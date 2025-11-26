The Dark Mod: Un videojuego de sigilo, abierto y nativo para Linux

Periódicamente, les solemos compartir una genial publicación gamer o gaming, es decir, una publicación relacionada con el ámbito de los videojuegos. Y dado que, la última vez fue sobre algunos de los “mejores Videojuegos de Estrategia en Tiempo Real (RTS) para Linux durante este año 2025”, hoy abordaremos uno de una categoría de videojuego que no es de un estilo habitual al que solemos abordar, es decir, sobre los Videojuegos FPS. Y este videojuego no es otro que uno llamado «The Dark Mod», el cual, es un videojuego de la categoría de sigilo.

Además, a diferencia de muchos otros videojuegos para Linux que son realmente nativos (no ejecutados mediante tiendas de juegos como Steam o Itch.io, y capas de virtualización como Wine o Proton) es un juego bien moderno, con una excelente calidad gráfica y de sonido. Por lo que, sin duda, estamos seguros de que este videojuego va a llamar tu atención y te ofrecerá emocionantes y divertidos momentos de relax. Por lo que, te invitamos a seguir leyendo, conocerlo, probarlo y disfrutar del mismo, el tiempo que sea necesario.

The Dark Mod: Un videojuego de sigilo, abierto y nativo para Linux

Sobre el videojuego: The Dark Mod

Según el sitio web oficial, los desarrolladores del videojuego comentan detalladamente sobre el mismo lo siguiente:

The Dark Mod es un juego de sigilo gratuito similar a los juegos originales de la serie Thief (1 y 2) de Looking Glass Studios. Originalmente, era un “Mod de conversión total” del juego Doom 3, pero se convirtió en un juego independiente en 2013, después de que id Software publicara el código fuente de Doom 3 en 2011. Surgió de miembros de la comunidad TTLG que disfrutaban jugando y creando misiones de fans para Thief 1 y 2. Cuando Thief: Deadly Shadows (TDS) se lanzó en 2004, no había forma de crear misiones de fans para él y el editor indicó que no habría un editor de misiones próximamente. The Dark Mod se propuso como una solución para permitir a los fans de Thief crear nuevas misiones de fans con un estilo similar a Thief: Deadly Shadows. Como «plataforma de misiones de fans», The Dark Mod puede considerarse un gran éxito, sobre todo, porque hasta hoy en día, ofrece más de 170 misiones disponibles!

Mientras que en su sección oficial en GitHub se añade lo siguiente sobre su licenciamiento:

El código fuente de Dark Mod consta de dos partes: La primera, conformada por algunas partes que se basan en el código fuente GPL de Doom 3 © 1999-2011 Id Software. La segunda, conformada por partes de software original generado durante los años 2005 – 2011 por la empresa Broken Glass Studios (El equipo de The Dark Mod) y los autores individuales, las cuales distribuyeron originalmente bajo la licencia BSD revisada. En consecuencia, los términos de ambas licencias se aplican al código fuente de The Dark Mod, y todos los componentes de software de The Dark Mod, ya sean originales o basados en el código fuente GPL de Doom 3, publicado en noviembre de 2011, se encuentran bajo licencia y puede distribuirse bajo la Licencia Pública General GNU versión 3 o posterior.

Por último, ha de destacarse que, la última versión disponible de este videojuego es la versión 2.13 del 24 de marzo de 2025.

Proceso de instalación: Pantallazos

Descarga e inicio del proceso de instalación

Inicialización (arranque) del videojuego

Opciones de configuración del videojuego

Créditos y salida del videojuego

4 de los más conocidos y usados sitios webs a los que cualquiera puede acceder fácilmente para buscar, descargar e instalar cualquier tipo de programa, y en especial juegos, en el formato «formato .AppImage» son AppImageHub.com, AppImageHub.GitHub.io, Portal Linux Games y Linux-Apps.com (Games AppImage).

Resumen

En resumen, esperamos que esta pequeña publicación informativa y práctica sobre este moderno, multiplataforma, gratuito, abierto y poco conocido videojuego de sigilo llamado «The dark Mod», les sea interesante y les permita disfrutar de emocionantes y divertidos momentos de ocio, solos o acompañados de sus amigos. Además, también esperamos que este videojuego se mantenga tal cual como está, es decir, con actualizaciones constantes, y una hermosa calidad gráfica y de sonido, en pro del Gaming sobre Linux. Por último, y en caso de que desees sugerirnos o recomendarnos algunos otros juegos similares en esta categoría de sigilo o alguna otra, que valgan la pena conocer, difundir y apoyar, te invitamos a escribirnos vía comentarios para tenerlos en cuenta, para una próxima publicación.