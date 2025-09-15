在欧洲技术生态系统中， 开源正在稳步推进 并巩固其在数字战略中的地位。Linux 基金会与 Canonical 合作撰写了一份报告，该报告基于企业调查和专家访谈（专家来自欧盟、英国和其他欧洲国家），探讨了该模式如何融入企业基础设施，以及其中涉及的法律、监管和管理难题。

该研究提供的照片揭示了一个广泛的共识： 86% 的专业人士认为免费软件对其行业的未来至关重要尽管只有34%的企业表示拥有清晰可见的采用路线图。实际上，它的使用已经很普遍：操作系统领域为64%，云和容器技术领域为58%，Web和应用程序开发领域为54%——这些数据表明，跨职能集成已渗透到日常生活中。

商业界的采用和主要用途

除了标签之外，开放模型还被应用于 IT 的关键层面： 从系统基础到服务编排，通过 持续开发和部署平台它在云和容器环境中获得的重要性证明了它与需要灵活性和可移植性的现代架构和 DevOps 实践的自然契合。

对于技术团队来说，公共存储库、自动化和活跃社区的结合有助于实现更快、更可审计的软件生命周期； 代码和依赖关系的可追溯性 在以下情况下尤其有价值 应对安全事件 或满足合规性要求。

扭转平衡的优势

采用的原因显示出相关的转变： 储蓄不再是主要论点对于 75% 的受访者来说，软件质量是关键优势；63% 的受访者强调生产力的提高；62% 的受访者强调供应商独立性；55% 的受访者认为较低的总体拥有成本是一个重要因素，但并非唯一因素。

这种看法可以通过生态系统的成熟度来解释：可预测的发布周期、开放的审查方法和事实上的标准减少了摩擦。 避免封闭依赖的能力 并使组件适应特定需求，从而产生更加自主的团队和产品，更好地满足业务需求。

数字主权与地缘政治背景

对话不再仅仅局限于技术层面。在动荡的全球环境中， 55% 的组织将数字主权视为优先事项重点是减少对外部供应商和专有解决方案的依赖。这一动机增强了人们对开放式架构的兴趣，这种架构能够控制技术链并管理监管和地缘政治风险。

该报告本身也源于业界对澄清格局的兴趣：Canonical 作为生态系统参与者，寻求推广其产品，但数据反映了欧洲更广泛的趋势。 机构、公司和社区 集中于一个目标：在不丧失互操作性的情况下增强自身能力。

开放人工智能：从实验室到生产

开源人工智能和机器学习正在日益受到关注。根据这项研究， 41% 的欧洲组织已经使用开放式人工智能这得益于可访问模型和工具的成熟。像 DeepSeek 这样的国际项目的出现加速了这场竞赛，而欧洲的举措（例如 Mistral AI）以及公开推广的人工智能工厂则表明，欧洲大陆还有尚未开发的潜力。

开放模型、数据集和框架的结合使得审核偏见、重现结果和根据当地要求调整解决方案变得更加容易。 这种方法是满足欧洲要求的关键。 在透明度、安全性和数据保护方面，同时促进共享创新。

组织障碍和监管压力

腾飞与内部缺陷并存： 66% 缺乏正式的 OSS 战略 78% 的组织仍然没有设立开源项目办公室 (OSPO)。如果没有清晰的架构，协调贡献、管理依赖关系、管理许可证合规性或衡量回报都会变得更加困难。

其中最常被提及的障碍包括： 法律和许可不确定性（31%） 以及担心知识产权泄露（24%）。此外，还有新的监管义务，例如即将出台的《网络弹性法案》（CRA）和《人工智能法案》，这些法案正在推动加强安全流程、组件可追溯性（SBOM）和漏洞响应政策。

缺少什么来加强模型

诊断很明确： 欧洲拥有致力于开放发展的人才、项目和机构。，其益处已得到证实。为了实现质的飞跃，专家指出了三个方面：组织成熟度（战略和OSPO）， 为项目做出更有效的贡献 我们所依赖的，并在不减缓创新的情况下认真适应监管要求。

对于那些希望深入了解的人来说，可以查阅题为“开源作为欧洲的战略优势”的完整报告。 该文件汇编了数据、访谈和建议 这有助于指导决策，在这种情况下，开源不仅意味着创新或效率，而且还是直接影响欧洲竞争力的技术自主杠杆。