Top 10 Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuadas – Parte 4

Continuando y para finalizar nuestra serie de artículos sobre los «Tops de Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuados», es decir, sobre sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux, BSD u otros similares, que ya se encuentran inactivos, obsoletos, eliminados o literalmente muertos, hoy continuaremos con esta última publicación más.

Y tal como hemos podido dejar en claro ya con esta serie de publicaciones, pues sin duda alguna, tenemos casi tantas Distribuciones GNU/Linux activas como inactivas. Muchas de las cuales, llegaron a ser sólidos, completos y longevos proyectos linuxeros, mientras que otros solamente pequeños, innovadores y efímeros proyectos linuxeros. Así que, sin más que agregar, aquí les dejamos este nuevo y último «Top 10 de Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuadas – Parte 4».

Top 10 Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuadas – Parte 3

Un proyecto relacionado con el mundo del SL/CA y GNU/Linux puede extinguirse o detenerse por muchas razones. Entre las que se pueden mencionar la falta de tiempo o interés para seguir desarrollando el mismo por parte de su creador, o la falta de apoyo financiero, técnico o documental por parte de la comunidad, y hasta la presencia de un líder de proyecto tóxico o una comunidad de usuarios tóxica, entre muchas otras. Además, esto no solo suele pasar a nivel de Distros, Aplicaciones y Sistemas, sino también a nivel de proyectos linuxeros de Pódcasts, Blogs, y Vlogs.

Top 10 Distros discontinuadas: Proyectos de Linux fallidos – Parte 4

Primeras 5 del Top 10 de Distros discontinuadas

Peach OSI

Fue una distribución de Linux basada en Ubuntu que presentaba un escritorio XFCE adaptado para lucir como la interfaz de usuario de OS X de Apple. Sus lanzamientos seguían la rama de Ubuntu de soporte de largo plazo (LTS) e inicio con la versión 14.04.01.36, basada en Ubuntu 14.04, y termino 5 años después con la versión 19.4.18.04, basada en Ubuntu 19.04. Además, poseía una edición para ordenadores y otra para Netbooks, Computadoras de bolsillo Raspberry Pi, Sistemas de Teatro en casa, así como una con un diseño construido a la medida de los niños.Y aún mantiene su sitio web oficial activo.

Pear Linux

Fue una distribución de Linux para ordenadores de escritorio basada en Ubuntu. Y algunas de sus características destacadas eran su facilidad de uso, una interfaz de usuario personalizada con una barra de tareas al estilo de Mac OS X y soporte inmediato para muchos controladores multimedia populares. Inicio con una versión 2.5 en el año 2011 y finalizo con una versión 8.0 en el año 2013. Por último, su sitio web oficial ya no se encuentra activo.

Qimo 4 Kids

Fue una distribución de Linux, derivada del popular Ubuntu, personalizada con una interfaz visual optimizada para niños de corta edad (3 años en adelante). Venía con mucho software preinstalado de juegos gratuitos y de código abierto, de estilo educativo, que eran muy entretenidos. Además, de muchos más títulos educativos disponibles para descargar desde los repositorios de Ubuntu. Inicio con una versión 1.0 en el año 2009 y finalizo con una versión 2.0 en el año 2010. Por último, su sitio web oficial aún se encuentra activo.

RancherOS

Fue una distribución Linux pequeña que ejecutaba el sistema operativo entero como contenedores de Docker. Esto incluía servicios de sistema tales como udev y rsyslog. Además, incluía solamente lo realmente mínimo de programas requeridos para correr Docker. Esto hacía que ofreciera un bajo uso de binarios o fuentes, ya que, casi todo lo demás, se podía implementar dinámicamente mediante Docker. Inicio con una versión 0.5 en el año 2016 y finalizo con una versión 1.5.8 en el año 2021. Por último, su sitio web oficial en GitHub aún se encuentra activo.

Remix OS

Fue un sistema operativo basado en Android-x86, que implementaba el sistema operativo Androide mediante una interfaz visual con un estilo nativo de ordenador de escritorio, por lo que incluía un menú de aplicaciones de escritorio tradicional. Inicio con una versión 3.0.203 en el año 2016 y finalizo con una versión 3.0.207 en ese mismo año. Por último, su sitio web oficial ya no se encuentra activo.

Últimas 5 del Top 10 de Distros discontinuadas

RIP Linux

Fue una Distribución de Linux cuyo nombre RIP significaba Recovery Is Possible (Recuperación Es Posible, en español). Y funcionaba como un sistema operativo para arranque desde CD o unidad de disco, con fines de rescate, respaldo o mantenimiento basado en Slackware. Además, poseía muy buen soporte para muchos tipos de sistemas de archivos y contenía un montón de herramientas para recuperación de otros sistemas operativos. Solo tuvo una única versión 13.7 y su sitio web oficial ya no se encuentra activo.

Scientific Linux

Fue una Distribución de Linux basado en un Red Hat Enterprise Linux recompilado y codesarrollado por el Laboratorio Nacional Fermilab y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN en inglés). Además, venía con el ligero gestor de ventanas IceWM, R (lenguaje y ambiente para computación estadística) y el cliente de correo Alpine. Inicio con una versión 3.0.9 en el año 2007 y finalizo con una versión 7.9 en el año 2020. Por último, su sitio web oficial aún se encuentra activo.

TrueBSD

Fue un sistema operativo que funcionaba en vivo y tenía un uso de propósito general basado en FreeBSD. Incluía administradores de ventanas XFCE y Ion, codecs y reproductores multimedia, varias aplicaciones de servidor y otras herramientas útiles. Inicio con una versión 0.1 en el año 2006 y finalizo con una versión 2.0-rc2 en el año 2008. Por último, su sitio web oficial ya no se encuentra activo.

UTUTO

Fue una distribución basada en Ubuntu desarrollada por la UNS (Universidad Nacional de Salta) ubicada en Argentina. Y su nombre hacía referencia a una nerviosa lagartija de dicho país que mete sus narices en cada hoyo que ve. Además, funcionaba como un sistema de escritorio de alto desempeño diseñado para ser usado por usuario del hogar y la oficina, desarrolladores, organizaciones y oficiales gubernamentales. Inicio con una versión 2005.0 en el año 2005 y finalizo con una versión 2017-rc en el año 2017. Por último, su sitio web oficial aún se encuentra activo.

Zeus Linux

Fue una distribución de Linux basada en Slackware que incluía muchas correcciones, como scripts de inicio modificados, nuevos kernels precompilados para estaciones de trabajo, varias herramientas de uso técnico y avanzado ((Zebra, FreeSwan ipsec, Open-nms, Ntop, Mailscanner, Sophos Antivirus, Mrtg, Rrdtool y muchas otras más). Tuvo una única versión 1.0 en el año 2003 y su sitio web oficial ya no se encuentra activo.

Resumen

En resumen, con este último «Top 10 de Proyectos de Distros GNU/Linux discontinuadas – Parte 4» esperamos haber creado conciencia sobre los perdurables o efímeros que fueron muchas Distros o pueden llegar ser muchos de los proyectos dentro del Linuxverso. Además, de haber despertado agradables recuerdos sobre muchos de estos. Mientras, seguimos deseando que, muchos de los actuales proyectos linuxeros sigan existiendo por mucho tiempo más, mejorando y aportando lo mejor de sí para todos.

