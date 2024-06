YouTube ahora te lleva directamente al final si usas un bloqueador de anuncios

Tal parece que YouTube ha comenzado a adoptar medidas desesperadas, y es que con la finalidad de poder generar ingresos, pues recientemente ha implementado una nueva táctica para contrarrestar los bloqueadores de anuncios.

Personalmente había leído hace poco sobre el tema y no había notado nada extraño, ya que uso tanto Edge(para las tareas de Game Pass), Chrome (en lo laboral) Firefox y Brave (para cuestiones personales) y en todos ellos (menos Brave) uso Adblock Plus.

En Brave hasta el momento no he notado nada, ya que incluso en Android lo uso para escuchar noticias y videos de interés mientras me desplazo o estoy realizando actividades. Pero en Chrome hasta hace poco me sucedió justo lo que había leído sobre los cambios en YouTube.

Y es que si estás usando un bloqueador de anuncios, al intentar reproducir un video, serás llevado directamente al final del mismo, omitiendo la reproducción por completo. Además, YouTube también desactiva el audio del vídeo. En otras palabras, incluso si puedes evitar la omisión del vídeo, experimentarás una reproducción sin sonido.

Mientras algunos creen que se trata de una estrategia por parte de Google para obligar a los usuarios a pagar una suscripción a YouTube Premium, otros señalan que el problema está más localizado, afectando principalmente a los usuarios de AdBlock Plus, ya que el actual enfoque podría estar impulsando la adopción de tácticas que afectan negativamente a los usuarios que prefieren el servicio gratuito, incentivándolos a pagar por una experiencia sin anuncios.

En 2023, algunos usuarios comenzaron a notar advertencias emergentes en YouTube que decían que “los bloqueadores de anuncios no están permitidos en la plataforma para compartir videos”. Estas ventanas emergentes incluían el mensaje: «desactiva tu bloqueador de anuncios o suscríbete a YouTube Premium».

Un portavoz de YouTube confirmó esta experiencia, diciendo que la compañía recomienda encarecidamente a los usuarios que prueben YouTube Premium o permitan anuncios en la plataforma. “Estamos realizando un pequeño experimento a nivel mundial para alentar a los espectadores con bloqueadores de anuncios habilitados a permitir anuncios en YouTube o probar YouTube Premium. La detección de bloqueadores de anuncios no es nueva y otros editores piden habitualmente a los espectadores que los desactiven”, explicó el portavoz.

Entre los «beneficios» que ofrece la suscripción a YouTube Premium, se encuentra el permitir a los usuarios ver videos sin anuncios, reproducir videos en segundo plano mientras usan otras aplicaciones, descargar videos para verlos sin conexión y acceder a YouTube Music (casualmente muchas funciones que apps de terceros ya ofrecían y sin pagar)

Y es que hasta cierto punto la batalla que ha declarado YouTube a los bloqueadores de anuncios, podría ser entendible, pues durante la pandemia de Covid-19 fue una de las principales fuentes de ingresos de muchos, tanto streamers, creadores de contenido, gamers, músicos e incluso muchas figuras de medios de espectáculos.

Pero a la fecha, ya es excesiva la cantidad de anuncios que aparecen en los videos y lo peor del caso es que incluso los videos de publicidad suelen ser más largos que el video que estás reproduciendo (en una ocasión me toco un video de publicidad de 15 minutos).

YouTube tiene mucho que pensar, ya que no son pocos los usuarios que se han quejado en varios sitios de la red y muchos llegan a la misma conclusión, «disminuyan la cantidad de anuncios», pero tal parece que YouTube está empeñado en implementar cada vez método más agresivos para fomentar la adopción de su servicio Premium y desalentar el uso de bloqueadores de anuncios, los usuarios han encontrado soluciones alternativas.

Y por su parte, los usuarios utilizan extensiones específicas como uBlock Origin, mientras que otros recurren a complementos que aceleran automáticamente los anuncios en YouTube. También hay usuarios que han descubierto que configurar una VPN con ubicación en Albania puede evitar la publicidad en YouTube, posiblemente debido a que la plataforma publicitaria de Google no es compatible con el idioma albanés. Estas soluciones son utilizadas tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.