¿Se puede vivir de Linux? Mi punto de vista y experiencia personal

Hace poco más de un mes, publicamos un genial post motivador, llamado ¿Se puede vivir de Linux como LinuxTuber en el año 2023 y más? Y dado que, fue muy bien apreciado por los lectores y la comunidad linuxera en general, he decidido, como muchos me han solicitado, el dar mi opinión personal y contar mi propia experiencia sobre dicho particular, es decir, sobre si se puede vivir de Linux como un profesional TI actualmente.



Por su puesto que, mi opinión y experiencia personal de ninguna forma está enfocada a la experiencia que cualquiera pudiera tener como YouTuber de Linux (LinuxTuber), ya que, en lo personal, no suelo crear contenido linuxero y tecnológico en dicho formato, es decir, en videos. Mi experiencia y opinión está más basada en cosas más normales o tradicionales, como la autoformación continua, el estudio formal universitario, el estudio especializado en Linux y la experiencia de trabajo formal en el ámbito TI dentro de empresas y organizaciones durante los últimos 20 años de mi vida profesional.

Así que, ahí les voy con mi opinión y experiencia. Pero dado que, lo lógico sería empezar por un poco de contexto sobre mi persona sin tener que abarrotar esta publicación con datos innecesarios, solo agregaré que con casi 50 años y de profesión Ingeniero de Sistemas, más algunas certificaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo, Operador Certificado Linux y Administrador Certificado Linux, entiendo y manejo lo elemental y un poco más, sobre la tecnología en general, y el ámbito del Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux.

Vivir de Linux: ¿Se puede o no se puede? Mito o Realidad

Entrando ya de lleno, en lo que realmente importa en este artículo, es decir, mi experiencia y mi opinión, pues de forma directa, clara y breve mi respuesta es sí. Pero, dado que siempre se necesita mucho más contexto o detalles para lograr comprender a plenitud una situación o respuesta, pues aquí les van los detalles:

Mi experiencia personal con Linux

Primeros 10 años

Antes de conocer GNU/Linux por primera vez, aproximadamente por el año 2006, evidentemente que mi vida profesional en el ámbito tecnológico estuvo centrado en el ámbito de Windows y el software privativo, cerrado y comercial. Y sin importar los empleos que desempeñe en dichas épocas, todo era con Windows. Y eso que fui Técnico de equipos de impresión e imágenes (Microfilms, Plotters e Impresoras), Analista de soporte de Sistemas de Tarificación Telefónica, Especialista técnico de Centrales Telefónicas, Siemens y Panasonic.

Sin embargo, en una de las organizaciones donde preste mis servicios profesionales, como Administrador del área telefónica (Red y Central Telefónica), usaban GNU/Linux y eso me despertó mucho la curiosidad, ya que, para mí, todo giraba alrededor de Windows. Así que, empecé mi autoformación, empezando con Knoppix, que para esa época venía en formato en vivo (CD Live) y luego OpenSuse.

Hasta hoy en día

Ya luego de un tiempo, al ver mi interés por aprender y dominar GNU/Linux, la organización me permitió ser parte del equipo de Soporte Tecnológico sin abandonar mis responsabilidades inherentes al área telefónica. Y en menos de 2 años, ya era uno de los analistas de soporte con mayor dominio de GNU/Linux, y con el tiempo me pagaron las certificaciones nacionales e internacionales correspondientes, y pase a entrenar a muchos del personal nuevo que ingresaban al Departamento de soporte tecnológico de la Dirección de Tecnología de la Información.

Con los años, dentro de la misma organización, me convertí por breve tiempo en SysAdmin, con las respectivas mejoras de ingreso y beneficios. Luego, pase a otra organización bajo el cargo de Supervisor del Departamento (Oficina) de Soporte Técnico, y donde casi toda la plataforma de ordenadores de usuarios era con GNU/Linux. Por supuesto, con mejoras de ingresos y beneficios. Por último, y con el pasar de los años, en otra muy pequeña organización me convertí en Director de la Oficina de Tecnología, donde también casi toda la plataforma era GNU/Linux.

En paralelo, ya para el año 2006, me había convertido en colaborador (redactor de contenidos) aquí en Desde Linux. Lo que, para mí, ha sido un gran orgullo y placer durante estos casi 7 años. Además, de algo beneficioso, ya que, como todo en esta vida, genera un honrado, humilde y merecido ingreso. Y que proviene de mi conocimiento adquirido sobre el Software Libre, el Código Abierto y GNU/Linux.

Y por último, y dado que, ocasionalmente, suelo participar y ayudar a terceros con problemas y actividades linuxeras, tanto en línea como en persona; o suelo divertirme creando Respines y Scripts con fines educativos para la Comunidad, pues esto a veces también es recompensado con pequeños y valiosos aportes de parte de los mismos.

Resumen: Mi opinión personal con respecto a vivir de Linux como profesional TI

En resumen, pues ciertamente, no me he vuelto ni rico ni millonario por conocer, aprender, dominar y enseñar sobre el Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux, pero mi vida como profesional TI avanzo mucho luego de hacerlo. Y hoy en día, sigue siendo el pilar de mis actividades profesionales TI, sea lo que sea que esté haciendo o deba de hacer.

Así que, mi respuesta corta, clara y concisa es, por supuesto, que se puede «Vivir de Linux como profesional TI» en pleno año 2023. Ya otra cosa es, cuando se ejerce el hermoso y respetado oficio de creador de contenidos en YouTube, a tiempo parcial o completo. Para lo cual, también se requiere de mucho esfuerzo, conocimiento y dedicación. Lo que los hace, igualmente merecedores de su justa retribución monetaria por parte de su Comunidad que los sigue y consume sus contenidos.

En consecuencia, si aún no sabes nada de Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux, mi sano y útil consejo es que, sin importar tus actuales estudios, oficio, profesión y planes de vida, conozcas y aprendas a usar los mismos. Mientras que, si tu futuro estará basado en ser un profesional TI, este consejo es más vital aún, ya que cada día más las empresas y organizaciones requieren de personal TI altamente calificado en este ámbito de la tecnología.

