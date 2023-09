Top 10 Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuadas – Parte 1

Aquí en el Blog Desde Linux, como muchos otros Blogs legendarios de Linux, tanto del mundo hispano como de otras partes del mundo, solemos día tras día, traerles noticias, guías, tutoriales de la mejor calidad y actualidad posible sobre diversos proyectos de Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux, que se crean, destacan y se hacen especiales, por alguna razón. Sin embargo, no todo y en todo momento es felicidad y alegría, y no todos los finales suelen ser felices. Por ello, hoy en esta publicación, hablaremos de un interesante «Top 10 de Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuados», es decir, fallidos o caducos.

Claro está, ya sabemos que no todo dura para siempre y que es relativamente normal, que un proyecto relacionado con el mundo del Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux puede extinguirse o detenerse por muchas razones. Entre las que se pueden mencionar la falta de tiempo o interés para seguir desarrollar el mismo por parte de su creador, o la falta de apoyo financiero, técnico o documental por parte de la comunidad, y hasta la presencia de un líder de proyecto tóxico o una comunidad de usuarios tóxica, entre muchas otras. Además, esto no solo suele pasar a nivel de Distros, Aplicaciones y Sistemas, sino también a nivel de proyectos linuxeros de Pódcasts, Blogs, y Vlogs. Pero, hoy nos enfocaremos en Distribuciones Linuxeras que ya no existen o no están vigentes (activas).

Top 10 Distros discontinuadas: Proyectos de Linux fallidos

Primeras 5 del Top 10 de Distros discontinuadas

AntergOS: Basada en Arch Linux, buscaba ofrecer un sistema operativo elegante, robusto y moderno, bajo el modelo de desarrollo Rolling Release o de liberación continua. Y su última actualización conocida fue en el año 2015 bajo el nombre de: AntergOS 2015.04.12. Apricity OS: Basada en Arch Linux, buscaba ofrecer un SO ligero y rápido con GNOME o Cinnamon, más el Navegador web ICE para integrar WebApps en el Escritorio. Y su última actualización conocida fue en el año 2016 bajo el nombre de: Apricity OS 09.2016. BackSlash Linux: Basada en Ubuntu, buscaba ofrecer una experiencia de usuario distinta mediante una GUI personalizada que se ejecutaba sobre el escritorio KDE Plasma con apariencia a macOS. Y su última actualización conocida fue en el año 2017 bajo el nombre de: BackSlash Linux 1.0. Black Lab Linux : Basada en Ubuntu, buscaba ser ideal tanto para el Escritorio de ordenadores caseros como de Servidores. Se enfocaba en el uso de complementos populares para los navegadores web y la paquetería multimedia. Black Lab EL 11.5. Chakra GNU/Linux : Basada en Arch Linux, buscaba ofrecer un SO vivo e instalable, poderoso y amigable al usuario. Destacaba por ofrecer lo más nuevo del escritorio KDE y una buena variedad de apps y herramientas. Chakra 2019.01-rc3 Hawking.

Últimas 5 del Top 10 de Distros discontinuadas

ChaletOS : Basada en Xubuntu, buscaba ofrecer una interfase de escritorio intuitiva y simple, para ordenadores de bajos recursos de hardware o muy viejos para la época. ChaletOS 16.04. Draco GNU/Linux: Basada en Slackware Linux y pkgsrc (gestor de paquetes desarrollado por NetBSD), buscaba ofrecer un SO de base mínima, pero con una amplia gama de paquetes adicionales disponible vía FTP. Y su última actualización conocida fue en el año 2012 bajo el nombre de: Draco 0.4.0-beta1. DesktopBSD: Basado en FreeBSD y FreeSBIE live CD, buscaba ofrecer un sistema operativo de escritorio fácil de usar para usuarios del hogar, pero con toda la funcionalidad y potencia de BSD a nivel de informáticos. Y su última actualización conocida fue en el año 2009 bajo el nombre de: DesktopBSD 1.7. EduKnoppix : Basada en Knoppix, buscaba ofrecer un SO idóneo para profesores y alumnos de educación media (+12 años). Destacaba por su amplia gama de diversos paquetes de Matemáticas, y apps educativas. Y su última actualización conocida fue en el año 2007 bajo el nombre de: EduKnoppix 3.0.2. Epidemic GNU/Linux: Basada en Debian GNU/Linux, buscaba ofrecer un SO con KDE, un instalador de fácil uso y un Escritorio 3D mediante CompizFusion, más soporte instantáneo para controladores libres y no libres del kernel. Y su última actualización conocida fue en el año 2012 bajo el nombre de: Epidemic 4.0.

Nota: En esta presente y las futuras partes a comentar, incluiremos también algunos proyectos basados en Unix del tipo BSD, que aunque no son sistemas GNU/Linux, suelen ser apreciados y usados por una significativa porción de usuarios apasionados por los sistemas operativos libres y abiertos.

Resumen

En resumen, lamentablemente no todos los proyectos libres y abiertos, gratuitos o no, suelen durar mucho tiempo, por ejemplo, más de una década. Sobre todo, por qué la mayoría suelen empezar como pequeños proyectos personales e independientes, con nada o poco de apoyo, sobre todo monetario. También, por qué muchas veces el mismo, realmente no aporta nada innovador o realmente valioso a un buen número de personas alrededor del mundo, sino a un muy pequeño grupo de una región focalizada. Y en algunos pocos casos, también debido a fallas o errores de sus líderes o creadores, y los mismos usuarios y seguidores de los proyectos. Lo cual, aplica no solo a desarrolladores de Distros, apps y sistemas, sino creadores de contenido linuxero, como sitios webs, pódcasts y vlogers de SL/CA y Linux.

