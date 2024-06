Es bien conocido por muchas personas, que los que hacemos vida en el Linuxverso (ámbito del Software Libre, Código abierto y GNU/Linux) solemos preferir el uso de sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux/BSD, por entre muchas razones, la de optar por un mayor nivel de seguridad informática, y de privacidad y anonimato, en general. Sin embargo, cuando se trata de dispositivos móviles y portátiles, como teléfonos inteligentes y tabletas, realizar esta tarea no suele ser algo igual de fácil de realizar, aunque tampoco imposible de llevar a cabo.

Lo cual, hemos demostrado en oportunidades anteriores, abordando en diferentes artículos, muchas de las más conocidas y probadas soluciones tecnológicas independientes, convergentes y multiplataforma alrededor del mundo. Siendo, buenos ejemplos recientes de ello, sistemas operativos libres y abiertos para móviles como Rosa Mobile, Ethereum OS, Mobian, GrapheneOS y Sailfish OS. Y siguiendo en esa misma onda de dar a conocer otros más, hoy aprovecharemos para abordar a otros «2 interesantes sistemas operativos móviles más basados en Linux» llamados Maru y Ulumo.

Pero, antes de iniciar la lectura de esta publicación sobre estos «2 nuevos interesantes sistemas operativos móviles más basados en Linux» (Maru y Ulumo), les recomendamos la anterior publicación relacionada con este tipo de soluciones TI libres y abiertas, para su posterior lectura:

ROSA Mobile está construido sobre la base de su propio repositorio ROSA 2021.1 de STC IT ROSA. Lo cual, permite que la arquitectura del mismo no requiera del uso de componentes cerrados del SO Android para implementar la interacción de hardware y software entre los controladores del kernel de Linux y los servicios del SO. Por ende, con ROSA Mobile se puede alcanzar un nuevo nivel de seguridad sobre en los dispositivos móviles que lo usen.