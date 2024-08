Sonny Piers fue destituido de la junta directiva y de todos los comités

Hace pocos días se dio a conocer de manera pública la decisión del «Consejo de Gobierno de la Fundación GNOME» de destituir a Sonny Piers de la «Junta Directiva de GNOME «y de todos los comités, además de suspender su cuenta en GitLab y Discourse del proyecto GNOME. Además de GNOME, Sonny ha contribuido a XMPP y Firefox, y es el autor de las aplicaciones GNOME Workbench, Tangram y Junction.

Cabe mencionar que dicha decisión se tomó en el mes de Mayo y no se había hecho pública hasta estos dias. La decisión de expulsarlo se tomó en una reunión a puerta cerrada, sin publicar el acta de la votación ni revelar las discusiones previas, sin informar a la comunidad y sin explicar los motivos.

Formalmente, se indicó que la causa fue la recepción de una denuncia por violación del código de conducta, aunque esta formulación general no aclara los problemas específicos.Algunos miembros que votaron por Sonny creen que deberían conocer las razones de su destitución, los motivos específicos y quién votó a favor de esta decisión.

También se ha señalado que la manera en que se manejó esta queja sobre una violación del código de conducta es inusual y que probablemente se usó como pretexto para la destitución de Sonny Piers, ya que por ejemplo, se cuestiona por qué algunos mantenedores que son regularmente groseros con otros miembros en las discusiones no son expulsados de la comunidad, mientras que una queja contra Sonny fue suficiente para eliminarlo.

Robert McQueen, presidente de la fundación GNOME, explicó que el incidente es una situación sin precedentes y que no se revelan detalles por consejo de los abogados, con el fin de limitar la posible responsabilidad legal de la Fundación GNOME, así como para proteger a las personas involucradas en el conflicto. Cabe señalar que este año el consejo de gobierno celebró entre 15 y 16 reuniones sobre este tema, prestando gran atención a la decisión y tratando de encontrar un equilibrio entre los riesgos legales y las obligaciones morales para con la comunidad.

Queridos miembros, Gracias a quienes han publicado preguntas e inquietudes sobre este tema. Entiendo que se trata de una situación complicada y que ha suscitado muchas inquietudes y preguntas en la comunidad… En cuanto al Comité del Código de Conducta y sus acciones, desde la perspectiva de la Junta Directiva, el CoCC se ha formado intencionalmente como un comité altamente autónomo que puede tomar una serie de decisiones de manera confidencial sin consultar más a la Junta Directiva. Esta confidencialidad protege a los denunciantes y denunciados, y protege a la Fundación de responsabilidad legal… El Consejo lo consideró por separado e independientemente, como se nos exige, y tomó su propia decisión autónoma por una mayoría significativa. Solicitamos asesoramiento jurídico externo sobre la situación y el proceso en varios puntos, y se siguió debidamente. A los efectos de limitar la responsabilidad legal, ese asesoramiento también incluyó hacer que el anuncio fuera muy conciso y objetivo… En cuanto a la forma del anuncio, tuvimos un breve período de tiempo para publicarlo entre la reunión en la que se aprobó y los próximos eventos, como la reunión del Consejo Asesor y la Asamblea General Anual, en las que necesitábamos dejar en claro quién era director en funciones y quién no… Tenga en cuenta que no soy abogado y que solo intento explicar mi interpretación personal de las leyes y los procesos que rigen la Fundación y sus decisiones aquí, para ayudar a la comunidad a comprenderlas. Pido disculpas por cualquier error u omisión. Muchas gracias,

Rob

Presidente de la Junta Directiva de la Fundación GNOME

Se menciona que el retraso del anuncio, de la destitución de Sonny se debe a la intención de garantizar que la decisión no influya en la elección de una nueva junta directiva y asegurar que la decisión sea aprobada en la primera reunión formal de la nueva junta. El retraso en la publicación del anuncio también se debió al proceso de resolución de conflictos en curso, en el que la fundación GNOME actuó como intermediario neutral para ayudar a las partes en conflicto a alcanzar una solución aceptable.

Ademas de ello, se menciona que el mantener la confidencialidad al resolver un conflicto y no divulgar las actas de las reuniones no es una violación, es un estatuto que solo define los objetivos generales de la Fundación, pero no es un documento constitutivo y no define los procesos de gestión de la organización. Para asuntos que deben manejarse de forma privada, la ley de California ofrece una opción para que la información no aparezca en el registro público.

Por su parte, Sonny Pierce emitió un comunicado sobre el incidente, diciendo que estaba impactado por el proceso y la decisión, pero no reveló ningún detalle con el deseo de proteger a las personas involucradas en el proyecto GNOME. Se limitó a comentar que no consideraba el incidente como un “conflicto interpersonal”. Sonny también destacó la exitosa implementación de las propuestas expuestas en su candidatura al cargo de director.

Finalmente, cabe mencionar que sobre el incidente, los miembros del proyecto GNOME han expresado dudas sobre si los estatutos de la Fundación GNOME permiten actuar a puerta cerrada sin informar a la comunidad y sin asegurar la transparencia adecuada en los procesos de toma de decisiones.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.