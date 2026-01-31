2026 年 XNUMX 月：Linuxverse 中的好、坏、有趣等等

Jose Albert

8分钟

2026年1月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年1月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年1月已经结束因此，今天我们照例为您带来这份简短而实用的信息汇编，内容涵盖新闻、教程、手册、指南以及与以下方面相关的发布活动： Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）.

其中一些是 来自我们的网站和一些重要的全球网站的其他网站，发生在当前月份。

但是，在开始阅读这篇有关当前信息的文章之前 “2026年1月的Linuxverse”, 我们推荐 以前的相关帖子 上个月的内容附在文末，供日后阅读，如果您觉得有用、有趣或有必要的话：

我们通常用于本系列出版物的一些相关网络资源是： 发布日志网站 DistroWatch、OS.Watch、FOSSTorrent 和 ArchiveOS;以及以下组织的网站： 自由软件基金会（FSF）的， 开源计划（OSI）Linux 基金会 (LF).

2025年12月：Linux宇宙的方方面面——好的、坏的、有趣的等等

本月帖子

一月总结 2026

Linux 上的内部 一月2026

良好

parrot7_release
Parrot 7.0 Echo：KDE Plasma 6、RISC-V 支持和 AI 工具
Manjaro 26.0 Anh-Linh 欢迎
Manjaro 26.0 “Anh-Linh”：GNOME 49、Plasma 6.5 和内核 6.18

时尚手袋

gnome-firefox-disable-pasting-middle-click-linux-primary-selection
GNOME 和 Firefox 提议在 Linux 系统中移除鼠标中键粘贴功能。
exploit-zero-click-pixel-9-dolby-decoder-kernel-linux-project-zero
Pixel 9 零点击漏洞：杜比和 Linux 内核中的漏洞

有趣的

QEMU
QEMU 10.2.0 版本带来了 cpr-exec 迁移、io_uring 和 ARM Versal 支持。
奥术德登
Arcan 0.7.1 版本发布，支持 Gamescope、Qt6 和 ML-KEM 后量子加密。

热门推荐

  • 2026 年 XNUMX 月：本月有关 Linuxverse 的信息事件本月关于 GNU/Linux、自由软件和开源软件的新闻摘要。 ()
  • Pidgin 3.0 实验版 5：HSLuv 存在性和颜色选择器预 alpha 版本 (2.94.0) 已在 Flathub Beta 上提供，用于技术测试。 ()
  • Pebble Round 2：彩色电子墨水屏，两周超长续航，以及免费的 PebbleOS 系统一款基于开源理念的新型智能手表。 ()
  • DeepTutor：一款开源的AI驱动型个性化学习助手与 Google NotebookLM 类似，但它是开源工具。 ()
  • GNOME 和 Firefox 提议在 Linux 系统中移除鼠标中键粘贴功能。这样做的目的是为了避免新用户产生困惑，并防止意外卡顿。 ()
  • SDL 3.4.0：原生支持PNG、HDR和Switch 2控制器现在，GPU API 与支持 HDR 的 2D 渲染器之间实现了高级互操作性。 ()
  • Ueli：一款高效的 Linux 桌面应用程序启动器一款与 Ulauncher 应用程序启动器非常相似的生产力工具. ()
  • Budgie 10.10：迁徙到韦兰以及通往 Budgie 11 的道路“10.x”系列的积极开发结束，并将全部精力集中在Budgie 11上。 ()
  • Linus Torvalds：Linux 文档不是用来搞反人工智能运动的。他称利用文档来对抗“人工智能垃圾”的立场是“荒谬的”。 ()
Linuxverse 发行版：01 年第 2026 周新闻
Linuxverse 新闻周刊 01/2026：Canaima GNU/Linux 8.3、Drauger 7.8-beta1 和 Peropesis 3.1

在FromLinux之外

在“来自 Linux”之外 一月2026

本月在“DistroWatch”、“OS Watch”、“FOSSTorrent”等网站上发布的版本

  1. Emmabuntüs de5-1.05：26月XNUMX日。
  2. 饮食派10.0：26月XNUMX日。
  3. 活根 17.26.01.25：25月XNUMX日。
  4. PikaOS 26.01.24：24月XNUMX日。
  5. MagOS 20260123：24月XNUMX日。
  6. CachyOS 260124：24月XNUMX日。
  7. AfagOS 20260124：24月XNUMX日。
  8. 天波 5.10.0：24月XNUMX日。
  9. 莉亚2.5：24月XNUMX日。
  10. Office Zero Lorena-5_1：24月XNUMX日。
  11. 操作系统GeoLive 17.0：23月XNUMX日。
  12. 捷讯26.1：23月XNUMX日。
  13. Guix系统1.5.0：23月XNUMX日。
  14. 打开媒体库 8.0.7：22月XNUMX日。
  15. 智能操作系统 20260122：22月XNUMX日。
  16. 塔罗斯1.12.2：22月XNUMX日。
  17. EcoOS 4：22月XNUMX日。
  18. CentOS 10-20260119：20月XNUMX日。
  19. 4MLinux 51.0（测试版）：19月XNUMX日。
  20. Deepin 25.0.10：19月XNUMX日。
  21. MX Linux 25.1：19月XNUMX日。
  22. HackerOS 4.2：19月XNUMX日。
  23. Shanios 2026.01.18：18月XNUMX日。
  24. 优雅 26.0.1：18月XNUMX日。
  25. Synex 13-r1“服务器”：17月XNUMX日。
  26. openKylin 2.0-SP2-20260115：17月XNUMX日。
  27. Voyager 26.04-alpha4：16月XNUMX日。
  28. ATZ Linux 12.13.1：16月XNUMX日。
  29. 安全洋葱 2.4.201：15月XNUMX日。
  30. 嘉鲁达 260115：15月XNUMX日。
  31. 奋进操作系统2026.01.12：15月XNUMX日。
  32. 尾巴7.4：15月XNUMX日。
  33. CentOS 10-20260113：14月XNUMX日。
  34. 邮箱26.01：14月XNUMX日。
  35. 曼杰罗26.0.1：14月XNUMX日。
  36. Slimbook OS 24-r113：14月XNUMX日。
  37. 特罗姆扎罗 2026.01.13：14月XNUMX日。
  38. 燕尾服 20260113：13月XNUMX日。
  39. 薄荷22.3：13月XNUMX日。
  40. Q4OS 6.5：13月XNUMX日。
  41. BunsenLabs Carbon-rc2：13月XNUMX日。
  42. PelandukOS 2026.01.12：13月XNUMX日。
  43. Synex 13-u4：13月XNUMX日。
  44. StormOS 1月2日：13月XNUMX日。
  45. LinuxFX 11.26.01：12月XNUMX日。
  46. MX Linux 25.1-beta1：12月XNUMX日。
  47. BrOS 13.3：12月XNUMX日。
  48. LinuxCNC 2.10-pre1：12月XNUMX日。
  49. WM Live 13.3：11月XNUMX日。
  50. 莫迪西亚 6.12.63：11月XNUMX日。
  51. NakeDeb 1.6-202601：11月XNUMX日。
  52. Debian 教育版 13.3.0：10月XNUMX日。
  53. Debian 13.3.0的：10月XNUMX日。
  54. 黑曜石 2026.01.10：10月XNUMX日。
  55. Mageia 10 Alpha：10月XNUMX日。
  56. ArchBANG 100126：10月XNUMX日。
  57. Noid 20260109：10月XNUMX日。
  58. XIVA工作室 2026-01-09：9月XNUMX日。
  59. 智能操作系统 20260108：8月XNUMX日。
  60. 终极2026.01.07：8月XNUMX日。
  61. BlueOnyx 5212R-20260107：8月XNUMX日。
  62. 奥马奇 3.3.0：8月XNUMX日。
  63. 迷你操作系统 5.1.1：7月XNUMX日。
  64. IPFire 2.29-core199：7月XNUMX日。
  65. 尼特鲁克斯 5.1.0：7月XNUMX日。
  66. LainOS 2026.01.05：6月XNUMX日。
  67. CentOS 10-20260105：5月XNUMX日。
  68. AnduinOS 1.4.2：5月XNUMX日。
  69. 塔罗斯1.12.1：5月XNUMX日。
  70. openmamba 20260105：5月XNUMX日。
  71. VailuxOS 1.6：4月XNUMX日。
  72. 曼杰罗26.0：4月XNUMX日。
  73. 幼犬2601：4月XNUMX日。
  74. GNOME 操作系统 972056：4月XNUMX日。
  75. Ubuntu 摇摆 25.10：4月XNUMX日。
  76. Exton Linux 260104 “ArchEX”：4月XNUMX日。
  77. AgarimOS 20260101：1月XNUMX日。
  78. 拱门2026.01.01：1月XNUMX日。
  79. KDE 霓虹灯 20260101：1月XNUMX日。
  80. Manjaro 26.0-rc3：1月XNUMX日。
  81. 侧0.1.4：1月XNUMX日。
  82. 胃病 3.1：1月XNUMX日。
  83. 分手博士 26.01：1月XNUMX日。
  84. 纪郎26.01.01.01：1月XNUMX日。
  85. Calam 2026-01：1月XNUMX日。

更深入地 有关每个版本的更多信息 以及其他，以下内容可用 链接.

Linuxverse 发行版：01 年第 2026 周新闻
Linuxverse 新闻周刊 01/2026：Canaima GNU/Linux 8.3、Drauger 7.8-beta1 和 Peropesis 3.1

来自自由软件基金会 (FSF / FSFE) 的精选新闻

  • 16 月 GNU 聚焦：Amin Bandali – XNUMX 个新 GNU 版本！1月5日，这位著名的自由软件基金会（FSF）贡献者像往常一样在每个月初通知我们，GNU 项目在上个月（截至12月31日）更新了16个新软件版本，其中包括：a2ps-4.15.8、gdb-17.1、git-merge-changelog-1.0、gnuhealth-client-5.0.1、gnuhealth-control-5.0.2、gnunet-0.26.2、gnupg-2.5.16、inetutils-2.7、mailutils-3.21、ncurses-6.6、parallel-20251222、radius-1.7、shepherd-1.0.9、taler-1.3、tramp-2.8.1和wget2-2.2.1。)

Radius 软件包是 GNU 官方软件包，提供远程用户身份验证和计费服务器。它通常适用于需要集中式工作站身份验证和计费服务的网络。身份验证可以通过多种方式进行，例如使用 `/etc/passwd` 文件或存储在 SQL 数据库中的凭据。

要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： 金融稳定论坛 y FSFE.

来自开源倡议 (OSI) 的特色新闻

  • 2026 年排名前 50 的开源大会： 之间 以下按时间顺序列出了 50 多个被认为对 2026 年至关重要的开源会议，这些会议已于 2026 年 1 月举行：Everything Open，2026 年 1 月 21 日至 23 日（堪培拉）；软件遗产研讨会，2026 年 1 月 28 日（巴黎）；代码与合规性，2026 年 1 月 29 日（布鲁塞尔）；以及开源人工智能峰会，2026 年 1 月 29 日（巴黎）。. ()

这些活动并非专注于任何特定的编程语言或框架，而是反映了更广泛的开源生态系统及其支持社区。

要了解有关此信息和其他新闻的更多信息，请单击以下内容 链接.

来自 Linux 基金会组织 (FL) 的最新消息

  • Linux 基金会 (FL) 2026 年 1 月简报: 在众多公告和讨论中，有些内容尤为突出，例如关于……的公告 Linux 基金会 2025 年年度报告题为“开源创新”，回顾了开源的关键一年，重点介绍了关键项目里程碑、社区发展、研究、全球事件和基金会新版本。 另一项非常引人注目的公告是…… Linux 基金会的 Jim Zemlin 在人工智能工程师的领先播客节目中担任嘉宾，与 Anthropic、OpenAI 和 Block 的领导人一起，宣布成立 Agentic AI 基金会。他们讨论了最近宣布的 AAIF 的创建、中立性和开放治理对 Agentic AI 的重要性，以及随着 MCP（模型上下文协议）获得认可，该基金会正在产生的初步势头。 ()

最新技术报告 CAMARA项目 它展示了如何将开放的网络 API 与 MCP（一种目前由 Linux 基金会的 Agentic AI 基金会管理的尖端技术）相结合，从而实现一类具有更深层次现实世界背景的安全、联网的 AI 应用。

要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： Linux基金会， 用英语; 和 欧洲 Linux 基金会， 在西班牙语中。

2025年11月：Linux宇宙的方方面面——好的、坏的、有趣的等等

2024 年之后的摘要图

总结

总之，我们希望这 小而有用 新闻纲要》 带有亮点 我们的“Linux 博客”内外愿今年的第一个月（2026 年 1 月）为 Linux 世界内外所有自由开放技术和发展的改进、增长和传播做出巨大贡献。

最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版。或者，使用任何其他语言（只需在当前 URL 末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）即可了解更多当前内容。此外，我们邀请您加入我们的 官方电报频道 从我们的网站阅读和分享更多新闻、指南和教程。