Usas systemd y tienes la v256, actualiza ya, por que tiene un fallo que elimina directorios de inicio

Hace pocos días compartimos aquí en el blog la noticia del lanzamiento de la versión de systemd 256, la cual fue una versión que introdujo una gran cantidad de cambios y novedades, y entre ellos se presentó la utilidad run0, la cual podríamos decir que fue la principal atracción de este lanzamiento.

La razón de mencionar a systemd 256, es que se ha dado a conocer la noticia de la liberación de la versión correctiva, systemd 256.1. La cual ha sido lanzada con la finalidad de abordar un problema crítico surgido en la versión 256.

Este problema afectaba la eliminación incorrecta del contenido de la partición /home al ejecutar el comando systemd-tmpfiles –purge. Originalmente, esta opción estaba diseñada para eliminar archivos y directorios creados a través de configuraciones en tmpfiles.d, pero el comportamiento no coincidía con la documentación y la expectativa de los usuarios.

El problema específico radicaba en que el nombre «tmpfiles» en la utilidad era engañoso, ya que la opción –purge no se limitaba a eliminar solo archivos temporales, sino que también afectaba a los directorios y archivos creados automáticamente a través de configuraciones en tmpfiles.d. Esto incluía la creación automática de directorios de datos, como los directorios de inicio en /home.

Por ejemplo, el archivo /usr/lib/tmpfiles.d/home.conf se encargaba de crear la estructura de directorios en /home, y el uso inadvertido de systemd-tmpfiles –purge eliminaba estos directorios y su contenido, en lugar de limitarse a limpiar solo los archivos temporales como se esperaba.

Es por ello que se lanzó la versión correctiva de systemd 256.1 con la finalidad de solucionar estas inconsistencias y problemas reportados por los usuarios y también para alinear adecuadamente la función –purge con su propósito original, asegurando que solo elimine los archivos temporales y no afecte a la estructura de directorios creada a través de configuraciones en tmpfiles.d.

Cabe mencionar que el incidente con systemd-tmpfiles y la eliminación incorrecta de directorios en la partición /home fue una situación desafortunada que generó debate y correcciones significativas en la implementación de systemd.

Comenzaron a aparecer muchos mensajes de advertencia, que incluían rutas en /home (¿no pudo restaurar los tiempos de modificación…?). ¿Qué hace una herramienta de limpieza temporal en mi directorio personal? Eso no es bueno. Mi corazón empezó a latir más rápido y presioné Ctrl-C lo más rápido que pude.