Windows Zenith: ¿Una competencia directa de Microsoft a Linux?

Nuestro apreciado (y diverso) sistema operativo Linux ha sido el rey indiscutible cuando se trata de entornos de programación y despliegue de inteligencia artificial. Eso es una realidad indiscutible, tanto como que la mayoría de los servidores del mundo usan Linux. Sin embargo, Microsoft siempre esta al asecho de retomar lo que en tiempos pasados era parte de su reinado. Por ello, siempre vemos con regularidad pasos de Microsoft sobre Windows para que este se parezca técnicamente más a Linux, o en su defecto, los usuarios de Linux usen Linux y su potencial, pero a través de Windows. Y este mes de septiembre de 2026, no ha sido la excepción y Microsoft ha movido ficha con un proyecto que está causando un revuelo masivo en la comunidad tecnológica, el «Proyecto Zenith en Windows», o más sencillamente «Windows Zenith», para así competir con Linux.

Y dado que esto es un proyecto muy reciente e innovador, a continuación, desglosaremos a fondo lo más importante y relevante sobre esta nueva propuesta de Microsoft para competir con Linux en el ámbito del Desarrollo de Software y el uso de IA Local, para que tu mismo puedas entender y concluir, si realmente representa una amenaza, o una alternativa válida, para muchos profesionales TI y usuarios avanzados que suelen preferir Linux.

¿Microsoft se esta volviendo Loco por Linux? ¿Bueno o Malo?

Pero, antes de introducirnos en esta llamativa publicación sobre este interesante, reciente y novedoso proyecto de Microsoft llamado «Windows Zenith», pues les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con Microsoft y «su supuesto» amor por Linux, al finalizar de leer la misma:

¿Qué es exactamente Windows Zenith?

Lo que primeramente precisaremos, debido a los abundantes rumores en la Internet, y utilizando información oficial confiable, es que Windows Zenith no es un sistema operativo totalmente nuevo ni corresponde a un hipotético Windows 12. En realidad, es más como una iniciativa que fija un estándar de hardware para desarrolladores, combinada con una «configuración hiper-optimizada» construida sobre la base de Windows 11.

Por ello, lo primero que se deriva de esto, es que los ordenadores que se comercialicen bajo esta certificación utilizarán licencias habituales de Windows 11 Home o Pro, pero prescindirán por completo de la configuración y la «basura» (bloatware) pensada para el usuario doméstico. Razón por la cual, su objetivo fundamental es erradicar las horas (o días) que un desarrollador pierde preparando su entorno de trabajo, ofreciendo una máquina lista para compilar código desde el primer encendido.

Les presentamos una experiencia de Windows 11 optimizada para desarrolladores, que permite compilar y distribuir más rápido, y compartimos cómo Windows se está convirtiendo en la plataforma abierta para experiencias seguras basadas en agentes. Hoy, damos el siguiente paso con Proyecto Zenith, una experiencia de Windows lista para programar y sin distracciones en dispositivos de clase desarrolladora con más de 64 GB de memoria unificada y un ancho de banda de memoria de más de 250 GB/s, para que los desarrolladores puedan empezar a trabajar de inmediato.

Características fundamentales e innovadoras

Y ahora, entrando en los detalles técnicos importantes, es decir, en sus características más fundamentales e innovadoras, vale destacar que esta versión no solo elimina las habituales distracciones disponibles para usuarios normales (hogareños, videojugadores, exploradores de redes sociales, entre otros) como recomendaciones del menú de inicio o sugerencias de cuentas, sino que introduce capacidades técnicas formidables, tales como las siguientes:

Una mejor experiencia de usuario de IA Local sin límites : Puesto que permite ejecutar localmente y más eficientemente modelos de inteligencia artificial de más de 30.000 millones de parámetros. Y debido a esto, también disminuye o elimina la dependencia de subscribirse o registrarse en servidores externos y pagar los altos costos por suscripciones o consumo de «tokens».

: Puesto que permite ejecutar localmente y más eficientemente modelos de inteligencia artificial de más de 30.000 millones de parámetros. Y debido a esto, también disminuye o elimina la dependencia de subscribirse o registrarse en servidores externos y pagar los altos costos por suscripciones o consumo de «tokens». Un nivel superior de uso de Agentes IA y Seguridad IA : Esto debido a la introducción de los «Microsoft Execution Containers» (MXC), la cual es una estricta capa de seguridad integrada que controla los permisos de los agentes de IA, asegurando que no ejecuten comandos que pongan en peligro el sistema operativo.

: Esto debido a la introducción de los «Microsoft Execution Containers» (MXC), la cual es una estricta capa de seguridad integrada que controla los permisos de los agentes de IA, asegurando que no ejecuten comandos que pongan en peligro el sistema operativo. Una fusión de ecosistemas más profunda y eficaz: Para ello ofrece una integración más profunda mediante WSL2, lo que permite ejecutar Ubuntu de forma nativa e incluyendo soporte para contenedores, lo que permite que los usuarios de Ubuntu y otras Distros Linux, puedan usar lo mejor del universo Linux dentro de Windows.

El arsenal de software disponible: Programas instalados por defecto

Para lograr esa promesa de «cero fricción», el equipo de desarrollo de Microsoft ha hecho que Windows Zenith venga de fábrica con un ecosistema de herramientas de alto nivel preinstaladas y sincronizadas, entre las que valen la pena citar algunas como:

Editores y Terminales : Visual Studio Code, Windows Terminal (anclados a la barra de tareas) y la nueva Terminal Inteligente.

: Visual Studio Code, Windows Terminal (anclados a la barra de tareas) y la nueva Terminal Inteligente. Línea de comandos y utilidades : PowerShell 7, Git, GitHub CLI, Azure CLI, PowerToys y CoreUtils.

: PowerShell 7, Git, GitHub CLI, Azure CLI, PowerToys y CoreUtils. Entornos y lenguajes: Python 3.14, Node 24 y .NET 10.

Además, vale añadir que ofrece algunos ajustes habilitados por defecto, entre los que destacan algunos como: El Soporte nativo para rutas largas de archivos, la visibilidad de extensiones reales y la función de Paleta de Comandos.

Requerimientos mínimos de Hardware: La bestia debajo del capó

Y si bien, hasta ahorita parece todo bien pensado e implementado, la verdad es que todo esto tiene un precio que no todos podrán pagar de inmediato. Es decir, aquí es donde la propuesta se vuelve exclusiva y radical, y que por ello realmente esta pensada para el ámbito del Desarrollo de software y el uso profesional de IA local. Microsoft afirma que, para poder certificar un equipo como compatible con Windows Zenith, el mismo debe cumplir con requisitos técnicos extremadamente altos, los cuales son los siguientes:

El uso de una memoria RAM unificada : Un requisito base e innegociable de 64 GB de memoria unificada.

: Un requisito base e innegociable de 64 GB de memoria unificada. Una velocidad de transferencia superior : Un vertiginoso ancho de banda de memoria RAM de 250 GB por segundo.

: Un vertiginoso ancho de banda de memoria RAM de 250 GB por segundo. Uso de Procesadores de nueva generación: Por ahora, solo están certificado los procesadores AMD de la serie Ryzen AI Halo.

¿Por qué Windows Zenith representa una competencia directa para Linux?

Ya conocido un poco sobre el Proyecto de Windows Zenith, el cual se deriva a su vez de un movimiento anterior de Microsoft denominado «Windows Aion», pues podemos notar y concluir que, Microsoft esta en la búsqueda del Santo Grial que detenga y reverse la fuga de cerebros de Windows a Linux.

Es decir, que está ensayando y probando el diseño de una versión de Windows Profesional que realmente pueda competir con la tradicional y natural eficiencia de las plataformas basadas en UNIX (como macOS y GNU/Linux). Fenómeno o hecho que ha provocado que, primeramente muchos desarrolladores abandonen Windows en los últimos años, y usuarios avanzados de IA Local se decanten de inicio por Ligeros sistemas operativos Linux en vez de pesados sistemas operativos Windows.

En definitiva, el ámbito del desarrollo de software y el uso local de herramientas de inteligencia artificial generativa siempre ha estado dominado por los sistemas Linux, y Zenith es la respuesta total y directa de Microsoft sobre Windows para evitar que dichos usuarios profesionales abandonen su barco.

Sin embargo, también vemos importante mencionar que, en esta oportunidad los de Microsoft han sabido jugar sus cartas haciendo uso del código abierto, ya que mientras por un lado esta es una jugada muy arriesgada o difícil de lograr para aquellos que no pueden costear un nuevo ordenador con 64 GB de RAM, por otro lado han publicado (liberado) el proyecto «Windows Developer Config«. Un proyecto totalmente de código abierto alojado en GitHub que, mediante la herramienta «Winget» (ver GitHub), aplica exactamente la misma capa de software, limpieza y configuración de Zenith a cualquier ordenador actual con Windows 11, democratizando así el acceso a este entorno purificado de Windows.

Resumen

En resumen, «Windows Zenith» no es el futuro Windows 12, pero tampoco un mito más de un Windows ligero y optimizado de fábrica, puesto que ya esta aquí. Y es una potente realidad que fusiona un hardware bestial (Modernas NPU + 64GB RAM en adelante) con un software ligero y eficiente esculpido milimétricamente. Y si bien para muchos de nosotros en el Linuxverso, la libertad y flexibilidad de nuestras distribuciones GNU/Linux es innegociable, pues también lo es que, esta nueva apuesta y jugada de Microsoft eleva el estándar de lo que debe ser una estación de trabajo lista para la era del Desarrollo de software asistido con Inteligencia Artificial. Razón por la cual, queda de cada uno de nosotros si realmente seremos capaces de considerar e implementar un cambio desde nuestras Distribuciones Linux a «Windows Zenith».