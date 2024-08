Qué es un servidor dedicado y cómo elijo el mejor para mi proyecto

Poner en marcha un proyecto en la red es, afortunadamente, cada vez más sencillo. A la hora de alojarlo, existen numerosas opciones que pueden ser válidas, sin embargo, la de un servidor dedicado puede ser una propuesta más que interesante para quienes van a poner en marcha un proyecto exigente. No te pierdas toda esta información para conocer cuáles son los factores claves que debes tener en cuenta a la hora de elegir un servidor dedicado y porque es una opción que debes valorar de forma prioritaria.

¿Qué es un servidor dedicado y cuáles son sus ventajas?

Para entender lo que es un servidor dedicado, basta con pensar simplemente en un ordenador. Este se asigna de manera exclusiva a un cliente concreto y a su proyecto. De esta manera, en todo momento se cuenta con el control total tanto del software como del hardware, así como de la propia configuración. De esta manera, las opciones de flexibilidad son muy amplias y siempre podemos obtener el rendimiento más adecuado según las necesidades de nuestro proyecto. Por estas razones, los servidores dedicados cuentan con una popularidad muy alta entre quienes saben lo que buscan y lo que desean conseguir.

Hay muchas ventajas derivadas del uso de un servidor dedicado. Para comenzar, el rendimiento y la potencia son más elevados, ya que no tienes que compartir los recursos del servidor con nadie más. Además, tu proyecto nunca se va a ver afectado por las actividades que desempeñen otros usuarios. Tal y como hemos comentado, las páginas web que cuentan con un tráfico muy alto o base de datos bastante grandes, un servidor dedicado es la opción preferente

Pero no solamente hay que hablar de potencia y de rendimiento, también es necesario hacerlo de seguridad. La principal ventaja de servidor dedicado en este ámbito es que al no compartirlo con otros usuarios, se reduce el riesgo de sufrir algún tipo de problema o un ataque que pueda dejar al servidor fuera de combate durante un tiempo. Si tu proyecto desea contar con las mejores garantías de seguridad, que no te quepa duda de que un servidor dedicado es la opción que debes poner sobre la mesa en primer lugar.

Finalmente, es necesario reseñar que los servidores dedicados cuentan con una flexibilidad mucho más amplia que el resto. Puedes hacer uso de él, como mejor estimes sin ningún tipo de restricción y utilizando el sistema operativo que mejor te convenga. De esta manera, podrás sacar el máximo provecho de todas sus posibilidades.

Elige bien tu servidor dedicado

Elegir un servidor dedicado es algo que debe hacerse empleando el tiempo suficiente para saber que nuestra elección va a ser la correcta. Toma nota de todos estos consejos para que a la hora de elegir tu servidor dedicado tengas mayores posibilidades de acierto.

El procesador del servidor va a influir de manera directa en el rendimiento, por lo que debe tener los núcleos suficientes y la velocidad de reloj correcta para que en ningún momento tu proyecto se quede atrás. Merece la pena invertir en un procesador de gama alta y comprobar que tu página web tiene una respuesta muy rápida. Igualmente, los cores son unidades de procesamiento independientes dentro del CPU. Cuantos más cores tenga el procesador, más tareas podrá poner en marcha simultáneamente. Si ejecutas aplicaciones multihilo o vas a tener un alto tráfico, elige un servidor con un número de cores adecuado.

Al igual que con el procesador, la memoria RAM tiene una consideración clave a la hora de ejecutar las diferentes tareas. Cuanto mayor cantidad de memoria RAM tenga tu servidor, mayor número de procesos podrás ejecutar a la vez y todo ello sin que el rendimiento se le ha afectado.

Igualmente, a la hora de elegir un servidor dedicado, hay que optar siempre por los que cuentan con discos SSD, aunque afortunadamente ya se están convirtiendo en un estándar. Proporcionan mayores velocidades de carga de las aplicaciones.

Al ancho de banda tiene un importante peso específico para que tu servidor dedicado de la respuesta más adecuada. Si el volumen del tráfico va a ser elevado, deberás tener un ancho de banda lo suficientemente generoso como para que puedas funcionar sin problemas.

Finalmente, un aspecto fundamental a la hora de elegir un servidor dedicado, es que cuente con soporte técnico 24 horas los siete días de la semana. De esta manera, cualquier caída del servicio o problema podrá ser atajado de manera prácticamente inmediata, y evitar dejar de proporcionar servicio a tus clientes.

Por todas estas razones, un servidor dedicado es la opción preferente cuando queremos abordar un proyecto web de altas dimensiones y nos queramos asegurar el mejor rendimiento y fiabilidad. No lo dudes, escoger un servidor dedicado siempre es garantía de buen funcionamiento y de proporcionar el servicio correcto. Míralo además como una inversión que no solo va a repercutir en el funcionamiento de tu proyecto, sino en su propia imagen.