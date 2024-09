Nuevas Distros 2024 – 13: BredOS. ¡Más GoldenDog Linux!

Una vez más, y aprovechando que el mes de agosto del presente año (2024) ha terminado, hoy les ofrecemos una nueva publicación de nuestra actual serie de publicaciones llamada “Top de nuevas Distros GNU/Linux”, la cual, corresponde a la décima tercera publicación (Parte 13) de la misma. Donde, como de costumbre, abordaremos las más novedosas e interesantes alternativas de sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux y BSD. Y dado que, en esta oportunidad, la única pendiente dentro de la lista de espera de DistroWatch para el mes de agosto de 2024 corresponde a BredOS, aprovecharemos para dar a conocer otra que aún no llega a la misma, y que se llama GoldenDog Linux.

Recordemos que, las Distros GNU/Linux y *BSD abordadas en esta serie de publicaciones, aguardan por su justo reconocimiento dentro de DistroWatch, para luego ser difundidas como proyectos modernos, completos y estables. Por lo que, con este nuevo aporte, esperamos seguir favoreciendo el conocimiento (difusión y promoción) de estos y otros novedosos e interesantes proyectos libres y abiertos de Distribuciones GNU/Linux.

Para este mes pasado de agosto de 2024 no hubo más nuevas Distros en la Lista de espera de DistroWatch. Ya que, Red OS fue repetida nuevamente para este fecha, y ya la abordamos en la parte 5 de esta serie. Por ello, y al igual que con GoldenDog Linux, te invitamos a conocer otro proyecto de Distro GNU/Linux que aún se está desarrollando (fase alfa). Por lo que, seguramente tardará mucho en llegar a la Lista de espera de DistroWatch. Y su nombre es: Vasak OS.

Vasak OS es una Distro basada en Arch Linux y de origen argentino. Y a diferencia de otras “Distros” de GNU/Linux no busca reducir el consumo de los recursos de hardware. Si no que, busca realizar una buena precarga y un óptimo uso de los recursos para mejorar la experiencia de uso y la fluidez del sistema. Además, y debido a la propia naturaleza de Arch Linux busca ofrecer un sistema completamente actualizado que no necesite fragmentarse en versiones. De esta forma todos los usuarios siempre podrán acceder al software más nuevo. Sobre Vasak OS