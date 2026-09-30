WSL 3.0 ya fue liberado y llega con soporte nativo para contenedores y CLI ‘wslc’

WLS es una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft para correr ejecutables de Linux nativamente en Windows

Hace poco Microsoft dio a conocer la disponibilidad general de WSL 3.0, una actualización que posiciona a Windows como una plataforma de desarrollo integral para cargas de trabajo basadas en contenedores e Inteligencia Artificial.

La principal innovación de esta entrega es la introducción de la herramienta de línea de comandos ‘wslc’ (WSL Containers) y su alias integrado ‘container.exe’. Esta utilidad, junto con una API complementaria de SDK compatible con C++ y C#/WinRT, permite a los desarrolladores y aplicaciones nativas de Windows crear, ejecutar y gestionar contenedores Linux sin depender de entornos de virtualización de terceros.

Principales novedades de WSL 3.0

La herramienta ‘wslc’ cubre el ciclo de vida completo de los contenedores, y es que permite realizar operaciones como crear, iniciar, detener, exportar e inspeccionar imágenes del sistema, así como la limitación de los recursos de CPU y memoria asignados a cada instancia. En el ámbito de las redes, la nueva versión permite la creación de redes virtuales personalizadas, la conexión de contenedores a múltiples redes y el reenvío de puertos (Port Forwarding). Además, los desarrolladores pueden interactuar con discos duros virtuales (VHD), configurar rutas de almacenamiento predeterminadas y compartir directorios de Windows directamente dentro de los contenedores Linux montados.

Para el análisis y la observabilidad, WSL 3.0 introduce el comando ‘wslc logs’ y el monitoreo de eventos en tiempo real, ofreciendo estadísticas detalladas y salida resaltada de los registros de actividad del contenedor. La integración a nivel de sistema operativo se ve fortalecida al permitir el acceso de usuarios sin privilegios a las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) desde el interior del contenedor, habilitando la ejecución acelerada de modelos de IA y herramientas gráficas de desarrollo local.

Aislamiento y Redes Optimizadas

A diferencia de las arquitecturas de virtualización tradicionales, WSL 3.0 despliega los contenedores apoyándose en el servicio de Windows ‘wslservice.exe‘ con privilegios elevados. Sin embargo, para garantizar el aislamiento, este servicio genera procesos secundarios llamados ‘wslcsession.exe’, los cuales se ejecutan bajo los permisos del usuario actual del sistema. Estas sesiones están estrictamente separadas; a cada una se le asigna un almacenamiento en disco virtual (VHD) independiente, alojado de forma predeterminada en el directorio del usuario (`%AppData%\Local\wslc\sessions`).

El rendimiento y la compatibilidad de red han recibido mejoras, ya que ahora el acceso cruzado al sistema de archivos ahora utiliza la tecnología virtiofs por defecto, la cual ofrece velocidades de lectura y escritura hasta dos veces más rápidas en comparación con el acceso a archivos de Windows tradicional.

En cuanto a las comunicaciones, se introduce el modo de red ‘consomme’. Este modo mejora la interoperabilidad al enrutar el tráfico de red de Linux directamente a través de las interfaces de red de Windows, permitiendo que las aplicaciones del contenedor interactúen sin fricciones con redes privadas virtuales (VPN), proxies empresariales y políticas de seguridad corporativas existentes.

Para facilitar la adopción de WSL 3.0 en entornos de producción, Microsoft ha desplegado controles de gobernanza a través de Microsoft Intune y Microsoft Defender for Endpoint (MDE). Los administradores de TI ahora pueden utilizar MDE para monitorear procesos, redes y archivos dentro de los contenedores WSL, correlacionando estas actividades con el sistema anfitrión para un análisis de seguridad unificado. Adicionalmente, las políticas de Intune permiten deshabilitar el acceso a los contenedores o configurar «Listas de permisos de registro», obligando a los equipos de desarrollo a extraer imágenes exclusivamente de repositorios verificados.

El ecosistema de herramientas compatibles con wslc está en rápida expansión gracias a las contribuciones de la comunidad. El editor Visual Studio Code ahora soporta ‘wslc’ como controlador predeterminado a través de su extensión «Dev Containers», facilitando la compilación remota del código fuente.

Del mismo modo, herramientas como Aspire pueden usar WSL 3.0 como su entorno de ejecución principal. Además de la consola de comandos, los desarrolladores pueden gestionar la infraestructura local utilizando aplicaciones visuales como «Lazywslc» basada en terminal, la aplicación de escritorio «WinUI 3 WSL Container Desktop», o invocar comandos remotamente mediante scripts desde distribuciones Linux alojadas en WSL. En el futuro, Microsoft planea extender este ecosistema lanzando soporte completo para la orquestación `wslc compose`, permitiendo la compatibilidad directa con los archivos compose.yaml ya existentes en la industria.

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