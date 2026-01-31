2026年1月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年1月已经结束因此，今天我们照例为您带来这份简短而实用的信息汇编，内容涵盖新闻、教程、手册、指南以及与以下方面相关的发布活动： Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）.

其中一些是 来自我们的网站和一些重要的全球网站的其他网站，发生在当前月份。

一月总结 2026

Linux 上的内部 一月2026

2026 年 XNUMX 月：本月有关 Linuxverse 的信息事件 本月关于 GNU/Linux、自由软件和开源软件的新闻摘要。 (见)

本月关于 GNU/Linux、自由软件和开源软件的新闻摘要。 Pidgin 3.0 实验版 5：HSLuv 存在性和颜色选择器 预 alpha 版本 (2.94.0) 已在 Flathub Beta 上提供，用于技术测试。 (见)

预 alpha 版本 (2.94.0) 已在 Flathub Beta 上提供，用于技术测试。 Pebble Round 2：彩色电子墨水屏，两周超长续航，以及免费的 PebbleOS 系统 一款基于开源理念的新型智能手表。 (见)

一款基于开源理念的新型智能手表。 DeepTutor：一款开源的AI驱动型个性化学习助手 与 Google NotebookLM 类似，但它是开源工具。 (见)

与 Google NotebookLM 类似，但它是开源工具。 GNOME 和 Firefox 提议在 Linux 系统中移除鼠标中键粘贴功能。 这样做的目的是为了避免新用户产生困惑，并防止意外卡顿。 (见)

这样做的目的是为了避免新用户产生困惑，并防止意外卡顿。 SDL 3.4.0：原生支持PNG、HDR和Switch 2控制器 现在，GPU API 与支持 HDR 的 2D 渲染器之间实现了高级互操作性。 (见)

现在，GPU API 与支持 HDR 的 2D 渲染器之间实现了高级互操作性。 Ueli：一款高效的 Linux 桌面应用程序启动器 一款与 Ulauncher 应用程序启动器非常相似的生产力工具 . (见)

一款与 Ulauncher 应用程序启动器非常相似的生产力工具 Budgie 10.10：迁徙到韦兰以及通往 Budgie 11 的道路 “10.x”系列的积极开发结束，并将全部精力集中在Budgie 11上。 (见)

“10.x”系列的积极开发结束，并将全部精力集中在Budgie 11上。 Linus Torvalds：Linux 文档不是用来搞反人工智能运动的。他称利用文档来对抗“人工智能垃圾”的立场是“荒谬的”。 (见)

在“来自 Linux”之外 一月2026

本月在“DistroWatch”、“OS Watch”、“FOSSTorrent”等网站上发布的版本

更深入地 有关每个版本的更多信息 以及其他，以下内容可用 链接.

来自自由软件基金会 (FSF / FSFE) 的精选新闻

16 月 GNU 聚焦：Amin Bandali – XNUMX 个新 GNU 版本！1月5日，这位著名的自由软件基金会（FSF）贡献者像往常一样在每个月初通知我们，GNU 项目在上个月（截至12月31日）更新了16个新软件版本，其中包括：a2ps-4.15.8、gdb-17.1、git-merge-changelog-1.0、gnuhealth-client-5.0.1、gnuhealth-control-5.0.2、gnunet-0.26.2、gnupg-2.5.16、inetutils-2.7、mailutils-3.21、ncurses-6.6、parallel-20251222、radius-1.7、shepherd-1.0.9、taler-1.3、tramp-2.8.1和wget2-2.2.1。见)

Radius 软件包是 GNU 官方软件包，提供远程用户身份验证和计费服务器。它通常适用于需要集中式工作站身份验证和计费服务的网络。身份验证可以通过多种方式进行，例如使用 `/etc/passwd` 文件或存储在 SQL 数据库中的凭据。

要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： 金融稳定论坛 y FSFE.

来自开源倡议 (OSI) 的特色新闻

2026 年排名前 50 的开源大会： 之间 该 以下按时间顺序列出了 50 多个被认为对 2026 年至关重要的开源会议，这些会议已于 2026 年 1 月举行：Everything Open，2026 年 1 月 21 日至 23 日（堪培拉）；软件遗产研讨会，2026 年 1 月 28 日（巴黎）；代码与合规性，2026 年 1 月 29 日（布鲁塞尔）；以及开源人工智能峰会，2026 年 1 月 29 日（巴黎）。. (见) 这些活动并非专注于任何特定的编程语言或框架，而是反映了更广泛的开源生态系统及其支持社区。

要了解有关此信息和其他新闻的更多信息，请单击以下内容 链接.

来自 Linux 基金会组织 (FL) 的最新消息

Linux 基金会 (FL) 2026 年 1 月简报 : 在众多公告和讨论中，有些内容尤为突出，例如关于……的公告 Linux 基金会 2025 年年度报告题为“开源创新”，回顾了开源的关键一年，重点介绍了关键项目里程碑、社区发展、研究、全球事件和基金会新版本。 另一项非常引人注目的公告是…… Linux 基金会的 Jim Zemlin 在人工智能工程师的领先播客节目中担任嘉宾，与 Anthropic、OpenAI 和 Block 的领导人一起，宣布成立 Agentic AI 基金会。他们讨论了最近宣布的 AAIF 的创建、中立性和开放治理对 Agentic AI 的重要性，以及随着 MCP（模型上下文协议）获得认可，该基金会正在产生的初步势头。 见)

最新技术报告 CAMARA项目 它展示了如何将开放的网络 API 与 MCP（一种目前由 Linux 基金会的 Agentic AI 基金会管理的尖端技术）相结合，从而实现一类具有更深层次现实世界背景的安全、联网的 AI 应用。

要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： Linux基金会， 用英语; 和 欧洲 Linux 基金会， 在西班牙语中。

总结

总之，我们希望这 “小而有用 新闻纲要》 带有亮点 我们的“Linux 博客”内外愿今年的第一个月（2026 年 1 月）为 Linux 世界内外所有自由开放技术和发展的改进、增长和传播做出巨大贡献。

