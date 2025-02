Problemas con tu procesador AMD: asi es como realice mi proceso de garantia

En más de una ocasión he aprovechado aquí y en nuestra red de blog hermanos para mostrar o mencionar sobre las características de mis equipos con los que trabajo que son con los que me siento cómodo y que sobre todo nunca deje ni dejaré de chulear a mi primer equipo que arme con mis primeros sueldos, ese equipo con un Phemon x4 que nunca me abandono y que aún, después de casi 17 años sigue siendo mi mejor guerrero.

La razón de mencionar esto, es que en casi todos mis equipos que he tenido, el corazón principal de ellos (hablando de hardware) ha sido AMD, y no, no pretendo que este post sea uno del tipo evangelizador, sino que simplemente es con los que he estado más cómodo tanto como en mantenimiento y trabajo (si, lo admito y te lo recalco INTEL, los pines de tus disipadores fueron un infierno para mí).

Dejando de lado esa pequeña frustración (no sé por qué siempre había un pin que se rompía) y tomando el asunto principal de este artículo. Me gustaría compartir el proceso que lleve para la garantía de mi procesador Ryzen aquí, ya que durante el poco tiempo en el que mi equipo principal estuvo trabajando (1 año y medio a lo mucho) de un momento a otro simplemente ya no dio imagen.

Me topé con una gran cantidad de preguntas sobre ¿y ahora qué?, ¿existirá alguna garantía? ¿Aún puedo aplicar la garantía? y sobre todo, ¿será procedente la garantía? A todas estas preguntas, a las que dedique algunos días, me di cuenta de que es un tema que no suele ser tocado muy menudo y son las mismas que estoy seguro de que muchos de los consumidores de AMD se topan cuando alguno de sus productos falla.

Antes compartir mi experiencia, es importante mencionar que AMD brinda una garantía de 3 años «despues de compra» para el caso de procesadores cerrados en caja (PiB), para otros productos puede cambiar y debes verificar si tu producto esta dentro del tiempo de garantia que brinda AMD.

Aplicando garantía con AMD

Paso 1, recaba toda la información posible

Uno de los pasos más importantes de todos es tener toda la información disponible a la mano, y esto es debido a que en más de una ocasión personal de AMD se podrán en contacto contigo solicitando información sobre los problemas que presentas o llegaste a tener con tu producto antes de contactarlos, esto con la finalidad de hacer el proceso más rápido y sobre todo que no tengas una mala experiencia.

Si bien, esto último que menciono es debido a que para aplicar la garantía, debes tener en cuenta algunos factores y es por ello que resalto este primer punto de tener toda la información posible. Cabe mencionar que esta no es una, guía como tal, y como mencione, solo comparto el cómo «yo» lleve a cabo mi proceso con la finalidad de ayudar a otros en sus dudas.

Sobre la información que debes tener a la mano te recomiendo lo siguiente:

¿Saber si tu producto aún está dentro del tiempo de garantía, tanto en tienda como directamente con AMD? ¿Dónde voy a aplicar la garantía? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? Hubo cambios antes del problema (software, hardware, etc). Que motherboard tienes y que versión de BIOS

Ya con esta información en mano, entonces sí, te recomiendo acercarte a la tienda o directamente con AMD para aplicar el proceso de garantía. Si lo haces con AMD, en mi caso para procesadores en caja cerrada lo hice desde este enlace.

Paso 2: pruebas y descarte de factores externos

Aquí es importante que realices, todas las comprobaciones que te sugieren en página, para descartar cualquier posible fallo externo a tu producto. En mi caso realicé un diagnóstico y conseguí otro equipo con la finalidad de probar uno a uno los componentes que creia que eran el problema en mi equipo (en su momento pensé que eran las RAM).

En este caso, si no tienes los conocimientos suficientes, te recomiendo que busques quien te apoye, ya que si llegas a dañar el procesador en este lapso de pruebas (pines doblados o señales de daño), es posible que tengas problemas para aplicar tu garantía.

Paso 3: primer contacto con AMD

Ya con las pruebas y descartando cualquier fallo externo y estando seguros de que es cosa del producto de AMD, es hora de hacernos una cuenta en AMD y proceder a contactar a AMD para solicitar la garantía.

En el proceso de creación de la cuenta, se mostrará una opción de elegir el idioma preferido para tener contacto con personal de AMD. Yo por mi parte elegí el español, porque en su momento pensé que AMD tenía algún tipo sede u oficinas en México, pero no, las garantías se gestionan en USA.

Una vez que ya tenemos nuestra cuenta creada y accedimos al enlace que te compartí para solicitar la garantía. Nos encontraremos este panel donde vamos a acceder a donde dice «crear una nueva solicitud».

En la página que se nos muestra, vamos a seleccionar el tipo de producto y nos va a solicitar los números de serie. Esto yo me imagino (simple suposición mía) que es con la finalidad de que AMD pueda recabar datos por su cuenta de como fue el proceso de distribucion de ese producto (hasta qué lugar de venta y/o distribuidor llego y más o menos en que fecha fue vendido).

Posterior a ello, ahora se nos pedirá describir el problema que tenemos con el producto y algunos datos básicos de la motherboard. Si no tienes idea sobre la versión de BIOS, puedes consultar la página oficial de la marca de tu motherboard y en la sección de software consultes la versión mínima de la BIOS que fue lanzada para admitir tu producto.

Otra cosa, aquí te recomiendo que hables solo sobre el problema y trates ir directo al grano, no hace falta que cuentes toda una historia como yo estoy haciendo con este artículo.

Paso 4: brindar toda la información que AMD te solicite

Ya con esto, se levantará un ticket y personal de AMD se pondrá en contacto contigo. El tiempo como tal no está definido y puede ser variable. En mi caso tarde más en buscar información y decidirme en solicitar la garantía, que lo que me tarde en contactar a AMD y tener el nuevo procesador en mis manos.

Cuando te contacte por primera vez AMD, te llegará un correo de que tu solicitud aún no ha sido aprobada y que requieren de información. Aquí es cuando te manda una serie de preguntas que debes responder

Aquí es importante que seas sincero, ya que como mencione, AMD inspecciona el producto e ignoro que suceda si detecta que mientes y ve en su inspección que la falla o daño fue causado por un mal uso.

Paso 5: proceso aprobado y envío del producto

Una vez que ya enviaste toda la información que te solicite personal de AMD y se haya hecho válido tu proceso de garantía. Te llegará un correo automatizado en donde te mencionaran que tu proceso fue aprobado y te enviaran una dirección a donde debes enviar el producto para que lo inspeccione AMD.

No debes preocuparte, ya que el envío no corre por tu cuenta. Al menos en México y casos que encontré en la red, después de unos días de haber recibido el correo, personal de AMD se contactara contigo nuevamente y te hará llegar información de como debes de enviar el paquete y solicitando información adicional.

Posterior a ello, te llegará otro correo con una guía de envío pagada por AMD, en mi caso el envío fue gestionado por DHL y los correos llegaron en orden inverso, es decir, primero me llego la guía y después de que DHL había recogido el paquete me llego el correo con las instrucciones de envío.

Es importante que vayas consiguiendo una caja o investigues como enviar el paquete y sobre todo ve consiguiendo algo de plástico burbuja o algo para tener tu paquete lo mejor protegido.

Nota importante: En este paso, es de suma importancia que estés al pendiente de tu correo, ya que en mi caso como mencione los correos llegaron en orden inverso y sobre todo, el correo con todos los documentos necesarios para el envío me llegaron un jueves por la tarde y yo me di cuenta ese mismo día en la noche. Al otro día, viernes antes de medido día, ya tenía a DHL afuera de mi domicilio para la recoleta.

Otro dato, es que AMD no requiere que le regreses todo, solo requiere del producto a inspeccionar. En mi caso solo envié el puro procesador, ya que no hacía falta que le enviara la caja junto con el disipador de calor.

Paso 6: esperar y orar porque todo salga bien

Aquí solo te toca esperar a que todo salga bien, tanto en el transcurso del envío como en la inspección. El tiempo que puede demorar esto, en mi experiencia, es que tarda más en el proceso del envío y aduanas, que en lo que AMD recibe tu producto y lo inspecciona.

En mi caso fue un viernes a medido día cuando fue recolectado y para el domingo en la noche ya estaba en USA y en camino a las instalaciones de AMD. El día que fue recibido, fue cuestión de horas las que pasaron cuando AMD me había dado el visto bueno y la garantía había sido aprobada.

Paso 7: esperar con ansias, disfrutar del producto y dar gracias a AMD

Finalmente, una vez que AMD te menciona que tu garantía fue aprobada, aquí hay dos opciones o te envía el mismo modelo de tu producto o te manda uno superior.

AMD si estás leyendo esto, ojalá y consideres ofrecer la opción de mejorar el producto, esto claro, pagando su respectiva diferencia o que el usuario se haga cargo del coste del envío de regreso, no sé, es una simple opinión, pero sería genial.

Con ello, te llegarán de nuevo algunos correos de personal de AMD, donde es posible que te soliciten algo de información y te harán llegar los números de guía para que puedas rastrear tu producto.

Ya con el paquete de tu producto en mano, solo te toca revisar y volver a colocarlo en tu equipo. En mi caso, aplique garantía para un Ryzen 5 5600g y el producto que recibí por garantía fue un Ryzen 5 5600gt. No puedo mentir que esperaba un producto superior, como un Ryzen 7, pero bueno, como diría el Sr. cara de papa «soñar no cuesta nada».

Como ultimas líneas de este extenso artículo, no me queda más que agradecer infinitamente a AMD y a todo su personal que en todo momento fue cortes y amable. Personalmente, pensé que tocaba ahorrar dinero para un nuevo procesador, ya que en su momento tenía un mal sabor de boca, pues como mencione mi procesador no tenía más de 2 años de que lo adquirí. Esto en contra de mi equipo con un Phenom que tiene cerca de 17 años y sigue trabajando de maravilla. Y sobre todo, porque los procesos de garantía, al menos aquí en mi país (México), son bastante tediosos y tardados, son tan molestos que muchos preferimos mejor adquirir un producto nuevo.

Sin más, espero que esta “pequeña” guía y experiencia personal, pueda ayudar a más de uno que en su momento tenga problemas con su producto AMD.