Top 10 Mejores Distros para la Educación en el año 2025 – Parte II

Hace unos pocos días atrás, les compartimos un genial primer Top de Distros Educativas o idóneas para su uso en la educación por parte de estudiantes/alumnos y docentes/maestros en muchas unidades educativa del mundo y diferentes niveles de educación. En el cual, por cierto, exploramos en orden alfabético los primeros 8 proyectos libres, abiertos y educativos de 18 que hemos recopilado, analizado y catalogado, y cuyos nombre eran los siguientes: AcademiX GNU/Linux, Canaima GNU/Linux, DebianEdu, Edubuntu, Emmabuntüs, Endless OS, Escuelas Linux y Huayra GNU/Linux. Y tal como les prometimos en la misma, ahora les ofrecemos una segunda parte de esta genial publicación donde abordaremos las siguientes 5 conocidas y registradas por nosotros, para continuar con este «Top de mejores Distros para la Educación» en el año 2025.

Y también, tal como hicimos en la publicación pasada, en reconocimiento a proyectos similares discontinuados por su contribución al Linuxverso educativo, hoy igualmente aprovecharemos para mencionarlas brevemente junto a otras más: DoudouLinux, Qimo, OpenSUSE Education Li-f-e, entre otras Distros educativas más discontinuadas.

Pero, antes de comenzar a mencionar y describir brevemente cada una de las siguientes 5 de este «Top de mejores Distros orientadas a la Educación para el año 2025», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada, al finalizar la misma:

Life (Linux for Education) es una Distribución basada en Ubuntu Mate que busca ofrecer un sistema operativo educativo idoneo para profesores y estudiantes de escuelas y universidades. Sin embargo, tambien es bastante optimo para que cualquiera pueda usarlo, ya que incluye toneladas de aplicaciones útiles listas para usar por parte de usuarios promedios del hogar y la oficina, y un escritorio completo y muy fácil de usar. Por ultimo, y entre muchas otras cosas, destcada por ofrecer todas las aplicaciones requeridas por los libros de texto, como compiladores e IDE de Java, C, C++, etc., todos los componentes de la pila LNMP (Linux, Nginx, MySQL/MariaDB y PHP) y herramientas de diseño web como Bluefish y VS Code, Tuxmath, Tuxpaint, programación R, editores de texto como VI, gedit, scite, etc., juegos educativos, entre muchos otros más.