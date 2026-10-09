Streambert: App para ver y descargar películas y series en Linux

Cuando se trata de ver gratuitamente contenidos multimedia comerciales (películas, series y animes) en línea (internet) o localmente desde nuestro ordenador, seguramente muchos utilizan sitios web de dudosa procedencia (ilegales) y de un molesto accionar (excesiva publicidad). Y muy probablemente otro tanto, utilice aplicaciones de escritorio y red local muchos más confiables. Por ejemplo, aquí en Desde Linux, ya hemos dado a conocer y compartido artículos y tutoriales sobre algunas como: Kodi, Hypnotix, Megacubo, Stremio, Popcorn Time, Jellyfin, FreedomBox, YunoHost y Plex, entre muchos otras más. Y en esa misma dirección, hoy te daremos a conocer sobre «Streambert».

Y si eres de lo que nunca ha escuchado, leído o visto antes sobre esta aplicación, es bueno precisar sobre la misma y de forma breve que, no es más que una aplicación de escritorio, multiplataforma y abierta, basada en Electron y cuyo objetivo principal es transmitir y descargar cualquier película, serie de televisión o anime del mundo. Además, para ello hace uso de diversas fuentes publicas en línea, y para usarla no requiere de suscripciones, registros y otras acciones superfluas (tonterías).

Hypnotix: App de streaming de IPTV con soporte para TV en directo y más

Pero, antes de comenzar esta presente publicación sobre esta útil e interesante aplicación llamada «Streambert», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con otra aplicación similar llamada Hypnotix, al finalizar de leer esta de hoy:

Hypnotix es una aplicación de streaming de IPTV con soporte para TV en directo, películas y series. Y dado que también es un reproductor IPTV M3U, es compatible con proveedores de IPTV que utilizan: URLs M3U, Xtream API y Listas de reproducción M3U locales. Vele destacar tambien, que es una app nativa de Linux Mint, por lo que en esta distro solo bastará con instalarla vía gráfica a través de su Tienda de Software o Gestor gráfico de paquetes. O en su defecto, a través del terminal (consola) ejecutando la siguiente orden de comando: «sudo apt install hypnotix»

Streambert: App para ver y descargar películas y series en Linux

¿Qué es Streambert?

Citando directamente a sus desarrolladores en su propio repositorio oficial de GitHub, esta pequeña aplicación es descrita brevemente de la siguiente forma:

Una aplicación de escritorio multiplataforma basada en Electron para transmitir y descargar cualquier película, serie de televisión o anime del mundo. Sin anuncios ni seguimiento.

Sin embargo, es bueno añadir sobre la misma las siguientes características (funciones y capacidades) que posee la misma:

Gestión de Streaming : Es capaz de reproducir cualquier película, anime o serie de televisión de todo el mundo.

: Es capaz de reproducir cualquier película, anime o serie de televisión de todo el mundo. Gestión de Descargas : Es capaz de descargar todo lo que quieras ver dentro de la aplicación.

: Es capaz de descargar todo lo que quieras ver dentro de la aplicación. Manejo de Subtítulos : Descarga y gestiona subtítulos de todo lo visualizado.

: Descarga y gestiona subtítulos de todo lo visualizado. Buena capacidad de personalización : Para ello, permite adaptar la interfaz y las funciones a las necesidades de cada usuario.

: Para ello, permite adaptar la interfaz y las funciones a las necesidades de cada usuario. Incluye un Biblioteca de contenidos : Ofrece al usuario un registro de lo que ha visto. Además, guarda el contenido pendiente y gestiona las descargas del mismo.

: Ofrece al usuario un registro de lo que ha visto. Además, guarda el contenido pendiente y gestiona las descargas del mismo. Muestra tendencias en el contenido gestionado : Facilita en su interfaz el descubrimiento de nuevo contenido cargado y reproducido dentro de la aplicación.

: Facilita en su interfaz el descubrimiento de nuevo contenido cargado y reproducido dentro de la aplicación. Excelente nivel de privacidad : Gracias a que es totalmente libre de anuncios y rastreadores, y para siempre.

: Gracias a que es totalmente libre de anuncios y rastreadores, y para siempre. Excelente velocidad de respuesta y trabajo: Lo cual hace posible el reproducir contenido más rápido que cualquier navegador, y la descarga de contenido mediante multihilo.

Por ultimo, actualmente «Streambert» ofrece instaladores bajo una versión estable (2.6.0 de fecha del 27 de junio de 2026), la cual trae como novedades importantes algunas como:

La actualización del ejecutable del descargador de vídeos.

La actualización de las URL de las fuentes y se ha añadido la nueva fuente «vidking».

La añadidura de soporte para temas.

Y una mejora para que las fuentes de streaming ahora respeten la configuración de temas.

Pantallazos de la aplicación

Una vez instalada y ejecutada por primera vez, este es el aspecto de su interfaz visual y del proceso de configuración y uso:

Primer arranque y configuración de Token de TMDB

Pantalla inicial y principal de la aplicación

Sección de Biblioteca de contenidos

Sección de Descargas

Atajos de Teclado

Sección de Configuración

Pantallazos Extras

PopCorn Time no es solo otra aplicación de streaming, es un centro para todo tu entretenimiento. Agregamos contenido de diferentes plataformas, para que no tengas que saltar entre aplicaciones para encontrar algo que ver. Además, es completamente legal. Puesto que actua como un directorio que agrega contenido de plataformas que ya posees o a las que estás suscrito, como Netflix, Disney+ y más. Y si ya tienes una colección de películas o programas de televisión, Popcorn Time integra tu biblioteca local. Por ultimo, en ella puedes gestionar, organizar y transmitir tu colección personal junto con contenido de transmisión agregado.

Resumen

En resumen, esperamos que este nuevo desarrollo del Linuxverso llamado «Streambert», como de costumbre, tenga éxito, mejore y siga contribuyendo a que muchos, independientemente de su sistema operativo, pueda tener un mejor y mayor acceso al contenido multimedia comercial en línea o descargado de la Internet. Aplicaciones de escritorio como estas, sin duda son herramientas sencillas que resuelve un problema real. Que en este caso es, encontrar y ver algo sin la basura publicitaria que viene con la mayoría de los sitios de transmisión gratuita. Y lo mejor de todo es que, se centra en la simplicidad y la privacidad como algo importante a ofrecer al usuario.

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