wi-Fi 6 y soporte para Apple Silicon

El famoso sistema operativo libre tipo UNIX, «OpenBSD» acaba de lanzar su versión 7.9, marcando su sexagésima entrega oficial. Esta actualización no es un simple parche de mantenimiento, sino que trae mejoras muy esperadas para quienes buscan exprimir al máximo sus equipos modernos.

Desde una administración de energía mucho más inteligente hasta una compatibilidad ampliada con el hardware más reciente del mercado, esta entrega demuestra que el proyecto sigue sumamente activo y enfocado en facilitar el día a día de sus usuarios sin descuidar su legendaria seguridad.

Para quienes administran servidores o utilizan este sistema en sus computadoras portátiles, los cambios se notarán de inmediato. Se han añadido nuevos controladores para módems modernos, soporte para arrancar directamente desde particiones EFI en equipos de 64 bits y una integración gráfica mucho más fluida.

¿Que hay de nuevo en OpenBSD 7.9?

Uno de los detalles más interesantes de esta versión es el planificador de tareas, el cual en equipos amd64 y arm64 incluye una herramienta para decidir qué núcleos del procesador se van a utilizar según su velocidad. Con la variable «hw.blockcpu», los usuarios pueden decirle al sistema que ignore ciertos núcleos, como los lógicos o los de ultra bajo consumo, para priorizar el rendimiento absoluto o el ahorro de batería.

Hablando de batería, se integró una función muy práctica de hibernación retardada. Esto significa que cuando cierras la laptop, primero entra en un modo de suspensión ligera manteniendo la memoria RAM encendida por un tiempo que tú mismo puedes definir. Si no vuelves a usar el equipo una vez pasado ese tiempo, el sistema guarda automáticamente todo tu trabajo en el disco duro y se apaga por completo. De esta forma, evitas abrir la mochila y encontrarte con que la batería quedó en cero.

Gráficos al día y bienvenida a los chips de Apple

Los controladores gráficos para tarjetas de video AMD e Intel ahora están sincronizados con el núcleo de Linux 6.18.22, asegurando que las pantallas y aceleradoras gráficas funcionen sin problemas y aprovechen mejor la energía. Pero quizás la novedad que más alegrará a muchos desarrolladores es que ahora puedes instalar este sistema como invitado en máquinas virtuales de macOS que utilizan los procesadores ARM de Apple Silicon, gracias a su nuevo soporte nativo para el hipervisor de Apple.

La conexión a internet tampoco se queda atrás, ya que el sistema da un paso hacia adelante al incluir soporte directo para redes Wi-Fi 6, permitiendo descargas más rápidas y conexiones mucho más estables en redes saturadas. A esto se le suma la compatibilidad con nuevos módems LTE y controladores USB4, logrando que el hardware periférico moderno sea detectado sin complicaciones.

Ajustes de seguridad y redes

Como es costumbre en este proyecto, la seguridad sigue siendo el plato principal. Se sumó una nueva llamada al sistema que permite a ciertas bibliotecas vitales acceder a archivos esenciales, como la base de datos de zonas horarias, incluso cuando las reglas estrictas de seguridad lo prohíben por defecto. Para que esto no sea un riesgo, todo se hace en modo de solo lectura, bloqueando cualquier intento de alterar los archivos.

Por el lado de las redes, el puente Ethernet virtual ahora entiende el tráfico de redes VLAN de forma nativa. Además, la configuración automática de direcciones IPv6 viene activada desde el primer momento, facilitando la conexión a internet moderna sin tener que mover configuraciones manuales.

Miles de aplicaciones listas para instalar

El catálogo de software disponible creció bastante y los números lo respaldan. Para la arquitectura amd64 ahora se cuenta con 13.044 paquetes listos para instalar, lo que supone un aumento frente a la versión anterior. Los equipos arm64 también están muy bien cubiertos con 12.883 aplicaciones, y las computadoras más antiguas de 32 bits (i386) alcanzan los 10.631 paquetes.

Entre todas estas opciones, destacan versiones mas recientes de navegadores como Firefox 150 y Chromium 147, la suite de oficina LibreOffice 26.2, y entornos de escritorio completos como GNOME 49 y KDE Plasma 6.6.4. También se pusieron al día herramientas de seguridad internas fundamentales, destacando la llegada de OpenSSH 10.3 y LibreSSL 4.3.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.