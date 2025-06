Scratch Tactile: Kit para fomentar el pensamiento computacional

En el Linuxverso, no todo es código o digital, es decir, no todos los proyectos o iniciativas, libres y abiertas, comunitarias o empresariales, gratuitas o pagas, se circunscriben a desarrollos de código abierto o software/hardware libre. Por ende, en el mismo, existen infinidades de comunidades u organizaciones, publicas y privadas, bajo la filosofía o espíritu del software libre y código abierto, que desarrollan actividades y generan productos no digitales ni electrónicos. Y muchos de estos suelen ser del ámbito educativo, tal como el caso del que hoy compartiremos con todos, cuyo nombre es «Scratch Tactile».

Y si de entrada lo de «Educativo» y lo de «Scratch» te lleva a pensar en el Software Scratch cuyo objetivo es ser un lenguaje de programación gráfico, sencillo y didáctico, ideal para introducir a estudiantes de Educación Básica y Media (Niños, niñas y adolescentes) en el ámbito del pensamiento computacional, además de la programación y robótica educativa, pues estás en lo cierto. Así que, si te apasiona todo aquello que tiene que ver con el uso de Scratch y el Pensamiento computacional, te invitamos a seguir leyendo sobre este útil e importante proyecto de código abierto no digital.

Scratch Tactile: Un kit para fomentar el pensamiento computacional en los niños

¿Qué es Scratch Tactile?

Según el sitio web oficial de este interesante proyecto abierto y educativo, el mismo es descrito de la siguiente forma:

Scratch Tactile es una forma accesible de aprender a programar sin pantallas, utilizando bloquesfísicos, en lugar de código digital. Es un recurso abierto diseñado para que todos los niños, incluidas las personas con discapacidad visual, motriz o cognitiva leve, desarrollen el pensamiento computacional y competencias transversales, de manera inclusiva y divertida. Por ello, básicamente consiste en un kit fisico (real) basado en los diseños y la filosofía creativa de ScratchJr, la versión de Scratch para los más pequeños. Y de esta forma, cualquier niño de casa o alumnado podrá jugar y aprender, o aprender jugando a la vez que desarrolla de forma inclusiva las habilidades tan necesarias para la sociedad actual, como son las competencias digitales, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo (competencias del s.XXI).

¿Cómo usar los recursos abiertos disponibles de este proyecto?

Dado que, Scratch Tactile es una manera emocionante y accesible de aprender a programar sin pantallas, es decir, que en vez de usar un teclado o un ratón, se utilizan bloques físicos que representan instrucciones de código, personajes y fondos, esto nos ofrece una alternativa realmente valiosa. ¿Y por qué? Porque ofrece un enfoque interactivo a los niños para que puedan desarrollar sus competencias computacionales de una manera intuitiva, divertida e inclusiva, sin importar su estilo de aprendizaje, edad, habilidades o intereses. Y de esta forma, fomenta la creatividad, el pensamiento lógico y la resolución de problemas de una forma innovadora, acercando la programación a un público más amplio y diverso.

¿Y como podemos aprovechar estos recursos abiertos y en línea? Pues, solo debemos iniciar explorando sus secciones “Hazlo” y “Enseña” para empezar a descargar e imprimir sus recursos, y hasta conocer y ejecutar las actividades recomendadas ya creadas.

Resumen

En resumen, tanto si eres un profesional TI con hijos o un Docente TI con alumnos pequeños a los que deseas enseñar un poco de Pensamiento computacional o Programación y Robótica Educativa, mediante métodos no digitales o electrónicos, pues estamos seguros de que este proyecto o iniciativa abierta llamada «Scratch Tactile» te va a gustar y servir mucho. Pero, en caso de que ya tengas alguna experiencia con el mismo, sería genial conocer tus logros al usarlo, vía comentarios. Y si conoces algún otro proyecto dentro o fuera del Linuxverso similar a este, relacionado con el pensamiento computacional o la enseñanza de la informática y computación fuera de línea (desconectada), como por ejemplo, CS Unplugged, pues te invitamos a mencionarlo en los comentarios para explorarlo y abordarlo en una próxima publicación.

