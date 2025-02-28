2025 年 XNUMX 月：Linuxverse 中的好事、坏事和趣事

今天，最后一天 «2025 年 XNUMX 月»像往常一样，在每个月末，我们都会为您带来这份小而有用的信息、新闻、教程、手册、指南和与以下内容相关的发布活动概要： Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）.
其中一些是 来自我们的网站和一些重要的全球网站的其他网站，发生在当前月份。
但是，在开始阅读这篇有关当前信息的文章之前 «2025 年 XNUMX 月的 Linuxverse», 我们推荐 以前的相关帖子 从上个月开始：
我们通常用于本系列出版物的一些相关网络资源是： 发布日志网站 DistroWatch、OS.Watch、FOSSTorrent 和 ArchiveOS;以及以下组织的网站： 自由软件基金会（FSF）的， 开源计划（OSI） 和 Linux 基金会 (LF).
二月总结 2025
Linux 上的内部 二月2025
- 2025 年 XNUMX 月：本月有关 Linuxverse 的信息事件：本月开始的关于 GNU/Linux、自由软件和开源的新闻摘要。 (见)
- KaOS 2025.01：Plasma 6.2 和 KDE Applications 24.12 的新开始：新的稳定 ISO 标志着新年的开始，并具有众多新功能。 (见)
- ONLYOFFICE 8.3 推出 Apple iWork 支持，改进了 PDF、电子表格等实时协作功能：近 30 项新功能和改进。 (见)
- 学习 LibreOffice – 教程 1：Writer 的键盘快捷键：LibreOffice 在视觉上与 MS Office 相似。并且与专有的 MS Office 格式高度兼容。 (见)
- 2025 年最值得关注的 *Linux / *BSD 发行版 – 第 02 部分：借此新机会，我们推出了名为 Bluefin、Malbian 和 Shebang 的项目。 (见)
- Linux 问题不断，现在是 Nouveau 驱动程序辞职：Karol Herbst 还决定辞去维护员等职务。 (见)
- TuxTape，针对 Linux 上的 LivePatch 的新提案：TuxTape 是一个独立的解决方案，旨在适应任何版本的 Linux 内核。 (见)
- 如何在Linux上安装Scratch 3.0可视化编程环境？：一份新的快速指南，帮助您在您最喜欢的 GNU/Linux 发行版上通过 Web 浏览器享受 Scratch 3.0。 (见)
- Scribe：适用于 Linux 桌面的小型便携式电子邮件客户端: 与多种互联网电子邮件协议和国际标准兼容的应用程序. (见)
- KTouch、Klavaro 和 Tipp10：3 年练习打字的 2025 款应用：这种技术基于学习键盘上字母、数字和符号的位置。 (见)
外部 从 Linux 上 二月2025
GNU/Linux 发行版根据 DistroWatch、OS.Watch 发布 和 FOSSTorrent
为了深入了解这些版本和其他版本的更多信息，可以使用以下内容 链接.
来自自由软件基金会 (FSF / FSFE) 的精选新闻
- 一月份 GNU 聚焦：Amin Bandali – X 个新 GNU 版本！：今年 3 月 17 日，和往常在每个月初一样，这位著名的 FSF 合作者向我们通报了上个月更新的 GNU 项目新 (1.2.2) 个软件版本，其中包括：artanis-1.08.1、bc-9.6、coreutils-1.29、ddrescue-1.21、ed-1.6.15、freeipmi-2.33、gama-16.1、gdb-2.41、glibc-2.0、gprofng-gui-6.13、linux-libre-3.18-gnu、mailutils-1.15、moe-4.0.47、mtools-20250122、parallel-1.0.1、shepherd-2.22 和 which-XNUMX。 （见)
GNU Moe 是一款功能强大且易于使用的文本编辑器。它以非模式方式工作，并具有一组直观的组合键，为每个键分配一定的严重程度；例如，与 Alt 键的组合键用于执行光标移动等无害命令，而与 Control 键的组合键用于执行修改文本的命令。 Moe 具有多窗口、无限撤消/重做功能、无限行长、全局搜索和替换等功能。
要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： 金融稳定论坛 y FSFE.
来自开源倡议 (OSI) 的特色新闻
-
Meta 的 LLaMa 许可证尚未开源:时至今日，即便是总部位于美国的全球性公司 Meta，其 LLaMa 人工智能模型也未能完全或安全地开源，因为例如，它未能实现自由度 0，即无法自由地将模型用于任何目的，未能实现开源定义的第 5 点并且歧视用户，未能实现开源定义的第 6 点并且限制了努力领域。。 （见)
一年前， 我们询问 Meta 不再将 Llama 2 称为“开源”软件。从那时起，Meta 发布了 Llama 的新版本，并采用了新的许可条款，但这些条款仍然违反开源定义。而且 Llama 3.x 现在绝不是开源的。尽管如此，Meta 仍继续虚假宣传 Llama 是一种“开源” AI 解决方案。所以你现在可以帮助我们阻止它：要求扎克伯格和 Yann LeCunn 更改 Llama 的许可证以符合开源定义。
要了解有关此信息和其他新闻的更多信息，请单击以下内容 链接.
来自 Linux 基金会组织 (FL) 的最新消息
-
2025 年 XNUMX 月 Linux 基金会新闻通讯 (见)
13 月 XNUMX 日，美国电影学院软件基金会举办了年度开源论坛，与会人员来自电影行业的高管和技术领导人。此次活动在华特迪士尼动画工作室举行，主题为“开源和新技术影响工作室”。
要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： Linux基金会， 用英语; 和 欧洲 Linux 基金会， 在西班牙语中。
总结
总之，我们希望这 “小而有用 新闻纲要》 带有亮点 我们的“Linux 博客”内外，对于今年（2025 年 XNUMX 月）的第二个月，愿它为 Linuxverse 内部和外部所有自由开放的技术和发展的改进、发展和传播做出巨大贡献。
