Ya fue liberada la version Beta de Ubuntu 26.10 «Stonking Stingray»

Canonical dio a conocer hace poco el lanzamiento de la versión beta de Ubuntu 26.10, apodada «Stonking Stingray», la cual llega con una semana de retraso respecto a la planificación original. Esta versión de desarrollo (considerada una «versión intermedia» con nueve meses de soporte) marca el inicio de la fase de «congelación total de paquetes», donde el equipo de desarrollo se centrará exclusivamente en pruebas finales y resolución de errores antes del lanzamiento definitivo programado para el 15 de octubre.

Al tratarse de una versión beta orientada a la identificación de fallos por parte de la comunidad, se recomienda no instalarla en equipos principales.

De los cambios mas importantes que presenta esta version de pruebas, es la integración de GNOME 51, la cual está diseñada para ofrecer una experiencia más fluida, eliminando «tirones» durante las animaciones, incluso bajo condiciones de alta carga del sistema. La gestión de ventanas se ha mejorado mediante el complemento GNOME Tiling Assistant, que ahora incluye un modo interactivo de selección de diseño. Al arrastrar una ventana hacia la parte superior de la pantalla, se despliega una interfaz emergente que permite al usuario ubicarla en un espacio específico. Una vez colocada, el sistema sugiere automáticamente otras ventanas abiertas para rellenar los espacios restantes, facilitando la multitarea.

Además, la extensión DING (responsable de los iconos en el escritorio) ha sido migrada a GTK4 para lograr una mejor integración visual con el sistema. El Centro de aplicaciones (App Center) ha comenzado a gestionar los controladores adicionales (drivers) de código cerrado. Esta opción solo se mostrará en la ruta Add-ons > Additional drivers en aquellos equipos que requieran drivers privativos alojados en los repositorios de Ubuntu, asumiendo así funciones de la antigua utilidad «Software y orígenes».

Por la parte de la base del sistema, podremos encontrar al kernel de Linux 7.3-rc, acompañada por Mesa 26.2 para los controladores gráficos y una gran cantidad de herramientas actualizadas. Ademas de ello, un cambio significativo en esta versión es el avance hacia la reescritura de utilidades esenciales en Rust para mejorar la seguridad y la fiabilidad del entorno:

uutils coreutils: Se ha completado la transición hacia esta variante escrita en Rust, reemplazando por completo al clásico paquete GNU Coreutils. Esto significa que comandos de bajo nivel como cp, mv y rm ahora utilizan la implementación en Rust.

Sequoia PGP: Se ha introducido soporte oficial (y opcional en el repositorio principal) para este paquete que implementa el estándar OpenPGP en Rust, con planes futuros de convertir sus utilidades (sq y sqv) en el reemplazo predeterminado de las herramientas tradicionales gpg y gpgv.

Servidor NTP (ntpd-rs): Se incluye soporte opcional para este servidor NTP escrito en Rust, perfilándose como el servidor predeterminado para la futura versión Ubuntu 27.04.

Recursos, seguridad e IA

Para mejorar la estabilidad del escritorio, se ha rediseñado la gestión de situaciones de falta de memoria (OOM – Out Of Memory). A los procesos esenciales del entorno de escritorio se les ha asignado una prioridad OOM más baja (lo que disminuye sus posibilidades de ser seleccionados para una terminación forzada), evitando así que una sobrecarga de memoria provoque el cierre abrupto de toda la sesión del usuario en lugar de cerrar una aplicación problemática.

Ademas de ello, el gestor de arranque GRUB firmado digitalmente para el arranque seguro UEFI ha sido restringido. Se ha eliminado el soporte para formatos de imagen (jpeg, png), tablas de partición part_apple y diversos sistemas de archivos (btrfs, xfs, zfs, LUKS) en la partición /boot para evitar posibles vulnerabilidades.

El instalador de Ubuntu continuará utilizando exclusivamente el sistema de archivos ext4 para /boot. Además, OpenSSH se ha dividido en dos paquetes (openssh y openssh-gssapi) para aislar la compatibilidad con GSSAPI/Kerberos, una característica que utiliza un parche externo propenso a vulnerabilidades de seguridad y que solo es requerida por una minoría de usuarios.

Por otra parte, se destaca que se ha integrado soporte inicial para el reconocimiento de voz mediante el sistema Myna de Canonical. Esta función experimental permite activar un dictado por voz mediante un atajo de teclado, utilizando modelos de inteligencia artificial ejecutados localmente (Whisper, Parakeet o Funasr) para pegar texto en la aplicación activa.

Finalmente, cabe mencionar que Ubuntu 26.10 marca un cambio al ofrecer por primera vez imágenes de instalación experimentales optimizadas específicamente para la microarquitectura x86-64-v3 (soportada por procesadores Intel desde 2015, incorporando instrucciones como AVX2 y FMA).

Aunque la mejora de rendimiento general ronda el 1%, puede ser más significativa en aplicaciones de cálculo intensivo. La distribución también expande sus horizontes ofreciendo versiones oficiales de Ubuntu Desktop para la arquitectura RISC-V (con soporte para las placas SpacemiT K3 y SiFive BigSky) y compatibilidad inicial con portátiles basados en la arquitectura ARM Snapdragon X2 de Qualcomm. Finalmente, en paralelo a la versión principal, se han liberado las betas de los sabores oficiales, incluyendo Kubuntu (con KDE Plasma 6.7) y Lubuntu (con LXQt 2.4).

Si estas interesado en poder probar la version beta, puedes obtener la imagen del sistema desde el siguiente enlace.