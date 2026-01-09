Pebble Round 2: Pantalla e-paper color, batería de 2 semanas y PebbleOS libre

Hace pocos días el fundador de Pebble, Eric Migicovsky, anuncio de manera oficial el «Pebble Round 2», un dispositivo que marca el renacimiento del formato circular dentro de la compañía y que completa la tríada de lanzamientos junto al Pebble 2 Duo y el Pebble Time 2.

Este nuevo reloj inteligente no es solo una actualización de hardware, sino la culminación de una filosofía basada en el código abierto, funcionando sobre PebbleOS, el sistema operativo cuyo código fuente fue liberado por Google en enero de 2025 tras la adquisición de Fitbit.

El Pebble Round 2 nace con la misión de corregir las concesiones técnicas que limitaron a su predecesor de 2015, el Pebble Time Round. Aquel modelo, aunque amado por su diseño ultrafino, sufría de una autonomía reducida y unos marcos de pantalla excesivos. La nueva versión mantiene la delgadez característica de 8,1 milímetros, lo que lo convierte en uno de los relojes inteligentes más finos del mercado, pero elimina los biseles anchos para integrar una pantalla táctil circular de papel electrónico a color de 1,3 pulgadas. Este panel ofrece una resolución de 260×260 píxeles, duplicando la densidad de su antecesor y garantizando una visibilidad perfecta bajo la luz directa del sol gracias a su naturaleza reflectiva.

Uno de los avances más significativos de esta generación reside en la eficiencia energética. Aprovechando los últimos avances en la tecnología de chips Bluetooth, el equipo de ingeniería ha logrado extender la duración de la batería hasta las dos semanas con una sola carga. Esto representa un salto monumental respecto a la autonomía limitada del modelo original y refuerza uno de los pilares fundamentales de la marca: ofrecer un dispositivo siempre encendido que no genere ansiedad por la carga diaria. El reloj se aloja en una caja de acero inoxidable resistente al agua hasta 30 metros, equipada con cuatro botones físicos que permiten operar la interfaz sin necesidad de mirar o tocar la pantalla, una característica esencial para el control de música o la gestión de notificaciones en movimiento.

Bajo el chasis, el Pebble Round 2 incorpora un conjunto de sensores y actuadores pensados para la utilidad diaria y el seguimiento de la salud. Incluye un acelerómetro y un magnetómetro para el recuento de pasos y la monitorización del sueño, aunque la marca enfatiza que no se trata de un reloj deportivo de alto rendimiento, sino de un compañero inteligente para el día a día. La experiencia háptica se ha refinado mediante un actuador resonante lineal (LRA), que sustituye a los motores de vibración tradicionales para ofrecer alertas más potentes y silenciosas. Además, el dispositivo cuenta con un altavoz y dos micrófonos, uno de ellos dedicado a la cancelación de ruido, lo que habilita la entrada de voz para interactuar con agentes de inteligencia artificial y responder mensajes, funcionalidad que ya está activa en Android y llegará pronto a iOS en la Unión Europea.

El ecosistema de software es quizás el aspecto más revolucionario de este lanzamiento. Al basarse en una plataforma completamente abierta, el Pebble Round 2 es un dispositivo «hackeable» por diseño, invitando a la comunidad a modificar, ampliar y personalizar su funcionamiento. Los esquemas de diseño y archivos KiCad de modelos anteriores ya están disponibles en GitHub, y los del Round 2 se publicarán una vez finalizado su desarrollo. La tienda de aplicaciones ya cuenta con más de 15.000 aplicaciones y esferas de reloj, heredadas y adaptadas de la vibrante comunidad que ha mantenido vivo el legado de Pebble. La aplicación móvil complementaria, necesaria para la sincronización con teléfonos iOS y Android, se distribuye bajo la licencia GPL 3.0, asegurando la transparencia y la longevidad del soporte.

Comercialmente, el dispositivo se ofrece en tres acabados distintos para adaptarse a diferentes estilos: negro mate, plata cepillada y oro rosa pulido. Las opciones de correa varían entre los 14 mm y los 20 mm según el modelo, utilizando un sistema de liberación rápida compatible con cualquier correa estándar del mercado. El precio de reserva se ha fijado en 199 dólares, con una fecha de disponibilidad estimada para mayo de 2026. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de prueba de verificación de diseño (DVT), y los desarrolladores ya están trabajando en la actualización del SDK para adaptar las aplicaciones existentes a la mayor resolución y formato de la nueva pantalla.

