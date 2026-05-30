Proxmox VE 9.2 llega con balanceo automático, WireGuard y Linux 7.0

La plataforma de virtualización de código abierto Proxmox recibio hace pocos dias una actualización muy importante, la llegada de Proxmox Virtual Environment 9.2. Esta versión se apoya en Debian 13.5 (Trixie) y viene con el kernel Linux 7.0, lo que la convierte en una opción muy estable para competir frente a los sistemas de pago.
Además de actualizar piezas clave como QEMU, LXC y OpenZFS a sus versiones más recientes, este lanzamiento cambia por completo la forma en que los servidores se comunican y reparten el trabajo, integrando herramientas pensadas para facilitar el día a día en los centros de datos.
Principales novedades de Proxmox VE 9.2
Proxmox 9.2 añade Ceph 20.2.1 (Tentacle) como una alternativa probada y lista para usarse. Al mismo tiempo, la interfaz web trae funciones muy prácticas, como poder pausar las alertas de mantenimiento o crear perfiles de procesador a la medida de cada máquina virtual. Todas estas mejoras buscan que el sistema sea más rápido y fácil de manejar, permitiendo adoptar nuevas tecnologías de red sin que los servidores fallen o se saturen.
El manejo de los equipos físicos ahora es mucho más independiente gracias al nuevo balanceo de carga automático del Planificador de Recursos (CRS). A diferencia de los métodos fijos de antes, este sistema vigila en tiempo real cuánto procesador y memoria están usando tanto los servidores físicos como las máquinas virtuales. Con estos datos, el CRS mueve automáticamente los servidores virtuales hacia los equipos que están menos ocupados, mejorando el rendimiento de todo el grupo sin que nadie tenga que intervenir. Además, los técnicos pueden ajustar qué tan rápido o sensible es este reparto de carga directamente desde los ajustes web.
Las tareas de mantenimiento físico y de red también se han vuelto mucho más seguras. Se agregó una función para desactivar temporalmente el modo de alta disponibilidad en todos los equipos al mismo tiempo. Esto es muy útil cuando necesitas cambiar cables o actualizar un switch, ya que evita que el sistema piense que un servidor se cayó y empiece a reiniciar máquinas por error. Mientras esta pausa está activa, todo se mantiene en su lugar y el sistema vuelve a trabajar con normalidad apenas la desactivas.
Mejoras clave en las redes definidas por software (SDN)
La parte de redes dentro de Proxmox se actualizó para soportar configuraciones complejas que suelen usar los grandes proveedores de internet. Lo más llamativo es que ahora incluye de forma nativa los protocolos WireGuard y BGP para conectar diferentes grupos de servidores. Las conexiones de WireGuard permiten crear túneles cifrados y seguros entre los equipos, perfectos para mover máquinas virtuales en vivo o armar redes internas sin complicarse con las claves, ya que el sistema las maneja solo. Por otro lado, usar BGP permite crear redes donde cada servidor tiene su propio identificador único, sin necesidad de andar asignando direcciones IP en cada enlace directo.
Todo esto viene con un control muy exacto sobre por dónde viajan los datos. Ahora se pueden usar mapas de ruta y listas de prefijos para filtrar el tráfico BGP y EVPN con mucho detalle. También se sumaron opciones para redistribuir rutas en entornos OSPF y se incluyó soporte para que las redes internas EVPN funcionen utilizando únicamente direcciones IPv6.
Perfiles de procesador a medida y mayor seguridad
El sistema estrena una función muy pedida para evitar problemas al mezclar hardware viejo con nuevo: la creación de perfiles de CPU a la medida. Desde la página web, los administradores pueden elegir exactamente qué instrucciones y características del procesador físico van a ver las máquinas virtuales. Para ayudar con esto, un nuevo menú revisa en tiempo real estas opciones frente a los procesadores reales de cada servidor, ayudando a detectar fallos de compatibilidad antes de intentar mover una máquina virtual en caliente.
Para cerrar, la plataforma cumple con las medidas de seguridad más actuales. Ahora acepta sin problemas los certificados UEFI 2023 de Microsoft y Windows, lo que asegura que los sistemas operativos más nuevos arranquen bien. Y, gracias al nuevo núcleo Linux 7.0, el sistema viene blindado con parches contra fallas de seguridad recientes y muy graves, como Copy Fail, DirtyFrag y Fragnesia. Esto asegura que Proxmox VE se mantenga seguro y bloquee cualquier intento de ataque que provenga desde adentro de una máquina virtual.
Descarga y soporte de Proxmox VE 9.2
La nueva version ya está disponible para descargar en su página web oficial, el enlace es este. Por otro lado, también esta Proxmox Server Solutions ofrece soporte empresarial a partir de € 80 por año por procesador.