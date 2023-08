ROSA Mobile: Un Sistema Operativo móvil basado en Rosa Linux

Para nadie es un secreto que, el software libre y el código abierto (SL/CA) es una vía para desarrollar más y mejor software para todos, de forma segura, confiable, accesible y hasta gratuita. Pero, que también es una alternativa viable utilizada por muchas personas, grupos, comunidades, organizaciones, empresas y hasta gobiernos (países) para lograr la tan ansiada independencia tecnológica. Tanto para sí mismos como sus miembros, usuarios o ciudadanos.

Y en estos tiempos tan convulsos, geopolíticamente hablando, donde el mundo va en camino a dividirse en bloques, es lógico que ciertos países aceleren la utilización del SL/CA para mejorar y proteger sus infraestructuras y servicios prestados. Por ello, en oportunidades pasadas hemos visto y abordado, como por ejemplo, China y Rusia, en medio de bloqueos y sanciones, en materia tecnológica han estado desarrollando lentamente, pero a pasos sólidos, el desarrollo de sistemas operativos nacionales, de escritorio y móviles. Por ello, hoy hablaremos sobre de una iniciativa más de Rusia llamada «ROSA Mobile».

Pero, antes de iniciar la lectura de esta publicación sobre la futura Distro GNU/Linux «ROSA Mobile», les recomendamos nuestra anterior publicación relacionada con la Distro Rosa Linux:

Artículo relacionado: Llega ROSA Enterprise Desktop X4 con Kernel 4.15, KDE4 y más

ROSA Mobile: S istema operativo móvil de STC IT ROSA



¿Qué se sabe hasta ahora de Rosa Mobile?

Según el reciente anuncio oficial conocido sobre la actualidad de «ROSA Mobile» se sabe lo siguiente del mismo:

El lanzamiento oficial de la primera versión de este futuro y novedoso sistema operativo móvil basado en Rosa Linux (Distribución GNU/Linux de la misma empresa) está previsto para finales de agosto de 2023. Su desarrollador, la empresa STC IT ROSA, que forma parte del holding Rutek (de origen ruso), espera que dicho sistema operativo móvil sea capaz de ejecutarse en una amplia gama de teléfonos inteligentes y tabletas. Muy al estilo de Harmony, el SO móvil chino.

El desarrollo oficial de la misma fue culminado recientemente, tal como consta en dentro del sistema legal y comercial de la legislación rusa (Ministerio de Desarrollo Digital de la Federación Rusa: Número 16453). Estará disponible en dos versiones: Una para clientes gubernamentales y otra para clientes corporativos con mayores requerimientos de seguridad y privados. Y además, se espera que l os primeros dispositivos entregados con él, sean equipos móviles fabricados por la empresa Rutek JSC. En contra este proyecto presenta como dificultad o limitaciones la falta de acceso a la documentación y soporte para los proveedores de componentes electrónicos debido a las sanciones. Aunque, esto es algo relativamente normal en el ámbito de software libre y código abierto. Es decir, la falta de documentación y soporte a la hora de hacer equivalentes libres y abiertos de controladores, firmware y aplicaciones, de y para, hardware privativo, cerrado y comercial.

¿Tiene Rosa Mobile relación con Adroid?

Por último, y algo importante a destacar es que, como ROSA Mobile está construido sobre la base de su propio repositorio ROSA 2021.1 de STC IT ROSA. Lo cual, permite que la arquitectura del mismo no requiera del uso de componentes cerrados del SO Android para implementar la interacción de hardware y software entre los controladores del kernel de Linux y los servicios del SO. Por ende, con ROSA Mobile se puede alcanzar un nuevo nivel de seguridad sobre en los dispositivos móviles que lo usen.

“Como parte de este proyecto, proporcionaremos el máximo nivel de seguridad eliminando todos los componentes cerrados del sistema operativo Android en la capa de hardware y reemplazándolos con nuestro propio código controlado”. Oleg Karpitsky, Director General de NCT IT ROSA



Y más adelante, un poco antes o después de su lanzamiento, seguramente se podrá conseguir más información sobre dicho novedoso sistema operativo móvil en su sección oficial dentro de la web de sus desarrolladores (STC IT ROSA).

Artículo relacionado: Huawei planea lanzar HarmonyOS como reemplazo de Android en 2021