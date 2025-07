ShadPS4: Un emulador multiplataforma para PS4 hecho en C++

ShadPS4 se encuentra en una etapa temprana de desarrollo (última versión estable 0.10.0, de junio de 2025), por ello, aún no debes esperar una experiencia perfecta al usarlo. Sin embargo, actualmente, el emulador puede ejecutar con éxito juegos como Bloodborne , Dark Souls Remastered , Red Dead Redemption y muchos otros juegos de excelente calidad y mucha diversión y emoción.

Por último, y desde su sección oficial en “OpenSource Projects” vale mencionar lo siguiente:

ShadPS4 es una iniciativa de código abierto que está ganando terreno (23 000 estrellas en GitHub y la cifra sigue aumentando). Si alguna vez has querido experimentar con la emulación de PS4 o simplemente ver los avances tecnológicos, merece la pena echarle un vistazo. Además, ten presente que, a diferencia de otros emuladores que se centran exclusivamente en homebrew, este proyecto trabaja activamente para lograr compatibilidad con títulos reales de PS4. Y dado que su desarrollo apenas comienza, muchos juegos no funcionarán a la perfección (o no funcionarán en absoluto), pero sin duda su progreso es impresionante (más de 3000 confirmaciones, actualizaciones frecuentes).