Ueli: Un eficiente lanzador de aplicaciones para el escritorio Linux

Hace más de cuatro (4) años hicimos una genial serie de publicaciones sobre los más conocidos y usados Lanzadores de aplicaciones para el escritorio de los sistemas operativos (distribuciones) basados en Linux. Y como es de imaginarse, ese es tiempo suficiente para que muchos de estos proyectos estén mucho más desarrollados (actualizados), y otros pocos abandonados, y hasta eliminados. También, en este periodo de tiempo, se han creado algunos otros que vale la pena conocer probar poco a poco. Y uno de ellos es el que daremos a conocer y probar hoy, cuyo nombre es «Ueli».

Y si de entrada, no tienes muchos conocimientos o recuerdos sobre este tipo de software (Lanzadores de Aplicaciones, «Launchers» en inglés) vele destacar que, algunos de los que anteriormente hemos hablado son, por ejemplo: Dmenu y Rofi, idóneos para Gestores de Ventanas (WM); y Gnome-Pie, Albert, Kupfer, Ulauncher, Synapse y Cerebro, idóneos para Entornos de Escritorio (DE). Así que, si eres de esos inteligentes e innovadores usuarios que les gusta de este tipo de herramientas de productividad, sigue leyendo esta publicación para que conozcas más sobre este interesante y útil lanzador de aplicaciones y pulsaciones de teclas, que además es abierto y multiplataforma, y se parece mucho a Ulauncher.

¿Qué es Ueli?

Según sus desarrolladores, en su repositorio oficial de GitHub, dicha aplicación es descrita brevemente de la siguiente forma:

Ueli es un sencillo y eficiente lanzador de aplicaciones y pulsaciones de teclas, que además es gratuito, abierto y multiplataforma.

Por tal razón, a la misma se le considera una herramienta enfocada a aumentar la productividad de los usuarios, independientemente de qué sistema operativo (Windows, macOS y Linux) se esté usando. Puesto que, su uso facilita el poder acceder rápidamente a aplicaciones, archivos y búsquedas web con solo pulsar una tecla. Además, es capaz de personalizar flujos de trabajo y automatizar tareas repetitivas sin mayores esfuerzos. Por lo que, sin duda alguna, es una de esas aplicaciones que es capaz de transformar la experiencia de escritorio de cualquiera.

Por último, vale destacar que, actualmente, posee disponible una actual versión estable bajo la descripción 9.26.0, de fecha del 10 de noviembre de 2025. Mientras que, para Linux se encuentran disponibles archivos en formato AppImage y Deb.

Al iniciar Ueli por primera vez, la aplicación mostrará la ventana principal y el usuario podrá empezar a escribir lo que busca. Utilice la tecla de acceso rápido «Alt+Espacio» para mostrar/ocultar Ueli. Utilice las teclas de flecha para navegar hacia arriba y hacia abajo en la lista de resultados de búsqueda. Pulse la tecla «Intro» para abrir el elemento seleccionado. Pulse «Cmd+K» (macOS) o «Ctrl+K» (Windows, Linux) para abrir las acciones adicionales del resultado de búsqueda seleccionado y utilicé las teclas de flecha para navegar hacia arriba y hacia abajo en el menú. Tambien, se puede pulsar la tecla «Intro» para invocar la acción seleccionada. O pulsar la tecla «Escape» para cerrar el menú de acciones adicionales. Explorar sitio web oficial

Interfaz visual del programa

En Ueli, para añadir un elemento de uso frecuente a tus favoritos, debes abrir el menú de acciones adicionales y luego hacer clic en «Añadir a favoritos». De esta forma, este elemento aparecerá siempre primero en la lista de resultados de búsqueda. Para eliminar un elemento de los favoritos, se debe abrir las acciones adicionales y luego hacer clic en «Eliminar de favoritos». También se puede abrir la configuración e ir a «Favoritos» para ver todos los favoritos. Además, tambien se puede hacer clic en el icono «x» para eliminar un elemento de los favoritos. Mientras que, al pulsar las teclas «Cmd+» (MacOS) o «Ctrl+» (Windows, Linux) o hacer clic en el botón «Configuración» podemos abrir la sección de configuración del programa, donde se puede configurar Ueli al gusto. Por ultimo, para explorar las extensiones, se puede hacer clic en «Extensiones» en el menú de navegación izquierdo, para lograr activar o desactivar alguna. Por ejemplo, al activar una extensión, aparecerá un elemento adicional en el menú de navegación izquierdo donde encontraremos la configuración de esa extensión específica.

Resumen

En resumen, «Ueli» es un moderno, sencillo y eficiente lanzador de aplicaciones desarrollado mediante el «framework Electron» que este incipiente año 2026 vale a pena conocer y probar sobre diversas Distribuciones GNU/Linux, con el fin de aprovechar su bajo consumo de recursos y excelente versatilidad. Por lo cual, sin duda, vale la pena que le demos apoyo y retroalimentación a su equipo de desarrollo, para que dicho proyecto logre avanzar y consolidarse en medio de tanta competencia con otros desarrollo similares, igual o mejores o más completos. Y en caso de que ya este usando este u otro desarrollo similar, te invitamos contarnos tu experiencia vía comentarios para a utilidad de toda nuestra fiel y creciente comunidad de lectores del Linuxverso.

