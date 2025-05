Redis vuelve a ser software libre bajo licencia AGPLv3

Vuelta al código abierto: Redis 8 adopta la licencia AGPLv3, aprobada por la OSI, tras un año de polémica por su uso de la SSPL no considerada libre. Cambio impulsado por su creador: Salvatore Sanfilippo, fundador de Redis, regresó al proyecto y lideró el retorno a una licencia abierta por convicción personal. Nuevas funcionalidades : Redis 8 incorpora los Conjuntos Vectoriales, útiles para IA y búsquedas semánticas, además de integrar tecnologías como JSON, Time Series y Redis Query Engine.

A poco más de un año desde el polémico cambio de licencia en Redis, se vuelve a dar otro giro inesperado en la historia de este popular almacén de datos en memoria.

Y es que Redis ha regresado oficialmente al mundo del software libre. A partir de la versión 8.0, Redis vuelve a estar disponible bajo una licencia de código abierto, concretamente la Licencia Pública General Affero de GNU (AGPLv3), aprobada por la Open Source Initiative (OSI).

La polémica de la SSPL y la ruptura con la comunidad

Debemos recordar que en marzo de 2024, Redis había cambiado su licencia a un modelo dual que combinaba la Redis Source Available License v2 con la Server Side Public License (SSPL), una decisión que provocó una oleada de críticas. Aunque legalmente viable, la SSPL no era reconocida por la OSI como una licencia de código abierto, lo que supuso el fin del estatus de software libre de Redis. Este cambio buscaba limitar el uso gratuito del software por parte de grandes proveedores de la nube como AWS o Google Cloud, que se beneficiaban de Redis sin aportar a su desarrollo. Sin embargo, la decisión no sentó bien en la comunidad.

Proyectos como Valkey, una bifurcación liderada por la Fundación Linux, surgieron como alternativa libre a Redis. Incluso distribuciones como Fedora consideraron eliminar Redis de sus repositorios, temiendo problemas de compatibilidad con sus políticas de software libre.

El regreso de Redis a sus orígenes

Cabe mencionar que la vuelta de Redis al código abierto no fue de un momento a otro, ya que este movimiento se dio gracias a Salvatore Sanfilippo (conocido como «antirez»), creador original de Redis, quien en noviembre de 2024, se reincorporó al proyecto como desarrollador y pronto comenzó a promover el regreso a una licencia realmente abierta. Según contó en una emotiva publicación en el blog oficial, escribir software libre es parte esencial de su identidad como programador, y no concebía que su trabajo se distribuyera bajo una licencia cerrada.

Sanfilippo se sumó a un debate interno ya activo dentro de Redis, en el que varias voces habían defendido la opción de adoptar la AGPL en lugar de la SSPL. Gracias a su liderazgo y al trabajo conjunto con el CTO Benjamin Renaud, finalmente Redis decidió incluir la AGPLv3 como una tercera opción de licencia junto a las anteriores.

Redis 8, un nuevo camino

Como ya mencionamos al inicio, Redis 8 es la versión en la que se introduce el nuevo modelo de licenciamiento y no solo eso, sino también con una gran cantidad de mejoras y entre ellas destaca la llegada de los Conjuntos Vectoriales, el primer nuevo tipo de datos que se suma a Redis en años, pensados para tareas de aprendizaje automático, búsqueda semántica y recuperación de vectores de alta dimensión.

Además, Redis 8 incorpora de forma nativa tecnologías que antes estaban disponibles mediante la Redis Stack, como JSON, Time Series y el Redis Query Engine, consolidando la integracion. Según la empresa, esta versión incluye más de 30 mejoras de rendimiento, con comandos que pueden llegar a ser hasta un 87% más rápidos, y un rendimiento general que se duplica en comparación con versiones anteriores.

Un futuro incierto pero con esperanza

Dadas las circunstancias en las que se posiciona Redis, el recuperar su posición antes de la polémica va a ser difícil, ya que un estudio de 2024 reveló que el 83% de las grandes empresas que usaban Redis ya habían adoptado Valkey o lo estaban considerando, como respuesta a los cambios de licencia.

El director ejecutivo de Redis, Rowan Trollope, también ha explicado la motivación empresarial detrás del uso inicial de la SSPL, señalando el desequilibrio que los hiperescaladores de la nube introducen al beneficiarse del software libre sin contribuir a su sostenibilidad. Sin embargo, la decisión de incorporar la AGPL parece reconocer que preservar la apertura del software es la mejor opcion.

Con el lanzamiento de Redis 8 bajo la licencia AGPLv3, el proyecto vuelve a alinearse con los principios del software libre. Aunque la comunidad ha sufrido una fractura importante, este cambio representa un intento serio de reconciliación.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.