Tecnologías de Hardware: Modernas versus Antiguas, aún vigentes

TÉRMINO ANTIGUA MODERNA SIGNIFICADO TRADUCCIÓN ÁMBITO

BIOS X – Basic Input/Output System Sistema Básico de Entrada/Salida Placa Base

UEFI – X Unified Extensible Firmware Interface Interfaz de Firmware Extensible Unificada Placa Base

TPM – X Trusted Plataform Module Módulo de Plataforma Segura Placa Base

CPU X – Central Processing Unit Unidad Central de Procesamiento Placa Base

GPU X – Graphics Processing Unit Unidad de Procesamiento Gráfico Placa Base

NPU – X Neural Processing Unit Unidad de Procesamiento Neuronal Disco Duro

SCCI X – Small Computer System Interface Interfaz de Sistema para Pequeñas Computadoras Disco Duro

IDE X – Integrated Drive Electronics Unidad Electrónica Integrada Disco Duro

PATA X – Parallel Advanced Technology Attachment Tecnología Avanzada de Acoplamiento en Paralelo Disco Duro

AHCI X – Advanced Host Controller Interface Interfaz Avanzada de Controladora de Disco Disco Duro

SATA – X Serial Advanced Technology Attachment Tecnología Avanzada de Acoplamiento en Serie Disco Duro

SSD – X Solid State Drive Unidad de Estado Sólido Disco Duro

SSD M.2 – X Solid State Drive – 2nd Generation Module Unidad de Estado Sólido – Módulo de 2ª generación Disco Duro

NVMe – X NVM Express Memoria No Volátil Expresa Disco Duro

MBR X – Master Boot Record Registro de Arranque Maestro Disco Duro

GPT – X GUID Partition Table Tabla de particiones GUID Disco Duro

ROM – – Read-Only Memory Memoria de Solo Lectura Memorias

PROM – – Programmable Read-Only Memory Memoria de Solo Lectura Programable Memorias

EPROM – – Erasable Programmable Read-Only Memory Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable Memorias

EEPROM – – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable Electrónicamente Memorias

RAM – – Random Access Memory Memoria de Acceso Aleatorio Memorias

DRAM X – Dynamic Random Access Memory Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica Memorias

SRAM – – Static Random Access Memory Memoria de Acceso Aleatorio Estática Memorias

SDRAM X – Synchronous Dynamic Random Access Memory Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica y Síncrona Memorias

DDR SDRAM – X Double Data Rate SDRAM Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica y Síncrona con Doble Tasa de Datos Memorias

SIMM X – Single In-line Memory Module Módulo de Memoria Única en Línea Memorias

DIMM – X Dual In-line Memory Module Módulo de Memoria Dual en Línea Memorias

SO-DIMM – X Small Outline Dual In-Line Memory Module Módulo de Memoria Dual en Línea de Contorno Pequeño Memorias

RIMM X – Rambus In-line Memory Module Módulo de Memoria RAMBUS en Línea Memorias

VGA X – Video Graphics Array Arreglo de gráficos de vídeo Video

DVI X – Digital Visual Interface Interfaz Visual Digital Video

HDMI – X High-Definition Multimedia Interface Interfaz Multimedia de Alta Definición Video

DP – X Display Port Puerto de Pantalla Video

SERIAL / COM X – Serial / COMmunication Port Serial / Puerto de Comunicaciones Puertos

PARALLEL / LPT X – Parallel / Line Print Terminal Paralelo / Terminal de línea de impresión Puertos

PS/2 (Mini-DIN) X – Personal System / 2 Sistema Personal / 2 Puertos

DIN (Port/Conector) X – Deutsches Institut für Normung (Port / Connector) Instituto Alemán de Normas (Puerto / Conector) Puertos

GP X – Game Port Puerto de Juego Puertos

MIDI X – Musical Instrument Digital Interface Interfaz Digital de Instrumentos Musicales Puertos

RCA X – Radio Corporation of America Corporación de Radio de América Puertos

S-Video X – Separate Video Vídeo Separado Puertos

FireWire – X High-speed serial data transfer port Puerto de transferencia de datos serial de alta velocidad Puertos

Thunderbolt – X High-speed port for data, video, and even power transfer. Puerto de alta velocidad para la transferencia de datos, vídeo y hasta energía. Puertos

e-SATA – X External port for external SATA hard drives Puerto externo para discos duros externos SATA Puertos

Ethernet (RG-8 / RG-58) X – Port for coaxial cables that used BNC connectors Puerto para cables coaxiales que usaban conectores BNC Puertos

Ethernet (RJ-45) – X Port for network cables (4 pairs) Ethernet. Puerto para cables de red (4 pares) Ethernet. Puertos

Telefonia (RJ-9/RJ-11) – – Port for telephone cables (2 wires). Puerto para cables de telefonía (2 hilos). Puertos

USB – X Universal Serial Bus Bus Universal Serial Puertos

ISA X – Industry Standard Architecture Arquitectura estándar de la industria Ranuras

EISA X – Extended Industry Standard Architecture Arquitectura estándar de la industria extendida Ranuras

MCA X – Micro Channel Architecture Arquitectura Micro Canal Ranuras

VESA LOCAL BUS X – High-speed bus directly connected to the processor’s memory bus Bus de alta velocidad directamente conectado al bus de memoria del procesador Ranuras

AGP X – Accelerated Graphics Port Puerto de Gráficos Acelerados Ranuras

PCI – X Peripheral Component Interconnect Interconexión de componentes periféricos Ranuras

PCI-e – X Peripheral Component Interconnect Express Interconexión de componentes periféricos expresa Ranuras

BUS – – Communication system that transfers data between components Sistema de comunicación que transfiere datos entre componentes Ranuras

SOCKET – – Physical connector on a motherboard for connecting components. Conector físico en una placa base para conectar componentes. Ranuras

AT X – Advanced Technology Tecnología Avanzada Fuente de poder

ATX – X Advanced Technology Extended Tecnología Avanzada Extendida Fuente de poder

MOLEX X – Old electrical connector that provides power to components. Conector eléctrico antiguo que proporciona energía a componentes. Conectores

SATA POWER – X Modern electrical connector that provides power to components. Conector eléctrico moderno que proporciona energía a componentes. Conectores

CLI – – Command Line Interface Interfaz de Línea de Comandos Interfaces