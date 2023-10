Hace casi un mes ya, les compartimos una interesante publicación llamada «Top 10 de Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuados», es decir, sobre sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux que ya se encuentran inactivos, obsoletos, eliminados o literalmente muertos. Y dado que ha gustado mucho, hoy les traemos una segunda parte para darles a conocer 10 proyectos linuxeros más en el mismo estado.

Y sí, la verdad es que son muchos los proyectos linuxeros de Distribuciones y Respines que tarde o temprano han quedado en dicho estado. Lo que demuestra que, no todo es felicidad y alegría en el Linuxverso, y que a veces algunos proyectos no tienen un final feliz. Independientemente de si son o fueron proyectos pequeños o grandes, o si fueron proyectos de una sola persona, o un gran equipo y comunidad. Así que, sin más que agregar, aquí les dejo este nuevo «Top 10 de Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuados – Parte 2».

Pero, antes de iniciar la lectura de esta publicación sobre el nuevo «Top 10 Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuadas – Parte 2», les recomendamos la anterior publicación relacionada para su posterior lectura:

Un proyecto relacionado con el mundo del SL/CA y GNU/Linux puede extinguirse o detenerse por muchas razones. Entre las que se pueden mencionar la falta de tiempo o interés para seguir desarrollando el mismo por parte de su creador, o la falta de apoyo financiero, técnico o documental por parte de la comunidad, y hasta la presencia de un líder de proyecto tóxico o una comunidad de usuarios tóxica, entre muchas otras. Además, esto no solo suele pasar a nivel de Distros, Aplicaciones y Sistemas, sino también a nivel de proyectos linuxeros de Pódcasts, Blogs, y Vlogs.

Top 10 Distros discontinuadas: Proyectos de Linux fallidos – Parte 2

Primeras 5 del Top 10 de Distros discontinuadas

Feather Linux: Era una distribución GNU/Linux basada en la actualmente inactiva Distro Knoppix (web oficial actual), y podía caber en un CD de 128 MB. Ofrecía una gran variedad de aplicaciones de escritorio y era relativamente fácil de usar y configurar. Por lo que era, ideal para aquellos usuarios que desean y necesitaban un sistema operativo pequeño y portable para usos varios, y para máquinas antiguas de esa época. Y su última actualización conocida fue en el año 2005 bajo el nombre de: Feather Linux 0.7.5. Firefly Linux: Era un sistema operativo liviano diseñado pensando en las Netbooks de su época. Estaba basado en la todavía activa Distro Arch Linux, y venía con el pequeño y rápido entorno de escritorio LXDE, más muchas aplicaciones populares y un excelente soporte listo para poder usar las tarjetas de redes inalámbricas, tarjetas de sonido y tarjetas gráficas. También incluía software no gratuito como el complemento del navegador Flash y el software de telefonía Skype. Y su único lanzamiento conocido fue en el año 2009 bajo el nombre de: Firefly 1.0-beta1. Gentoox: Era una Distribución derivada o adaptada de la popular distribución de Linux llamada Gentoo, que aún se mantiene como un proyecto linuxero activo. Estaba compilada desde la Etapa 1 con optimizaciones completas para ejecutarse en una consola de juegos Microsoft Xbox. Y su última actualización conocida fueron en el año 2009 bajo el nombre de: Gentoox 7.0 «Home» y Gentoox 5.0 «Pro». Guadalinex: Era una distribución basada en la todavía actual y moderna Distro Ubuntu, y fue desarrollada por la Junta de Andalucía en España. Guadalinex Usaba mucho el entorno de escritorio GNOME y LXDE, y Cinnamon en su última versión conocida. Y su última actualización liberada fue en el año 2014 bajo el nombre de: Guadalinex 9. Hymera: Fue una Distribución GNU/Linux italiana basada en la existente, robusta y todavía actual Distro GNU/Linux Debian. Y sus características principales eran su facilidad de instalación y la excelente compatibilidad inmediata con efectos de escritorio 3D. Fue desarrollada por la empresa Hymera Engineering, distribuida gratuitamente y estaba publicada bajo la Licencia Pública General GNU. Y su única versión liberada fue en el año 2009 bajo el nombre de: Hymera 20090910.

Últimas 5 del Top 10 de Distros discontinuadas

iMagicOS : Era una distribución comercial de GNU/Linux para ordenadores de escritorio basada en Kubuntu . Y entre sus características principales estaban la facilidad de uso, el escritorio de última generación, la instalación sencilla y la compatibilidad con el software de Microsoft. iMagicOS 10. JingOS: Era una distribución gratuita de GNU/Linux basada en Ubuntu para tabletas y dispositivos táctiles similares. Podía ejecutar aplicaciones de escritorio del ámbito GNU/Linux como VS Code y LibreOffice. Además, se centraba en poder ejecutar programas tanto de GNU/Linux como del ecosistema tecnológico de Android. Y su única versión liberada fue en el año 2021 bajo el nombre de: JingOS 0.9. KnoppixMAME: Más que una Distribución GNU/Linux de escritorio en realidad era un Emulador de máquina arcade de arranque con detección de hardware y configuración automática. Por ello, funciona automáticamente en todo el hardware moderno y no tan moderno, incluidos los puertos de juego y los joysticks. Estaba impulsada por los equipos de Knoppix, Debian GNU/Linux, X-MAME y GXMame. Y su única versión liberada fue en el año 2004 bajo el nombre de: KnoppixMAME 1.2.1. LinEspa: Era un sistema operativo libre y abierto desarrollado en España y distribuido con un casi completo soporte en español. Estaba basada en Debian y Knoppix y ofrecía un excelente y completo conjunto de programas para aquellos usuarios reciente llegados al mundo de Linux. Y su última actualización conocida fue en el año 2006 bajo el nombre de: LinEspa 0.32. Loco Linux: Fue una distribución argentina de GNU/Linux, basada en el proyecto Debian. El objetivo de la misma era ofrecer a los usuarios novatos un sistema de instalación sencillo, un escritorio actualizado y por sobre todas las cosas, una base segura. Además, Loco Linux tenía su base en la actualmente discontinuada Distribución Progeny Componentized Linux, cumpliendo con los estandartes LSB. Mientras que, por otro lado, compartía componentes de base con la Distro GNU/Linux LinEx, actualmente extinta también. Y su última actualización conocida fue en el año 2005 bajo el nombre de: Loco Linux 0.3.0.

Resumen

En resumen, el principio y el fin, o el nacimiento y la muerte, es una parte normal de los ciclos de la vida no solo de los seres humanos, sino de todos los proyectos humanos y de la Naturaleza en general. Y como ya expresamos antes, lamentablemente no todos los proyectos libres y abiertos, gratuitos o no, suelen durar mucho tiempo, por ejemplo, más de una década. Así que, esperemos que muchos proyectos linuxeros de Distros, Apps, Sistemas, Comunidades, Blogs, Vlogs y Pódcast sigan existiendo, mejorando y aportando lo mejor de sí para todos.

