我最近买了 一款小型自制网络摄像头（Genius FaceCam 2000X2 – 全高清 1080P） 它对我来说非常好用，例如在 Telegram 上，或者通过我最喜欢的 Linux 网络摄像头应用 Guvcview。然而，现在我有了它，就开始寻找一些桌面（图形）应用程序，以便以不同且更高效的方式管理它。在寻找的过程中，我偶然发现了一个非常…… GitHub 上一个名为“Careto”的小型、多功能且新颖的应用程序.

我说“新颖”，并非只是比喻意义上的，因为显然，它只是几天前才创作出来的。 其开发者（奥斯卡·奥尔盖拉，又名 Obsibian（在 GitHub 上）值得一提的是，这位在 GitHub 上鲜为人知的开发者， 它还向所有人提供一个名为“USB-Blitz”的实用应用程序。这是一款用于将 ISO 镜像刻录到 U 盘的图形化应用程序，它拥有全新设计的现代化界面和改进的拖放功能。如果您在 Debian GNU/Linux 发行版上拥有并使用网络摄像头，我们诚邀您了解这款出色的全新 Linux 应用程序。

Careto：一款适用于 Debian 13 的图形应用程序，可用于管理 USB 网络摄像头的显示。

Careto：一款适用于 Debian 13 的实用摄像头管理应用程序

Careto是什么？

据其开发商在 官方GitHub存储库 他们将这一发展描述为 “脸” 如下：

Careto 是一款适用于 Debian 13 的图形应用程序，它允许您轻松配置和控制 USB 网络摄像头的显示，并提供多种自定义选项。

此外，他们还补充说，它最突出的特点包括：

  • 专为 KDE Plasma 6 (Qt) 设计的用户友好型应用程序。
  • 直观的界面，现代化的设计，以及定制的开关。
  • 具备对已连接和已安装的USB网络摄像头进行自动检测的功能。
  • 通过简洁个性化的显示屏轻松完成设置。

如何在Debian GNU/Linux系统上安装它？

就我而言，我下载了他们的最新版本。 ".deb" 包与他的对应关系 最新的稳定版本 （Careto 25.12.21）我运行在基于 Debian（MX Linux）的操作系统上，以下是操作步骤以及取得的满意结果：

如何在 Debian GNU/Linux 上安装 Careto？ - 截图 1

如何在 Debian GNU/Linux 上安装 Careto？ - 截图 2

如何在 Debian GNU/Linux 上安装 Careto？ - 截图 3

如何在 Debian GNU/Linux 上安装？ - 截图 4

如何在 Debian GNU/Linux 上安装？ - 截图 5

如何在 Debian GNU/Linux 上安装？ - 截图 7

如何在 Debian GNU/Linux 上安装？ - 截图 8

如何在 Debian GNU/Linux 上安装？ - 截图 9

2024 年之后的摘要图

总结

简而言之，这 一款名为“Careto”的新颖有趣的Debian GNU/Linux桌面应用程序它可以作为……的合适替代方案。 其他更知名、更完整、功能更全面的选择包括 Cheese 和 Webcamoid。因此，如果您正在寻找一款小巧、简洁且高效的应用程序，我们诚邀您试用几天，甚至可以将其作为自己的产品，并通过捐赠或口碑传播来支持开发者。最后，我们也衷心祝愿这个项目在2026年一切顺利，造福全球Linux社区的所有成员和用户。

