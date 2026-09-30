Septiembre 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Septiembre del año 2026 ha terminado, por ello y como de costumbre, hoy les traemos este pequeño y útil compendio de informaciones, noticias, tutoriales, manuales, guías y eventos de lanzamientos relacionados con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).

Algunas de las cuales, son de nuestra web y otras de algunas webs importantes a nivel global, que se han dado durante dicho mes en curso (septiembre, 2026).

Agosto 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Pero, antes de iniciar la lectura de este post sobre la actualidad informativa del «Linuxverso durante septiembre de 2026», les recomendamos la anterior publicación relacionada del mes pasado, para su posterior lectura al finalizar está presente, en caso de que lo crean útil, interesante o necesario:

Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).

Resumen de septiembre 2026

Dentro de Desde Linux en septiembre 2026

Buenas

Malas

Interesantes

Top Recomendadas

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Fuera de «Desde Linux» en septiembre 2026

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Noticia destacada de la Fundación para el Software Libre (FSF / FSFE)

Agosto GNU Spotlight con Amin Bandali – ¡18 nuevos lanzamientos de GNU!: Este 1 de septiembre y como de costumbre al inicio de cada mes, este bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los nuevos (18) lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante todo el mes anterior (agosto), y entre los que están los siguientes: anastasis-0.8.1, ed-1.22.6, emacs-31.1, freeipmi-1.6.19, gcc-16.2.0, global-6.7, gnunet-0.29.0, gnupg-2.5.22, jacal-2a1, libgcrypt-1.12.3, libmicrohttpd-1.0.10, libredwg-0.14, linux-libre-7.2-gnu, parallel-20260822, poke-5.0, scm-5f5, slib-3c2 y wdiff-1.2.3.

El paquete de software GNU LibreDWG es una biblioteca libre en lenguaje C para gestionar archivos DWG. Su objetivo es servir como alternativa libre a las bibliotecas OpenDWG. DWG es el formato de archivo nativo de AutoCAD.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: FSF y FSFE.

Noticia destacada de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)

Boletín informativo para socios – Septiembre de 2026 (El 35.º aniversario de Linux y la frontera abierta): En esta publicación del mes de septiembre, también usada como Boletín mensual para los miembros de la Comunidad de la OSI, se enfoca primeramente sobre el 35 aniversario de Linux. Y por ello, en ella se informa que la OSI estará presente en la celebración del 35º aniversario de Linux en la Cumbre de Código Abierto de Europa los días 9 y 10 de octubre en Praga. Además, otras noticias importantes reseñadas en dicha publicación están relacionadas con la unión de la OSI al Foro Abierto para la IA (OFAI), con el objetivo de respaldar los llamamientos a que Estados Unidos desarrolle modelos más abiertos. Y también, otra relacionada con el deber de cualquier actor y usuario del Linuxverso en cuanto a educar a los responsables políticos, productores y usuarios de estas tecnologías sobre lo que significan la IA de código abierto y de libre acceso para las cuatro libertades del software: la libertad de usar, estudiar, modificar y compartir sin necesidad de pedir permiso al titular de los derechos. La OSI colabora con diversas partes interesadas, como la Fundación Mozilla, la Alianza de Bienes Públicos Digitales, la Fundación Linux y el Foro Abierto para la IA. Además, recientemente, animamos a la Fundación Linux a que sometiera la Licencia OpenMDW a revisión y trabajamos junto con el Foro Abierto para la IA en una declaración de apoyo a las peticiones para que Estados Unidos desarrolle modelos más abiertos. Juntos necesitamos comprender si las licencias y los procesos que hemos utilizado tradicionalmente para el software nos serán útiles al reflexionar sobre los modelos y los sistemas de IA.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias más, haga clic en el siguiente enlace.

Últimas Noticias de la Organización Fundación Linux (FL)

Una nueva investigación de la Fundación Linux Energía descubrió que el software de código abierto puede ofrecer un valor neto de dos a cinco veces mayor para los operadores de la red e introdujo un marco estandarizado para evaluar esas inversiones. LF Energy también dio la bienvenida a tres nuevos miembros y tres nuevos proyectos, impulsó el modelo Power Grid Model a la fase de adopción temprana tras más de 10 millones de descargas, y documentó cómo TenneT logró una mejora de diez veces en el rendimiento del análisis de seguridad de la red con PowSyBl.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: Fundación Linux, en inglés; y la Fundación Linux Europa, en español.

Resumen

En resumen, esperamos que este “pequeño y útil compendio de noticias” con lo más destacado dentro y fuera de nuestro «Blog Desde Linux», para este noveno mes del presente año (septiembre de 2026), sea un gran aporte al mejoramiento, crecimiento y difusión de todas las Tecnologías y Desarrollos libres y abiertos, dentro y fuera del Linuxverso.

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