2025 年 XNUMX 月：Linuxverse 中的好事、坏事和趣事

今天，最后一天 «2025 年 XNUMX 月»像往常一样，在每个月末，我们都会为您带来这份小而有用的信息、新闻、教程、手册、指南和与以下内容相关的发布活动概要： Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）.

其中一些是 来自我们的网站和一些重要的全球网站的其他网站，发生在当前月份。

二月总结 2025

Linux 上的内部 二月2025

良好

时尚手袋

有趣的

2025 年 XNUMX 月：本月有关 Linuxverse 的信息事件 ：本月开始的关于 GNU/Linux、自由软件和开源的新闻摘要。 (见)

：本月开始的关于 GNU/Linux、自由软件和开源的新闻摘要。 KaOS 2025.01：Plasma 6.2 和 KDE Applications 24.12 的新开始 ：新的稳定 ISO 标志着新年的开始，并具有众多新功能。 (见)

：新的稳定 ISO 标志着新年的开始，并具有众多新功能。 ONLYOFFICE 8.3 推出 Apple iWork 支持，改进了 PDF、电子表格等实时协作功能 ：近 30 项新功能和改进。 (见)

：近 30 项新功能和改进。 学习 LibreOffice – 教程 1：Writer 的键盘快捷键 ：LibreOffice 在视觉上与 MS Office 相似。并且与专有的 MS Office 格式高度兼容。 (见)

：LibreOffice 在视觉上与 MS Office 相似。并且与专有的 MS Office 格式高度兼容。 2025 年最值得关注的 *Linux / *BSD 发行版 – 第 02 部分 ：借此新机会，我们推出了名为 Bluefin、Malbian 和 Shebang 的项目。 (见)

：借此新机会，我们推出了名为 Bluefin、Malbian 和 Shebang 的项目。 Linux 问题不断，现在是 Nouveau 驱动程序辞职 ：Karol Herbst 还决定辞去维护员等职务。 (见)

：Karol Herbst 还决定辞去维护员等职务。 TuxTape，针对 Linux 上的 LivePatch 的新提案 ：TuxTape 是一个独立的解决方案，旨在适应任何版本的 Linux 内核。 (见)

：TuxTape 是一个独立的解决方案，旨在适应任何版本的 Linux 内核。 如何在Linux上安装Scratch 3.0可视化编程环境？ ：一份新的快速指南，帮助您在您最喜欢的 GNU/Linux 发行版上通过 Web 浏览器享受 Scratch 3.0。 (见)

：一份新的快速指南，帮助您在您最喜欢的 GNU/Linux 发行版上通过 Web 浏览器享受 Scratch 3.0。 Scribe：适用于 Linux 桌面的小型便携式电子邮件客户端 : 与多种互联网电子邮件协议和国际标准兼容的应用程序 . (见)

: . KTouch、Klavaro 和 Tipp10：3 年练习打字的 2025 款应用：这种技术基于学习键盘上字母、数字和符号的位置。 (见)

外部 从 Linux 上 二月2025

GNU/Linux 发行版根据 DistroWatch、OS.Watch 发布 和 FOSSTorrent

为了深入了解这些版本和其他版本的更多信息，可以使用以下内容 链接.

来自自由软件基金会 (FSF / FSFE) 的精选新闻

一月份 GNU 聚焦：Amin Bandali – X 个新 GNU 版本！：今年 3 月 17 日，和往常在每个月初一样，这位著名的 FSF 合作者向我们通报了上个月更新的 GNU 项目新 (1.2.2) 个软件版本，其中包括：artanis-1.08.1、bc-9.6、coreutils-1.29、ddrescue-1.21、ed-1.6.15、freeipmi-2.33、gama-16.1、gdb-2.41、glibc-2.0、gprofng-gui-6.13、linux-libre-3.18-gnu、mailutils-1.15、moe-4.0.47、mtools-20250122、parallel-1.0.1、shepherd-2.22 和 which-XNUMX。 （见)

GNU Moe 是一款功能强大且易于使用的文本编辑器。它以非模式方式工作，并具有一组直观的组合键，为每个键分配一定的严重程度；例如，与 Alt 键的组合键用于执行光标移动等无害命令，而与 Control 键的组合键用于执行修改文本的命令。 Moe 具有多窗口、无限撤消/重做功能、无限行长、全局搜索和替换等功能。

要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： 金融稳定论坛 y FSFE.

来自开源倡议 (OSI) 的特色新闻

Meta 的 LLaMa 许可证尚未开源:时至今日，即便是总部位于美国的全球性公司 Meta，其 LLaMa 人工智能模型也未能完全或安全地开源，因为例如，它未能实现自由度 0，即无法自由地将模型用于任何目的，未能实现开源定义的第 5 点并且歧视用户，未能实现开源定义的第 6 点并且限制了努力领域。。 （见) 一年前， 我们询问 Meta 不再将 Llama 2 称为“开源”软件。从那时起，Meta 发布了 Llama 的新版本，并采用了新的许可条款，但这些条款仍然违反开源定义。而且 Llama 3.x 现在绝不是开源的。尽管如此，Meta 仍继续虚假宣传 Llama 是一种“开源” AI 解决方案。所以你现在可以帮助我们阻止它：要求扎克伯格和 Yann LeCunn 更改 Llama 的许可证以符合开源定义。

要了解有关此信息和其他新闻的更多信息，请单击以下内容 链接.

来自 Linux 基金会组织 (FL) 的最新消息

2025 年 XNUMX 月 Linux 基金会新闻通讯: 这份新的时事通讯刊登了一些有趣的新闻、事件和情况，例如智能建筑联盟 (C4SB) 宣布有意加入 Linux 基金会并启动 C4SB 基金会。该公司将寻求支持为楼宇自动化、房地产应用和建筑生命周期开发开放标准和开源软件的技术项目。在其他公告中，与 Linux 欧洲基金会和 OpenSSF 之间的全球联合倡议。其目的是帮助开源维护者、制造商和管理员做好准备。这既适用于欧盟网络弹性法案（CRA）的实施，也适用于未来针对全球司法管辖区的网络安全立法。 (见)

13 月 XNUMX 日，美国电影学院软件基金会举办了年度开源论坛，与会人员来自电影行业的高管和技术领导人。此次活动在华特迪士尼动画工作室举行，主题为“开源和新技术影响工作室”。



要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： Linux基金会， 用英语; 和 欧洲 Linux 基金会， 在西班牙语中。

总结

总之，我们希望这 “小而有用 新闻纲要》 带有亮点 我们的“Linux 博客”内外，对于今年（2025 年 XNUMX 月）的第二个月，愿它为 Linuxverse 内部和外部所有自由开放的技术和发展的改进、发展和传播做出巨大贡献。

