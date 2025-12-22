帕拉muchos， Ubuntu 被认为是少数几个能够提供 Linux 生态系统最佳功能的 Linux 发行版之一。至少就桌面可安装软件（应用程序、程序、游戏和操作系统）的种类而言，它提供了丰富的选择。不仅包括免费软件和商业软件，还包括面向家庭用户和办公用户的软件。这得益于其庞大且不断增长的应用程序生态系统，该系统不仅由其自身（以及第三方）的“Deb”和“Snap”软件包仓库提供支持，还得益于通过无数渠道提供的海量替代软件和现代软件。 “PPA”存储库 由其庞大的全球用户社区创建。现在，Debian 项目也朝着同样的方向宣布启动这项计划。 “Debusine”这是一种“PPA”存储库。
这样一来，在不久的将来， 使用 Debian GNU/Linux 发行版或基于 Debian GNU/Linux 发行版的用户将不再需要安装其他软件仓库。 使用并享受官方或认证 Debian 软件仓库中未提供的软件。因此，在本文开头，我们将简要介绍这项新的 Debian 项目计划，并在文末向您展示如何快速有效地使用它。 «安装、配置和使用各种 PPA 软件仓库 适用于 Ubuntu，基于 Debian 13“Trixie”发行版。
但是，在我们开始深入探讨这项由 Debian 项目支持的创新举措的细节之前，我们先来了解一下…… “Debusine”，我们建议您探索 以前的相关帖子 关于 Debian 系统上的 Ubuntu PPA 软件源问题，在阅读了这篇文章之后：
德布辛： 自由人 它运行在一个适用于 Debian 的实用 PPA 平台上。
Debusine是什么？
首先值得强调的是，本次 Debusine 实例由以下机构赞助： 自由人 （一家专注于自由软件的软件公司） 并得到该项目的认可 Debian 的目标是 p为 Debian 贡献者提供各种打包工具，并促进整个发行版内的实验。但更多详情，根据他们的说法，Debusine 是：
商业 这是一个现代化的云端持续集成平台。 它执行与 Debian 生态系统打包和分发相关的众多工作流程。它自动化了从软件包编译到生成安装程序、磁盘、云和容器镜像的所有步骤，包括所有中间质量检查。它具有高度的通用性，并且易于扩展以满足特定需求。 它由 Freexian 开发，旨在实现 Debian 基础设施的现代化，最初得到了德国政府的支持（通过……） 主权技术机构负责这项开发项目的团队在打造持久耐用的基础设施方面拥有良好的业绩记录，例如 el Ubuntu Launchpad o el 包裹追踪器 Debian的
然而，考虑到 正式发布公告 由 Debian 项目在 Debusine 上发布此外，还值得一提以下信息：
通过将软件包发布到 Debusine 软件仓库，您可以利用 Debusine 的所有现有功能，包括一套质量保证测试和回归跟踪（即将推出）。软件仓库使用存储在 Debusine 签名服务上的独立密钥进行签名，上传到软件仓库的内容基于该仓库的当前内容以及相应的 Debian 基础版本。所有软件仓库都包含自动快照捕获功能。此外，Debusine 已配置为允许使用软件仓库。因此，所有 Debian 开发人员和维护人员都可以访问 Debusine 并发布软件包。所有生成的软件仓库默认都是公开的。最后，只有获得 Debian 分发许可且主要用于可能最终部署在 Debian 上的项目的软件包才被允许发布到 Debusine；因此，Freexian 保留从其软件仓库中移除软件仓库的权利。
探索 源代码 在 salsa.debian.org 上
我们将如何开展这个新的代码库平台的工作？
要了解更多关于此平台的信息并开始使用它，您可以轻松访问以下两个页面： Debian 项目提供的官方文档 作为 Freexian公司提供的官方文件但用非常简单的语言来说，即使是技术知识较少的开发人员和维护人员也能轻松理解。 创建软件包仓库（套件） 以下是示例代码：
debusine --server SERVER archive suite create --workspace WORKSPACE \ --architecture all --architecture amd64 \ --base-workflow-template 模板套件
示例
debusine --server debian archive suite 创建 \ --workspace developers-myuser_experiment \ --architecture all --architecture amd64 \ --base-workflow-template 上传到不稳定版 \ sid-实验
而， Debian 发行版用户将能够轻松使用这些软件仓库。 只需在软件源文件中添加相应的配置行即可。例如，以上面生成的示例为例，配置如下：
类型: DEB DEB-SRC URI: HTTPS://DEB.德布辛.Debian的.净/Debian的/开发-我的用户实验 套房: SID-实验 组件: 主
在 Debian 13 “Trixie” 发行版及类似发行版上安装和使用为 Ubuntu 创建的 PPA 软件源的步骤
虽然 Debian 上这个新的官方 Ubuntu PPA 软件仓库替代方案正在开发、改进和扩展中，但许多用户肯定希望继续在他们当前的 Debian 发行版上使用 Launchpad 上托管的现有且必要的 PPA 软件仓库。为了帮助您做到这一点，我们提供了一份简明易懂的指南：
- Python3-软件属性下载并安装此 Debian SID 软件包 – 直接下载.
- Python3-launchpadlib下载并安装，或者直接从 Debian Trixie 软件仓库安装 –直接下载.
完成以上步骤后，剩下的就是选择任意 PPA 仓库，然后运行以下命令来测试所有这些新功能（配置和优化）：
sudo add-apt-repository ppa:mi-repositorio/mi-programa
这包括后续编辑新生成的名为“my-program.sources”的“源”文件，将“trixie”替换为程序针对特定Ubuntu版本所需或支持的相应词语，例如“mantic”、“noble”或“questing”，并将其放在“suites”字段中。最后，使用以下命令更新新存储库的软件包列表：
sudo apt update
总结
简而言之，这 Freexian 公司推出了一款名为“Debusine”的新颖有趣的替代方案。这项措施也得到了 Debian 项目的认可，它很可能解决诸如许多 Debian 开发者缺乏合适的场所来测试跨多个软件包的协同更改等问题。或者，也无需在上传或分发尚未准备好（或根本不适合）纳入 Debian 主软件仓库的软件之前，要求用户验证错误修复。在某些情况下， 避免使用功能较少或需要更多手动操作的工具，例如“reprepro”和“aptly”。由于其集成化和自动化系统能够满足 GNU/Linux 发行版仓库管理员的大部分需求，我们祝愿该项目一切顺利，造福 Linux 社区的所有成员和用户。
