uBlock Origin deja de estar disponible en la Chrome Store

Con el reciente lanzamiento de la nueva versión de Chrome 136 y las diversas intenciones pospuestas de Google por dar fin a la versión 2 del Chrome Manifest, tal parece que el día tan anhelado para Google ha llegado.

Y es que hace poco en la página del complemento uBlock Origin en la Chrome Web Store, este ya no ofrece la opción de instalación, mostrando el mensaje «Este complemento ya no está disponible porque no sigue las pautas de desarrollo de complementos de Chrome».

Google Chrome y el futuro de uBlock Origin

Este cambio es parte de la iniciativa de Google para descontinuar el soporte de la versión 2 del Chrome Manifest, cuyo cumplimiento se hará obligatorio para todos los usuarios de Chrome a mediados de este año, tras haberse pospuesto inicialmente para enero de 2023. Este nuevo marco define las capacidades y recursos que pueden utilizar las extensiones basadas en la API WebExtensions, y la tercera versión del manifiesto está diseñada para facilitar el desarrollo de complementos más seguros y de alto rendimiento, a costa de restringir ciertas funcionalidades.

Uno de los cambios más polémicos es la modificación de la API webRequest. Anteriormente, esta API permitía a las extensiones interceptar y modificar el tráfico de red mediante manejadores personalizados, lo cual era fundamental para funciones de bloqueo de contenido, controles parentales y protección contra malware. Sin embargo, la transición al modo de solo lectura de webRequest ha sido reemplazada por la API declarativeNetRequest, que opera mediante un motor de filtrado integrado y limita la implementación de algoritmos personalizados. Este cambio ha generado preocupaciones entre los usuarios, ya que ha afectado el funcionamiento de uBlock Origin y ha impulsado la necesidad de buscar alternativas.

En respuesta a estas modificaciones, Raymond Hill, creador de uBlock Origin, ha sugerido que quienes valoran la experiencia del complemento en navegadores con soporte para la antigua API opten por seguir utilizando uBlock Origin en Firefox, donde Mozilla ha decidido mantener dicho soporte.

uBlock Origin todavía es totalmente compatible con Firefox y otros navegadores basados ​​en Gecko. uBlock Origin Lite podría ser un reemplazo adecuado, solo usted puede tomar esta determinación, consulte «Preguntas frecuentes (FAQ)» para obtener más detalles sobre uBlock Origin Lite. Importante: Tenga en cuenta que para que uBO Lite tenga una eficacia de bloqueo similar a la de uBO, debe configurar el modo de filtrado predeterminado en Óptimo o Completo . El modo de filtrado predeterminado es Básico.

Para los usuarios de Chrome, se recomienda migrar al nuevo uBlock Origin Lite, una versión adaptada a la API declarativeNetRequest y al Manifiesto v3. Aunque uBlock Origin Lite cumple con la función esencial de bloquear anuncios, su funcionalidad se ha simplificado; por ejemplo, no permite el uso de filtros cosméticos o algoritmos de filtrado personalizados de la misma forma que la versión clásica, a menos que se otorguen permisos extendidos de forma explícita. Esto implica que, si bien consume ligeramente menos CPU y memoria, en situaciones donde los sitios web emplean técnicas avanzadas para evadir bloqueadores, la eficacia de uBlock Origin Lite puede ser menor, lo que se traduce en una descarga de datos algo mayor al abrir páginas.

Este proceso de transición a un nuevo marco de extensiones no solo afecta a los bloqueadores de anuncios, sino que redefine las capacidades de filtrado y la seguridad en Chrome, al restringir la ejecución de código descargado de servidores externos y obligar a un modelo de permisos más granular. Google ha ajustado la API declarativeNetRequest para aumentar el número de reglas permitidas, buscando así equilibrar la necesidad de seguridad con la funcionalidad que demandan los usuarios. Mientras tanto, Mozilla ha optado por preservar la funcionalidad completa de la antigua API en Firefox, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de elegir entre un enfoque más tradicional o el nuevo esquema impuesto por Google.

En definitiva, el cierre de uBlock Origin en la Chrome Web Store y la consiguiente migración a uBlock Origin Lite son reflejo de un cambio que plantea desafíos importantes para desarrolladores y usuarios, quienes deberán adaptarse a aun navegador donde las capacidades de filtrado han sido limitadas en «interés» de garantizar un funcionamiento más seguro.