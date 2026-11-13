openSUSE Leap 16.1 llega con modo Inmutable, Plasma 6.6 y Linux 6.12

openSUSE Leap 16.1

El Proyecto openSUSE anuncio recientemente con entusiasmo el lanzamiento oficial de openSUSE Leap 16.1, la primera actualización menor de la serie 16, que marca un cambio en la historia de la distribución. Esta versión alinea su fecha de publicación con su contraparte comercial, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16.1.

Esta sincronización garantiza que las actualizaciones de mantenimiento fluyan sin interrupciones desde el primer día, manteniendo una identidad a nivel de código fuente y binarios con SLES.

Principales novedades de openSUSE Leap 16.1

Uno de los cambios mas destacados de esta versión es la integración de openSUSE Leap Micro directamente en Leap a través del nuevo Modo Inmutable (Immutable Mode). Este modo, seleccionable durante la instalación mediante la versión 24 del instalador Agama, reemplaza definitivamente a Leap Micro, cancelando los planes para versiones 6.3 o 7.0.

El sistema opera montando el sistema de archivos raíz en modo de solo lectura y utiliza actualizaciones transaccionales para crear nuevas instantáneas del sistema tras cada modificación. En caso de fallos, un único comando permite revertir el equipo a un estado anterior y completamente funcional. Para expandir el software en este entorno cerrado, los usuarios pueden recurrir a contenedores gestionados por Podman o Distrobox, o bien utilizar paquetes Flatpak en entornos de escritorio.

Otra de las mejoras que se presenta es en los entornos de escritorio los cuales reciben importantes actualizaciones. Los usuarios de KDE notarán un salto a Plasma 6.6, un escritorio respaldado por las bibliotecas Qt 6.11 y KDE Frameworks 6.25. Por su parte, GNOME se mantiene en la versión 48, enfocándose en la corrección de errores como parte de un ciclo de actualización mayor que se extenderá en entregas futuras.

También se pone al día LXQt 2.4, Xfce 4.20 con soporte nativo para Wayland, Cinnamon 6.4, MATE 1.28 y Sway 1.10. La pila gráfica que impulsa todas estas interfaces se ha actualizado a Mesa 26.0.7, garantizando compatibilidad con el hardware más reciente, mientras que el software de productividad creativa y de oficina se renueva con LibreOffice 26.2 y GIMP 3.2.

Núcleo, virtualización y mas

Bajo el capó, openSUSE Leap 16.1 mantiene el kernel de Linux 6.12, gestionado por systemd 257 y apoyado en glibc 2.40. El ecosistema de virtualización y contenedores se moderniza para entornos de producción con la inclusión de QEMU 11.0.4, libvirt 12.4 y Podman 5.8.

Para los desarrolladores y administradores de sistemas, la distribución ofrece una vasta colección de lenguajes y compiladores actualizados desde la inclusión de Python 3.14 (que convive con la versión predeterminada 3.13) hasta gcc 15 y la cadena de herramientas LLVM/Clang 21. La gestión de datos también se actualiza mediante la incorporación de sistemas robustos como MariaDB 12.3.2, PostgreSQL 18 y herramientas de compatibilidad como Wine 11.

Requisitos de hardware, seguridad y diagnóstico

En términos de seguridad y soporte de hardware, la distribución mantiene los mismos requisitos que el año anterior, requiriendo procesadores compatibles con la arquitectura x86-64-v2 como nivel mínimo de CPU. El sistema de control de acceso obligatorio SELinux está habilitado por defecto para blindar los procesos del sistema operativo.

El soporte nativo para arquitecturas y ejecutables heredados de 32 bits (ia32) permanece desactivado en el kernel por defecto para reducir las vulnerabilidades, aunque los usuarios que dependan de él (como los jugadores de la plataforma Steam) pueden reactivarlo mediante el parámetro de arranque ia32_emulation=1 y el paquete grub2-compat-ia32.

Finalmente cabe mencionar que la distribución se ofrece a través de una imagen en DVD de 4.3 GB así como una imagen reducida de 700 MB para instalaciones por red. Las actualizaciones de la rama 16 se generarán en paralelo con SLES 16 hasta el otoño de 2031, culminando con la versión Leap 16.6, la cual continuará recibiendo soporte extendido hasta el otoño de 2033. Los usuarios con hardware más antiguo pueden migrar a Slowroll o Tumbleweed . Los usuarios de Leap 16.0 pueden actualizar a 16.1 , y Leap 16.0 que aun continua recibiendo actualizaciones.

Para facilitar la transición, los usuarios existentes de Leap Micro 6.2 cuentan con una herramienta de migración experimental hacia Leap 16.1, y se mantienen disponibles las imágenes preconfiguradas para USB, KVM/Xen, Hyper-V, VMware, Harvester, entornos en la nube y discos en bruto totalmente cifrados.

Si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.