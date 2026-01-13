Parrot 7.0 Echo: KDE Plasma 6, soporte RISC-V y herramientas de IA

Hace pocos días, el equipo de Parrot Security, dio a conocer mediante una publicación de blog el lanzamiento oficial de la nueva versión de Parrot 7.0, con el nombre en clave «Echo», en honor al periquito de Mauricio. Esta nueva versión marca un punto significativo para la distribución, ya que no se trata de una simple actualización incremental, sino de una reescritura completa del sistema que alinea la plataforma con las innovaciones introducidas por Debian 13 «Trixie».

El cambio más visible y profundo es la adopción de KDE Plasma 6 como entorno de escritorio predeterminado, abandonando la configuración clásica basada en MATE. Esta transición no es meramente estética; los desarrolladores han creado temas y configuraciones propias para garantizar que Plasma sea extremadamente ligero y eficiente, utilizando además Wayland como servidor gráfico por defecto. Esto moderniza la experiencia de usuario y mejora la seguridad al aislar mejor las aplicaciones gráficas, un aspecto crítico para la distribución.

Herramientas de pentesting e inteligencia artificial

Fiel a su misión, Parrot 7 «Echo» renueva su arsenal de seguridad ofensiva y defensiva. El metapaquete parrot-tools ahora preinstala una gama mucho más amplia de utilidades que anteriormente requerían instalación manual, como Autorecon, Bloodhound y Trufflehog, optimizando el tiempo de despliegue para los profesionales. Ademas de ello se han actualizado herramientas esenciales como Burp Suite, Maltego y el entorno de desarrollo Go, además de integrar nuevas soluciones como convoC2 y evil-winrm-py.

Sin embargo, la novedad más relevante es la apuesta decidida por la Inteligencia Artificial. Parrot 7 introduce una categoría dedicada a la IA en su menú de aplicaciones, inaugurada con la herramienta Hexstrike AI. La visión del equipo no es solo subirse a la ola de la automatización, sino proporcionar un entorno para auditar la seguridad de los grandes modelos de lenguaje (LLM) y experimentar con técnicas de prompt engineering. Según los desarrolladores, la verdadera revolución de la IA en ciberseguridad vendrá de proteger estas tecnologías, no solo de usarlas.

Por otra parte, se menciona que los repositorios de Parrot 7 son compatibles con Debian 13 (con cualquier entorno de escritorio o de máquina virtual, incluido GNOME). Si bien es compatible, los desarrolladores mencionan que siempre es recomendable realizar una copia de seguridad antes de realizar cualquier operación similar, ya que implica añadir nuevos repositorios y paquetes al sistema. Dada la gran cantidad de configuraciones posibles al usar Debian, se recomienda proceder con la instalación de la Edición Core y, si es necesario, instalar gradualmente la Edición Home/Security.

RISC-V y actualizaciones del sistema

Parrot 7 se convierte en la primera distribución de pruebas de penetración (pentesting) en ofrecer soporte oficial para la arquitectura RISC-V. El repositorio completo de la distribución ha sido compilado para esta arquitectura abierta, y se ofrece un archivo rootfs preensamblado, posicionando a Parrot en la vanguardia del hardware libre.

A nivel de sistema, se ha reescrito por completo la herramienta de actualización parrot-updater utilizando el lenguaje Rust y las bibliotecas GTK4, dotándola de una interfaz gráfica intuitiva que verifica actualizaciones semanalmente. Además, las imágenes para Docker y el Subsistema de Windows para Linux (WSL) se han sincronizado con la versión 7.0, facilitando el uso de Parrot en entornos virtualizados y de desarrollo continuo (CI/CD).

Por ultimo y no menos importante, se menciona que el rediseño no solo afectó al sistema operativo, ya que también el sitio web se ha renovado y modernizado en cuanto a diseño. Como tal, los desarrolladores mencionan que aún queda mucho trabajo por hacer, pero seguirá mejorando con el tiempo. Sigue funcionando con React y Next.js, y sus dependencias se han actualizado a las últimas versiones estables.

Instalación y actualización

Dada la magnitud de los cambios, especialmente la transición de MATE a KDE Plasma 6 y la reestructuración de los archivos de configuración en /etc/skel, el equipo de desarrollo recomienda encarecidamente realizar una instalación limpia para garantizar la estabilidad y el rendimiento. Aunque se ofrecerá una ruta de actualización desde la versión 6.x «Lorykeet», esta mantendrá el escritorio MATE y requerirá intervención manual para migrar las configuraciones de usuario.

Para los usuarios de Raspberry Pi, se aconseja utilizar la edición «Core» en modelos antiguos como la 3B, reservando la experiencia completa de escritorio para dispositivos con al menos 4 GB de RAM debido a la mayor carga gráfica de Plasma.