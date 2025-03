Un fallo deja sin servicio a Chromecast audio y de segunda generación

Hace pocos días miles de usuarios al rededor del mundo comenzaron a notar un peculiar comportamiento en sus dispositivos Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio. El problema en concreto era que de un momento a otro simplemente sus dispositivos ya no podían transmitir contenido y sobre todo, dejaron de estar disponibles como dispositivos disponibles para la transmisión.

Desde el domingo pasado (9 de marzo), miles de dispositivos Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio comenzaron a mostrar un mensaje «dispositivo no confiable», dejando sin posibilidad de transmitir contenido alguno a sus usuarios.

Y es que de manera personal, un servidor en su humilde hogar de ustedes (mi casa), cuento con dos televisiones con Chromecast de segunda generación y otra con uno de primera generación (siendo este último que hasta el momento no ha presentado algún problema). En estos dos dispositivos no había notado nada extraño, pues no son utilizados con frecuencia y fue hasta el día de hoy que me percate del problema.

Un certificado expirado, la razón del problema

Sobre el problema, un usuario de Reddit reveló que Google emitió un certificado para los modelos Chromecast 2015 que expiró el 9 de marzo de 2025, coincidiendo exactamente con el momento en que numerosos usuarios comenzaron a experimentar problemas.

Sobre ello, miles de usuarios han expresado su preocupación, ya que los dispositivos Chromecast hasta la 3ra generación pasaron a ser parte del famoso cementerio de productos y servicios, esto debido a que Google ha pasado a dar preferencia a su Google TV y que paulatinamente dejara sin servicio a los primeros. Pero en este caso, no es algo planeado por Google, sino por la expiración de dicho certificado.

En respuesta a esta situación, Google ha confirmado en los foros de la Comunidad Google Nest que están trabajando en una solución que se implementará próximamente, y mientras tanto recomienda a los usuarios que eviten restablecer sus dispositivos a la configuración de fábrica para no agravar la situación.

Soluciones y pasos a seguir

Como ya mencionamos, Google ha recalcado que no se deben restablecer los dispositivos a la configuración de fábrica (perdón Google, me adelante…) y hasta el momento ha mencionado que la solución al fallo llegara en forma de actualización automática, por lo que no hay necesidad de hacer algo, simplemente tener el dispositivo encendido y asegurarse de que está conectado a la red.

«No restablezca su dispositivo a la configuración de fábrica; le mantendremos informado cuando la solución esté disponible. Si ya lo ha restablecido a la configuración de fábrica, le proporcionaremos instrucciones sobre cómo configurarlo de nuevo lo antes posible».

Reinicie mi dispositivo ¿qué puedo hacer?

Si eres de los desafortunados (como yo) que sin saber del problema simplemente optaste por aplicar el procedimiento más famoso (es decir, reiniciar), pues dejame decirte que este caso fue lo peor que pudimos haber hecho, pues esto dificulta las cosas para Google, pero, no todo está perdido.

Lo que debes hacer es que desde tu smartphone antes de pasar a utilizar la aplicacion Home para la configuración de tu Chromecast, es cambiar la fecha de tu smartphone o equipo con el que vas a configurar el Chromecast a una fecha antes del 9 de marzo del presente año (2025), yo la cambie al 8 de marzo (aqui debes desactivar la fecha automática).

Posterior a ello y sin reiniciar ni nada, vas a desactivar tus datos móviles y cerrar todas las aplicaciones. Ahora vas a abrir la aplicacion Home y vas a configurar tu Chromecast como un dispositivo nuevo. Anteriormente, tu Chromecast no se conectaba y te daba el error «no se puede conectar el Chromecast», pero ahora debes poder conectarlo a la red y finalizar el proceso de configuración.

Si por alguna razón, sigues teniendo el mismo problema, es recomendable que intentes con otro dispositivo, siguiendo los mismos pasos y es probable que no puedas hacerlo a la primera.

Finalmente, si esta solución no te ha funcionado, te recomiendo que no desesperes y que en primera instancia que estés atento a los futuros comunicados que pueda dar Google, esto lo puedes hacer desde el siguiente enlace.

Ahora que si eres de los que no les gusta esperar y quieres tratar de solucionar el problema por tu cuenta, te recomiendo que trates con las siguientes soluciones que son un poco más técnicas y requieren de ciertos conocimientos. El enlace es este.

Por último y no menos importante, me gustaría conocer tu situación si eres uno de los afectados y sobre todo si has logrado solucionar el problema y pudieras compartirlo con los demas.