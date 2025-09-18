Xray_OS: Una interesante Distro Venezolana con base Arch Linux

No en todos los países del mundo, el Linuxverso es amplio en uso o desarrollos. A veces, puede serlo en un tiempo y en otros no. Por ejemplo, en España o la Europa completa, el uso de Linux y el desarrollo de Distros, Aplicaciones y Sistemas libres y abiertos es bastante amplio y sostenido en el tiempo. Mientras que, en otros lugares (países o regiones), estos no suele serlo tanto. Un buen ejemplo de ello, es Latinoamérica, y más específicamente Venezuela. Ya que, si bien es cierto que Venezuela tiene una de las mayores comunidades de usuarios de Distros GNU/Linux (+/- 6% según Statcounter) del mundo, no cuenta actualmente con un buen abanico de desarrollos propios en cuanto a Distros GNU/Linux. Y por ello, hoy aprovecharemos para dar a conocer una poco conocida Distro Venezolana llamada «Xray_OS».

Y si de entrada, te estás preguntando de qué va o cómo le va a esa Distribución GNU/Linux de Venezuela, pues déjame contarte que, la misma es un proyecto del Linuxverso bastante reciente (noviembre de 2023, aproximadamente), pero que ya se muestra como un proyecto sólido y confiable, por lo que se ha ganado su reconocimiento oficial en la famosa web de DistroWatch. Lo cual, muy seguramente, se debe a que su base en el sólido y vanguardista Arch Linux, y cuenta con mucho desarrollo propio.

Xray_OS: Una interesante Distro Venezolana con base Arch Linux

Sobre Xray_OS

Sitio web oficial .

Repositorio GitHub .

. Repositorio SourceForge .

. Sección web en DistroWatch .

. Grupo Discord (Comunidad) .

. País de origen : Venezuela.

: Venezuela. Base : Arch Linux.

: Arch Linux. Repositorios propios : Sí.

: Sí. Herramientas propias : Sí.

: Sí. Arquitecturas soportadas : x86_64.

: x86_64. Proyectos oficiales con Escritorios (DE/WM) esenciales : KDE Plasma.

: KDE Plasma. Proyectos no oficiales con Escritorios (DE/WM) alternativos : Ninguno.

: Ninguno. Video demostrativo de la última versión liberada : Español, Portugués e Inglés.

: Español, Portugués e Inglés. Última versión liberada : Xray_OS 202509 de septiembre de 2025 con una imagen ISO de 4.6 GB.

: Xray_OS 202509 de septiembre de 2025 con una imagen ISO de 4.6 GB. Estado actual : Es un proyecto que mantiene una buena actividad y desempeño, aunque su equipo de desarrollo se limita únicamente a un desarrollador.

: Es un proyecto que mantiene una buena actividad y desempeño, aunque su equipo de desarrollo se limita únicamente a un desarrollador. Uso principal : Ideal para un uso diario, especialmente para desarrollar o jugar videojuegos, sobre equipos de escritorio de gama media y alta, sobre todo modernos.

: Ideal para un uso diario, especialmente para desarrollar o jugar videojuegos, sobre equipos de escritorio de gama media y alta, sobre todo modernos. Paquetes importantes incluidos : Kernel Linux 6.16.4, Systemd 257.8-2, Pipeware 1.4.7-1, Wayland 1.24.0-1, Xorg Server (X11) 21.1.18-2, Vivaldi Browser 7.5.3735.66-1, Bash 5.3.3-2, Fish 4.0.2-1, Bind 9.20.12-1, Gcc 15.2.1+r22, Flatpak 1.16.1-1, Grub2 2.212.r292, Plasma Desktop 6.4.4-1, Qt6-base 6.9.2-1 y Python 3.13.7-1.

: Kernel Linux 6.16.4, Systemd 257.8-2, Pipeware 1.4.7-1, Wayland 1.24.0-1, Xorg Server (X11) 21.1.18-2, Vivaldi Browser 7.5.3735.66-1, Bash 5.3.3-2, Fish 4.0.2-1, Bind 9.20.12-1, Gcc 15.2.1+r22, Flatpak 1.16.1-1, Grub2 2.212.r292, Plasma Desktop 6.4.4-1, Qt6-base 6.9.2-1 y Python 3.13.7-1. Descripción breve: Es un SO creado para uso personal, que no pretende competir con otras distribuciones, sin embargo, está muy optimizado y personalizado con herramientas, correcciones, modificaciones y fondos de pantallas propios, para diversos casos de uso.

Xray_OS es una Distribución de Arch Linux centrada en la innovación, la creatividad, la usabilidad y el desarrollo de software. Actualmente, solo su creador la mantiene. La temática específica de la marca será opcional en la próxima versión de Tolitica. Xray_OS ahora viene preempaquetada con su propio instalador en fase alfa. Úselo con cuidado. Además, el instalador no funciona con Virt Manager; lo adaptaré más adelante. Cabe mencionar que esta distribución ya no es compatible con PC antiguas. Contamos con nuestro propio asistente AUR, que aún está en fase beta, aunque puedes descargar DaVinci Resolve desde allí.

Características esenciales y destacadas: Herramientas propias

En su última versión actual, destaca por ofrecer lo siguiente:

Un instalador propio: Arch7z-Installer/Xray-Installer

Funciona en máquinas virtuales.

Está creado usando el framework QT.

Posee una interfaz de usuario elegante y atractiva.

Permite la gestión de particiones Swap (opcional).

Incluye opciones de particionamiento personalizadas.

Solo es apto para instalaciones con tecnología UEFI/GPT.

Solo permite el uso de sistemas de archivos BTRFS y EXT4.

Es un sistema operativo minimalista, y por lo tanto, muy rápido.

Tiene funciones de instalación inteligente, por ejemplo, la detección automática del controlador de la GPU.

Un ayudante personalizado para AUR: Tolito-AUR-helper

Es capaz de compilar y descargar paquetes sobre la marcha.

Permite la compilación de PKGBUILD seleccionados por el mantenedor.

Corrige algunos paquetes AUR defectuosos (como errores de instalación de DaVinci Resolve)

Regresa automáticamente a AUR estándar si un paquete no está disponible.

Una aplicación nativa de bienvenida: Tolitica

Permite la gestión de opciones útiles del sistema operativo.

Incluirá la opción de activar la marca Xray_OS en futuras versiones

Proporciona un fácil acceso a la configuración y las herramientas del sistema.

Incluye una opción para cambiar la shell y para activar/desactivar la temática de la terminal (solo Fish).

Está bien integrado con el instalador nativo Arch7z y el instalador Calamares.

Pantallazos sobre esta Distro Arch Linux Gaming Venezolana

Resumen

En resumen, esperamos que esta publicación informativa sobre «Xray_OS» como de costumbre, les sea haya sido interesante, útil y hasta importante para muchos. Pero sobre todo, en aquellos que son de Venezuela o que alrededor del mundo son fanáticos de Linux para jugar, desarrollar software o simplemente de usar Arch Linux. Aunque, vale destacar que, es considerada por muchos una más de mejores Distros GNU/Linux Gaming y una de las pocas basadas en Arch Linux con KDE Plasma, que vale la pena conocer, probar y compartir con otros, cuando de jugar sobre GNU/Linux se trata. Ahora, y en caso de que desees sugerirnos o recomendarnos alguna otra poco conocida Distro GNU/Linux o BSD de Venezuela u otro país de Latinoamérica, te invitamos a escribirnos vía comentarios para tenerlo en cuenta, para una próxima publicación de apoyo para esos dignos y valiosos desarrollos de tan hermosa y variopinta región del planeta.