Pinokio: Gestor de Escritorio para aplicaciones y herramientas IA

Continuando este mes de agosto de 2026, con nuestra serie de publicaciones sobre herramientas de Inteligencia Artificial, libres, abiertas y gratuitas, disponibles para el Escritorio de nuestras apreciadas Distribuciones GNU/Linux, hoy exploraremos una más llamada «Pinokio», un poco diferente a las 3 anteriores ya exploradas (LM Studio, AnythingLLM y Jan). Y si nunca has visto, leído o escuchado antes sobre ella, de entrada y de forma resumida te mencionamos que, la misma es una herramienta del tipo «Localhost Cloud» (Nube que funciona de forma privada y local en máquinas propias). Por lo que, es capaz de ejecutar diversos software localmente como aplicaciones, inteligencia artificial, agentes y servidores web con facilidad.

Además, y en caso de que, no estés al tanto sobre otras herramientas o clientes (gestores locales) de IA, pues importante que sepas que existen muchas otras más disponibles para Linux. Tales como Bavarder, Chatbox, Clippy Desktop Assistant, ComfyUI, GPT4All, Koboldcpp, Local AI, Ollama, Msty, Newelle, PyGPT, NetxChat y Witsy. Y que también existen otras herramientas IA un poco más diferentes y versátiles como, por ejemplo, DeepTutor. La cual, es una especie de Google NotebookLM abierto y local. Así que, que si las herramientas de IA son lo tuyo, pues sigue leyendo para que sigas aprendiendo y dominando dicho moderno ámbito tecnológico.

Jan: App IA multiplataforma y abierta con útiles modelos propios

Pero, antes de introducirnos en esta interesante publicación sobre una nueva aplicación de Inteligencia Artificial Generativa más llamada «Pinokio», la cual es bastante diferente y más versátil a otras ya exploradas debido a que no es netamente un Gestor de modelos IA como LM Studio, AnythingLLM y Jan, sino una especie de catalogo de aplicaciones y desarrollos con o sin IA; les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer la misma:

Pinokio: Gestor de Escritorio para aplicaciones y herramientas IA

¿Qué es Jan?

Analizando el sitio web oficial de la aplicación «Pinokio», este desarrollo abierto y herramienta de Inteligencia Artificial (IA) es descrita brevemente de la siguiente forma:

Pinokio es un lanzador universal con un solo clic, el cual facilita que Humanos y Desarrollos IA instalen, ejecuten y controlen cualquier aplicación de código abierto dentro de un ordenador.

Sin embargo, vale destacar que en una publicación anterior sobre la misma, ya mencionamos sobre la misma lo siguiente:

Pinokio es una alternativa a ChatGPT, pero de código abierto, que además se ejecuta 100% sin conexión a Internet desde cualquier computadora. Y también, es capaz de ejecutarse en cualquier tipo de hardware, es decir, desde ordenadores para el hogar como estaciones de trabajo y hasta clústeres de múltiples GPU. Ya que, es capaz de trabajar sobre arquitecturas universales: Nvidia GPUs, Apple Series M, Apple Intel, GNU/Linux (Debian) y Windows (x64).

GitHub

Además, en su sección oficial de GitHub, explican detalladamente el uso y alcance de su funcionamiento interno basado en Scripts. Razón por la cual, vale mencionar lo siguiente:

Pinokio internamente también funciona como una aplicación de terminal con una interfaz fácil de usar, en la cual se puede interactuar programáticamente con scripts. Por ende, en ella los scripts pueden ejecutar cualquier cosa, es decir, que al igual que las aplicaciones de terminal pueden ejecutar scripts de shell, los scripts de Pinokio pueden ejecutar cualquier comando, descarga archivos y ejecutarlos. En esencia, Pinokio es una terminal fácil de usar con una interfaz gráfica. Por ultimo, vale destacar que, hay dos maneras de ejecutar scripts en Pinokio: Creando nuestros propios scripts y Ejecutarlos localmente desde la sección de la aplicación llamada «Explorar». Teniendo en cuenta que, los scripts verificados y disponibles en su GUI, se listan manualmente en el directorio, se controlan mediante Git y se almacenan bajo la organización oficial de GitHub. Lo cual, garantiza que son seguros y que su instalación es segura.

Y desde aquí también podemos conocer y descargar la ultima versión disponible de Pinokio (actualmente, la versión 8.0.40 del mes de julio de 2026). Destacando que, se puede descargar su instalador para Windows (exe), macOS (dmg) y Linux (deb / appimage).

Documentación oficial

Por ultimo, es importante mostrar la siguiente información técnica sobre Pinokio mencionada en su Documentación oficial:

Pinokio es como Vercel, pero para localhost. En términos prácticos, es una plataforma que le permite alojar todo tipo de aplicaciones web y aplicaciones de inteligencia artificial en su computadora personal, y usar como si fueran de la web pública. Para facilitar esto, la plataforma viene con los tiempos de ejecución centrales, los administradores de paquetes y las herramientas que necesita para construir y ejecutar cosas en su máquina. Dependiendo de tu plataforma, Pinokio viene con herramientas como: Python, Node.js, Bun, Git, Uv, Tmux, Conda, Homebrew, FFmpeg, Caddy, entre otros componentes de software.

Pantallazos de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de Pinokio

1. Primera ejecución: Pantalla inicial de arranque

2. Exploración de las secciones de su Interfaz de usuario

Explorar

Crear apps

Crear plugin

Preguntarle al Chatbot interno de Pinokio

Puntos de control (Checkpoints)

Herramientas (Tools)

Complementos (Plugins)

Tareas (Task)

Habilidades (Skills)

Registros (Logs)

Servidor Doméstico (Home Server)

Inicio automático (Autolaunch)

Acceso (Login)

Configuración (Setting)

Inicio de sesión en la app/plataforma Pinokio

Registro en la app/plataforma Pinokio

Proceso de instalación de una app en Pinokio

GeoLibre

Uncensored Local Studio

Resumen

En resumen, «Pinokio» a diferencia de LM Studio, AnythingLLM y Jan es una herramienta mucho más versátil y amplia, ya que no se limita a unicamente ofrecer una interfaz de Chatbot IA multimodal y multimodelo, sino que se enfoca principalmente en ofrecer la capacidad de gestionar la búsqueda e instalación de aplicaciones y desarrollos con o sin IA, incluyendo agentes y servidores web con facilidad. Y aunque es multiplataforma, vale destacar (negativamente) que unicamente su interfaz de usuario solamente esta disponible en inglés. Sin embargo, y en lo personal la recomiendo para lograr la instalación fácilmente de aplicaciones muy complejas, que se encuentren disponibles en su catalogo de aplicaciones.

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