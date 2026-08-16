Ranger: Un útil explorador de archivos moderno y ligero para Linux

Exploradores o gestores de archivos para Linux suelen haber muchísimos, y la mayoría suelen ser bien conocidos y usados, puesto que son bastante similares entre ellos. Siendo buenos ejemplos de algunos de ellos los siguientes, los cuales además, suelen venir integrados en algún Entorno de escritorio o Gestor de ventanas: Caja, Deepin File Manager, Dolphin, Nautilus, Nemo, PCManFM y Thunar. Sin embargo, de vez en cuando, aquí en «Desde Linux» les damos a conocer una que otra interesante y útil alternativa a los más conocidos y usados, siendo buenos ejemplos de ello, los siguientes 3: Sunflower, Spacedrive y HiFile. Mientras que el turno de hoy corresponde a uno llamado: Ranger.

Y si lo primero que se te viene a la mente es el Explorador de archivos CLI llamado también Ranger, pues no, no es el mismo. Ya que, el ya conocido Explorador de archivos (CLI) Ranger es un excelente gestor de archivos de consola con atajos de teclado para VI, que además ofrece una interfaz minimalista y elegante basada en «curses», con una vista de la jerarquía de directorios, e incluye Rifle, un lanzador de archivos que detecta automáticamente qué programa usar para cada tipo de archivo. Y este novedoso Explorador de archivos (GUI) Ranger es un fiable explorador de archivos que entre muchas cosas, esta desarrollado dentro de un único archivo ejecutable, sin instalador, sin permisos de administrador, y sin conexión a Internet.

HiFile: Un interesante Administrador de archivos multiplataforma

Pero, antes de introducirnos en esta interesante publicación sobre esta novedosa y alternativa solución de explorador de archivos llamada «Ranger», la cual cuenta con una agradable y sencilla interfaz gráfica de usuario; les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer la misma:

HiFile es la próxima evolución de los administradores de archivos. Su misión es aumentar tu productividad siempre que trabajes con archivos o carpetas. Su objetivo es ser mejor en todos los sentidos: más conveniente, más versátil, más eficiente, más elegante, más personalizable y más divertido.

Ranger: Un útil explorador de archivos moderno y ligero para Linux

Sobre el Explorador de archivos Ranger

Descripción

Según la sección oficial de este desarrollo del Linuxverso en GitHub es el mismo es descrito de la siguiente forma:

Ranger es un fiable explorador de archivos desarrollado dentro de un único archivo ejecutable, sin instalador, sin permisos de administrador, y sin conexión a Internet. Que además, es capaz de dividir las vistas en cualquier dirección simplemente arrastrando y soltando. Y también permite, sobre todo, guardar espacios de trabajo completos: trabajo, juegos, un proyecto específico, entre otras cosas. Entendiendo por Espacio de trabajo a una configuración especifica que almacena una disposición guardada de vistas y pestañas, junto con su configuración de trabajo. Además, incluye algunas funciones adicionales, como una columna que muestra la antigüedad de los archivos o el tamaño/fecha de última modificación de archivos hasta N niveles de profundidad.Para diseñadores gráficos, también hay una columna que muestra la resolución de textura y la profundidad de bits.

Sin embargo, vale destacar que, debido a su etapa temprana de desarrollo, su creador destaca la siguiente particularidad sobre su producto:

Primeramente, que en Linux aún presenta una limitación con Wayland, la cual impide que las pestañas se abran en ventanas separadas, pero estoy pendiente de la actualización. Aparte de eso, no hay muchas diferencias entre ambas plataformas (Windows y Linux). Y en segundo lugar, que el mismo lo ha logrado crear gracias a la asistencia de la IA. Sin embargo, añade lo siguiente: Nada se aceptó simplemente porque compilara. Cada cambio se probó minuciosamente a mano tanto en Windows como en Linux, se convivió con él y se reelaboró ​​hasta que funcionó correctamente tanto en los casos más complejos como en los más evidentes. Esas pruebas y el proceso de finalización, que requirieron mucha paciencia, llevaron mucho más tiempo que la redacción; de hecho, constituyen la mayor parte de este proyecto.

Características

Entre sus características más destacadas vale la pena mencionar brevemente algunas como las siguientes:

Columnas modificables : Es programa además de mostrarlas, permite ocultarlas, cambiar su tamaño y reordenarlas por panel. Uso de Espacios de trabajo : Permite crear un espacio de trabajo, guardar uno por proyecto y restaurar la configuración completa con un solo clic. Implementación de filtrado : Permite que al escribir se pueda filtrar una carpeta u archivo por nombre, o abrir el filtro de la extensión para una selección más estricta. Potenciación mediante el Teclado : Ofrece 39 acciones (tareas) que siguen las convenciones habituales y todas se pueden reasignar desde su sección de Configuración. Implementación de Favoritos : Añade accesos directos compartidos entre todos los espacios de trabajo, para que los lugares habituales no dependan de qué diseño esté abierto. Interfaz visual agradable con buen soporte p lurilingüe: Actualmente soporta el idioma inglés, francés, español, alemán e italiano; Temas claro y oscuro y Escala ajustable. Paneles personalizables : Es capaz de dividir la ventana horizontal o verticalmente, hasta en 16 paneles. Cada uno conserva sus propias pestañas, historial, ordenación y columnas. Gestión de archivos eficiente : Permite copiar, mover, enlazar, renombrar, crear, enviar a la papelera y eliminar, con información de progreso sin que la ventana se congele. Además, permite ejecutar varias operaciones a la vez. Y además, permite la selección múltiple, arrastrar y soltar entre paneles y a otras aplicaciones, y reabrir pestañas cerradas.

Pantallazos de su GUI

Spacedrive es un Explorador para todos tus archivos. Con él podrás unificar los archivos de todos tus dispositivos y en la nubes en un único explorador fácil de usar. Además, esta específicamente diseñado para usuarios creadores, acaparadores y los dolorosamente desorganizados.

Resumen

En resumen, «Ranger» es sin duda una moderna e interesante aplicación más del Linuxverso, en la categoría de Exploradores de archivos, que sin duda vale la pena pena conocer, probar y recomendar para la administración de archivos de escritorio y red. Y si bien aun es una aplicación en etapa de desarrollo, lo mostrado hasta ahora se ve por buen camino. Por lo que, esperamos pronto conocer novedades sobre la misma.

Y en caso de que, conozcan algún otro Explorador (Administrador/Gestor) de archivos alternativo e independiente, que realmente valgan la pena conocer, probar, disfrutar y recomendar, los invitamos a mencionarlos vía comentarios para abordarlos en una futura publicación similar.

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