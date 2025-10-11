西班牙语 Linux 女性：2025 年 YouTube 上我最喜欢的 3 位 LinuxTuber

当我们谈论技术，尤其是 Linux 和 Linux 宇宙时，统计数据和我们这些积极的参与者往往在两点上达成共识。首先，Linux 在桌面操作系统市场中占据很小的份额，但在移动操作系统领域（Android 和其他版本）、服务器和超级计算机领域却占据着很大的份额。其次， IT 行业，尤其​​是 Linux 领域，主要由男性主导。虽然女性的比例较小，但通常会因职位或工作领域而略有不同，例如用户支持、服务器和系统管理、编程和软件开发以及在线内容创作。而由于在最后一个领域，即在线内容创作（LinuxTubers：Linux YouTubers），女性的比例几乎为零，因此今天我们将专门介绍其中一些女性。 2025 年 YouTube 上最佳西班牙语 LinuxTubers 女性频道.

当然，优先考虑的是 少数几个属于女性的“YouTube 频道”在西班牙语 Linux 世界中已经算是“小有名气”了，并且她们在某些西班牙语 Linuxverse 社区（包括网络社区（博客）和 Telegram 社区）中占据着令人尊敬和钦佩的地位。所以，事不宜迟，继续阅读我们的文章，了解她们，支持她们，并享受她们精彩的 Linux 内容，以及她们独特而愉悦的女性气质。

2025 年 YouTube 最佳女性 LinuxTuber 频道

2025 年 YouTube 最佳女性 LinuxTuber 频道

2025 年 YouTube 最佳女性 LinuxTuber 频道：Karla's Project

卡拉的项目

  • YouTube频道
  • 卢加·德·奥里根： 西班牙。
  • YouTube 上的开始日期：2016 年 3 月 15 日加入。
  • 用户：89.7千。
  • 制作的视频：173。
  • 累计访问量：2.962.368 次观看
  • 频道说明：Linux 发行版、科技新闻，以及带有自由口音的极客幽默。我们在这里不仅谈论 Linux……我们亲身体验 Linux！您会在这个频道看到什么？ GNU/Linux 发行版实战：我测试它们，我破解它们（有时），然后告诉你真相。 科技新闻，以及对这个充斥着疯狂终端和电信运营商的世界未来走向的思考。 真诚的观点，略带讽刺、反讽和对自由软件的热爱。 甚至连你的祖母都能理解（好吧……差不多）的 Linux 概念讲解。 是的：幽默、戏仿、小品、一点混乱……以及满满的真情实感！如果你喜欢机智的企鹅、批判性的字节，以及边学边笑。 这是你的频道。 了解有关 Karla 的项目的更多信息

系统女孩

系统女孩

  • YouTube频道
  • 卢加·德·奥里根: 阿根廷。
  • YouTube 上的开始日期: 五月11 ， 2020.
  • 用户：36.4千。
  • 制作的视频：79。
  • 累计访问量：1.236.475 次观看
  • 频道说明:

你好！欢迎来到我的频道。我是一名 Linux/Unix 系统管理员和开发者。这个教育频道旨在推广自由软件的使用，并强化与系统管理相关的概念。请不要忘记订阅频道并点赞你喜欢的视频！这对我很有帮助。非常感谢！ 了解有关系统女孩的更多信息

与玛尔加一起学习

与玛尔加一起学习

  • YouTube频道
  • 卢加·德·奥里根： 德国。
  • YouTube 上的开始日期: 四月8 2021.
  • 用户：14.3千。
  • 制作的视频：27。
  • 累计访问量：405.677 次观看。
  • 频道说明:

我认为有趣的有关技术主题的视频值得分享。 了解有关与 Marga 一起学习的更多信息

特别提名：其他由女性运营的“YouTube 频道”——一个新频道 + 一个已停播

  • 拉戈达 Linux: @lagordalinux / 1.02K 订阅者 / 6 个视频 / 阿根廷 / 刚刚开始制作 Linux 内容。
  • 芭芭拉保拉2003: @barbarapaola2003 / 4.76K 订阅者 / 230 个视频 / 西班牙 / 我多年前就停止制作 Linux 内容了。 
2024 年之后的摘要图

总结

简而言之，我们希望这 这篇有趣的文章精选了一些“2025 年 YouTube 最佳女性 LinuxTuber 频道” 无论是个人生活还是职场人士，继续以不同的方式学习 Linux 都将非常有益且实用，但同时也要融入独特的女性元素。这要感谢这些优秀的多媒体内容创作者，她们为西班牙语 Linux 界做出了巨大贡献。如果您想推荐其他由西班牙语 Linux 女性（无论是否专业）运营的类似频道，欢迎您通过评论区留言，以便我们考虑将其纳入未来的出版物。

