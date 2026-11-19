Purism ha anunciado oficialmente la segunda generación de su teléfono inteligente insignia, el Librem 5 v2. Con el modelo original en producción desde 2020, la compañía inaugura una nueva campaña de financiación colectiva para llevar al mercado una alternativa independiente a Android e iOS.

Entre los cambios mas importantes que presenta esta nueva entrega se destaca que el dispositivo abandona el antiguo procesador ARM64 i.MX8M para integrar el SoC SpacemiT K1, equipado con un procesador RISC-V de ocho núcleos. Con este movimiento, Purism busca ofrecer una plataforma móvil completamente abierta y auditable, eliminando la dependencia de diseños propietarios y de cuentas obligatorias de grandes tecnológicas.

Hardware, modularidad y especificaciones

En términos de especificaciones físicas, el Librem 5 v2 conserva el diseño modular, la pantalla de 5,7 pulgadas con resolución de 720 x 1440 píxeles y cámaras de de 8 y 13 megapíxeles de su predecesor. Sin embargo, da un salto en rendimiento y capacidad al incrementar la memoria RAM a 8 GB y cuadruplicar el almacenamiento flash interno de 32 GB hasta los 128 GB.

El enfoque en la durabilidad y el control del usuario se refleja en la inclusión de una batería reemplazable de 4500 mAh, doble ranura para tarjetas SIM, ranura para tarjetas microSD y el clásico conector físico para auriculares. Siguiendo su filosofía modular, tanto el chip de Wi-Fi/Bluetooth como el módem de banda base para la red celular se implementan en forma de tarjetas extraíbles, y la compañía ya contempla el desarrollo de futuros módulos enchufables que añadirán soporte para conectividad 5G y tecnología NFC.

Privacidad por diseño: Interruptores físicos y ausencia de biometría

Para neutralizar de raíz cualquier intento de rastreo o recopilación de datos no autorizada, el Librem 5 v2 mantiene su seña de identidad más reconocida: los interruptores físicos de hardware. Estos conmutadores desconectan físicamente a nivel de circuito la cámara, el micrófono, el GPS, las conexiones Wi-Fi y Bluetooth, y el módulo de banda base celular, devolviendo el control absoluto de los sensores al propietario del equipo.

Por una cuestión de principios legales y de privacidad, Purism ha decidido no incorporar escáneres de huellas dactilares ni sistemas de autenticación por reconocimiento facial. Esta postura responde directamente a la práctica judicial en Estados Unidos, donde las autoridades pueden obligar legalmente a un usuario a desbloquear un dispositivo mediante sus datos biométricos, pero requieren su consentimiento explícito cuando el acceso está protegido por una contraseña. Todo este diseño se alinea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la empresa, que prioriza el derecho a verificar el software y evitar el seguimiento no deseado.

PureOS, y compatibilidad de aplicaciones

En cuanto al software, el dispositivo funcionará con firmware de código abierto y ejecutará PureOS, una distribución Linux reconocida oficialmente como software libre por la Free Software Foundation. La interfaz gráfica estará impulsada por el entorno Phosh, desarrollado por el propio proyecto sobre tecnologías GNOME y la biblioteca GTK. Gracias al uso de las bibliotecas libhandy y Libadwaita, el smartphone ofrece una verdadera experiencia de convergencia: al conectarlo a un monitor externo, el sistema despliega un escritorio GNOME tradicional capaz de ejecutar el mismo conjunto de aplicaciones que en un ordenador de sobremesa, permitiendo además arrancar sistemas operativos personalizados directamente desde una tarjeta SD.

Para garantizar que la transición a RISC-V no deje atrás el catálogo de software existente, Purism integrará un emulador que permitirá ejecutar programas compilados originalmente para ARM64 en el primer Librem 5. Adicionalmente, los usuarios que necesiten acceder a aplicaciones del ecosistema móvil tradicional podrán apoyarse en Waydroid para ejecutar aplicaciones de Android de forma contenida.

Campaña de financiación colectiva, precio y disponibilidad

La campaña de financiación colectiva para hacer realidad el Librem 5 v2 ya se encuentra activa en el portal oficial de Purism. El precio fijado para adquirir únicamente el Librem 5 v2 es de 1599 dólares, aunque la campaña también contempla planes de pago fraccionado y paquetes que incluyen servicio de telefonía celular.

Según las estimaciones actuales de la compañía, el kit de desarrollo (DevKit) comenzará a enviarse entre seis y siete meses después de concluir la campaña, mientras que las primeras unidades comerciales del teléfono están programadas para llegar a manos de los patrocinadores en mayo de 2028, aproximadamente entre 14 y 15 meses tras el cierre de la financiación. No obstante, al tratarse de un proyecto en desarrollo activo, Purism advierte que tanto las recompensas como los plazos de entrega están sujetos a posibles variaciones.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.