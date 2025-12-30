postmarketOS 25.12: Plasma Mobile 6.5, base Alpine 3.23 y 62 dispositivos

Hace pocos días el equipo de postmarketOS dio a conocer mediante un anuncio el lanzamiento oficial de la nueva versión de postmarketOS 25.12, una actualización semestral que consolida seis meses de desarrollo intenso para extender la vida útil de dispositivos móviles mediante software libre. En esta entrega, la distribución alcanza un total de 62 dispositivos con soporte oficial (compilaciones listas para usar), destacando la inclusión de la tableta Lenovo ThinkSmart View.

Para quienes desconocen de postmarketOS, deben saber que el objetivo del proyecto es proporcionar una distribución de Linux para teléfonos inteligentes que no dependa del ciclo de vida de soporte de firmware oficial y no esté atado a las soluciones estándar de los principales actores de la industria que marcan el vector de desarrollo.

Principales novedades de postmarketOS 25.12

Esta versión se basa en la robustez de Alpine Linux 3.23, beneficiándose de su nuevo gestor de paquetes APK 3, que introduce mejoras críticas como la descarga previa de paquetes antes de la instalación para evitar roturas del sistema por conexiones inestables.

Ademas de ello, también se presentan los nuevos entornos de escritorio móviles actualizados:

KDE Plasma Mobile 6.5.3

El entorno Plasma Mobile da un salto significativo desde la versión 6.3.5. Las mejoras se centran en la experiencia diaria:

Integración con Waydroid: Ejecutar aplicaciones de Android es ahora más fluido.

Pantalla de bloqueo: Se ha optimizado para una carga más rápida.

Aplicaciones nativas: Se reemplaza GNOME Snapshot por Plasma Camera 2.1.0 y el teclado maliit cede su lugar al nuevo paquete plasma-keyboard (basado en Qt Virtual Keyboard).

GNOME Mobile 49 (Shell 48)

Aunque los componentes base de GNOME se han actualizado a la rama 49 (incluyendo el gestor de software 49.2), el entorno de usuario optimizado para móviles (GNOME Shell Mobile) se mantiene en la versión 48 para garantizar estabilidad. Una adición clave es la inclusión de todos los backends de GVFS, permitiendo por fin la conexión inmediata de dispositivos mediante protocolo MTP sin configuraciones extra.

Phosh 0.51

El entorno desarrollado por Purism recibe una actualización mayor (desde la 0.47) con funciones muy solicitadas:

Control de hardware: Brillo automático mejorado y un botón rápido para activar/desactivar la ubicación.

Personalización: Soporte inicial para iconos en el escritorio y visualización de miniaturas en el selector de archivos.

Ajustes unificados: La aplicación de configuración de Phosh ahora integra opciones nativas de postmarketOS.

Sxmo 1.18.1

El entorno minimalista para amantes de la filosofía Unix añade soporte para dos nuevos gestores de ventanas: i3 y River. Además, se ha eliminado la dependencia de callaudiod en favor de una gestión de audio moderna mediante WirePlumber, y se introduce un nuevo menú de Acciones Rápidas para controlar Bluetooth y Wi-Fi.

Mejoras en Firefox y cambios en el soporte de dispositivos

Por la parte de las mejoras introducidas en la paquetería de postmarketOS 25.12, se destaca que el paquete mobile-config-firefox 5.1.0 introduce la página de configuración about:mobile, donde los usuarios pueden personalizar manualmente la experiencia de navegación, incluyendo la opción de mover la barra de direcciones a la parte superior o inferior de la pantalla.

En cuanto al soporte de hardware, se ha realizado una reestructuración importante. Debido al endurecimiento de las normas de calidad para la categoría «Comunidad», el kernel genérico para chips Qualcomm Snapdragon 410/412 (MSM8916) y todos los dispositivos asociados (como el Samsung Galaxy A3/A5, Moto G4 Play y Xiaomi Redmi 2) han sido movidos a la categoría de «Testing». Esto no significa que dejen de funcionar, pero sus imágenes ya no se consideran «stable» bajo los nuevos estándares estrictos del proyecto.

Por otro lado, se ha logrado unificar el empaquetado para dispositivos con chips MSM8226 y se ha migrado a los dispositivos APQ8064 al kernel genérico MSM8960, simplificando el mantenimiento a largo plazo.

Pruebas de dispositivos/IU ​​y problemas conocidos

A pesar del esfuerzo del equipo de pruebas, existen varios problemas abiertos que los usuarios deben tener en cuenta antes de actualizar o instalar esta versión:

Acer Chromebook Tab 10: La cámara web no es reconocida

Archivos de configuración: Una actualización de Alpine podría sobrescribir /etc/os-release y /etc/motd

OnePlus 6: Persisten problemas de audio durante las llamadas

Puntos de acceso Wi-Fi: NetworkManager 1.54.0 presenta fallos al crear hotspots

Reinicios en Suspensión: El Fairphone 5 y el Xiaomi Mi 9T (davinci) pueden reiniciarse al entrar en suspensión

Módems: Problemas de señalización y sueño profundo en Librem 5 y PinePhone

Plasma Mobile: La actualización directa desde la v25.06 puede causar inestabilidad en este entorno

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.