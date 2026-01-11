Budgie 10.10：迁徙到韦兰以及通往 Budgie 11 的道路

Budgie 开发团队宣布发布 Budgie 10.10，此次更新标志着该桌面环境发展史上的一个重要里程碑。该版本不仅正式实现了从 X11 到 Wayland 的迁移，也标志着一个时代的结束：经过十年的积极开发，10.x 系列正式进入维护模式，所有资源都将投入到下一代产品 Budgie 11 的开发中。

首席开发人员 Josué Strobl 已确认，此版本的目标是提供与 X11 一样流畅和熟悉的 Wayland 体验，并保留所有标志性元素，例如面板、小程序和 Raven 通知中心。

向 Wayland 过渡：集成和生态系统

而不是从头开始重新发明组件。Budgie 10.10 秒它依赖于 Wayland 生态系统中已有的工具。 为了确保稳定性和即时功能，壁纸管理现在由 swaybg 负责，而屏幕截图则使用 Grim 和 Slurp。屏幕锁定和空闲管理方面，我们集成了 swayidle 和 gtklock 等现代解决方案，这使得旧的 gnome-screensaver 分支版本过时了。

这次迁移的一个关键方面是l根据作曲家 labwc 的官方建议。 球队 开发了一种名为“LabWC桥接器”的工具，可以自动配置这款轻量级合成器。 Budgie 的默认设置针对 Budgie 进行了优化，包括必要的键盘快捷键、输入加速和一致的视觉主题。然而，由于采用了 wlr-layer-shell 等标准协议，Budgie 不再依赖于特定的合成器，从而可以与其他基于 wlroots 的合成器配合使用。

桌面和小程序改进

为了适应新的架构，新版本对桌面视觉组件进行了多项改进。 主面板（budgie-panel）现在使用层壳协议 能够正确地将自身锚定在屏幕边缘，并改进了其动态定位逻辑。

MGI 小程序也得到了改进。:

任务清单： 它已完全重写，放弃了 libwnck 而改用 libxfce4windowing。这使得窗口分组功能更加完善，并采用了动态大小按钮的更现代化设计。

它已完全重写，放弃了 libwnck 而改用 libxfce4windowing。这使得窗口分组功能更加完善，并采用了动态大小按钮的更现代化设计。 夜灯： 现在它与 GammaStep 集成，可以控制色温并减少眼睛疲劳。

现在它与 GammaStep 集成，可以控制色温并减少眼睛疲劳。 通知 只需在小程序图标上单击鼠标中键，即可添加“请勿打扰”功能。

只需在小程序图标上单击鼠标中键，即可添加“请勿打扰”功能。 无障碍Budgie 控制中心包含一些新选项，例如可以放大屏幕区域的放大工具。

此外，公告还提到，此次发布包含新版 Budgie Control Center，其中包含多项更改：

它隐藏了现有的颜色面板，特别是应用于 X11 时代的 Budgie WM/Magpie。

它使蓝牙面板对于使用过时 gnome-bluetootholder 库的发行版来说是可选的。

我们建议将蓝鸟纳入分布范围。

为多个面板添加可见性控制。

它引入了 Wayland 对多任务面板的支持。

使用关键文件自定义 BCC 在 Labwc 等窗口管理器中显示的内容。

屏幕锁定设置已移至“隐私”->“屏幕锁定”。

夜灯已移至单独的控制面板。

我们现在支持多种辅助功能选项，包括可使用的放大镜。

调整了 AppStream 元数据，以提高其在多个软件中心的可见性。

未来：Budgie 11

随着10.10版本的发布， 当前分支只会接收错误修复。。 该 目前积极的研发工作集中在 Budgie 11 上。 这项雄心勃勃的重写计划旨在将桌面逻辑与图形显示层分离。这种抽象将使该环境独立于特定的工具包和图形库，从而保证其在未来 Linux 环境中的长期性和灵活性。

Budgie 10.10 将原生包含在即将发布的 Fedora 44 和 Ubuntu Budgie 26.04 版本中。随着包装商采用这项新技术基础，这项技术正逐步推广到其他分销渠道。

