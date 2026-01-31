2026年1月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年1月已经结束因此，今天我们照例为您带来这份简短而实用的信息汇编，内容涵盖新闻、教程、手册、指南以及与以下方面相关的发布活动： Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）.
其中一些是 来自我们的网站和一些重要的全球网站的其他网站，发生在当前月份。
但是，在开始阅读这篇有关当前信息的文章之前 “2026年1月的Linuxverse”, 我们推荐 以前的相关帖子 上个月的内容附在文末，供日后阅读，如果您觉得有用、有趣或有必要的话：
我们通常用于本系列出版物的一些相关网络资源是： 发布日志网站 DistroWatch、OS.Watch、FOSSTorrent 和 ArchiveOS;以及以下组织的网站： 自由软件基金会（FSF）的， 开源计划（OSI） 和 Linux 基金会 (LF).
一月总结 2026
Linux 上的内部 一月2026
良好
时尚手袋
有趣的
热门推荐
- 2026 年 XNUMX 月：本月有关 Linuxverse 的信息事件本月关于 GNU/Linux、自由软件和开源软件的新闻摘要。 (见)
- Pidgin 3.0 实验版 5：HSLuv 存在性和颜色选择器预 alpha 版本 (2.94.0) 已在 Flathub Beta 上提供，用于技术测试。 (见)
- Pebble Round 2：彩色电子墨水屏，两周超长续航，以及免费的 PebbleOS 系统一款基于开源理念的新型智能手表。 (见)
- DeepTutor：一款开源的AI驱动型个性化学习助手与 Google NotebookLM 类似，但它是开源工具。 (见)
- GNOME 和 Firefox 提议在 Linux 系统中移除鼠标中键粘贴功能。这样做的目的是为了避免新用户产生困惑，并防止意外卡顿。 (见)
- SDL 3.4.0：原生支持PNG、HDR和Switch 2控制器现在，GPU API 与支持 HDR 的 2D 渲染器之间实现了高级互操作性。 (见)
- Ueli：一款高效的 Linux 桌面应用程序启动器一款与 Ulauncher 应用程序启动器非常相似的生产力工具. (见)
- Budgie 10.10：迁徙到韦兰以及通往 Budgie 11 的道路“10.x”系列的积极开发结束，并将全部精力集中在Budgie 11上。 (见)
- Linus Torvalds：Linux 文档不是用来搞反人工智能运动的。他称利用文档来对抗“人工智能垃圾”的立场是“荒谬的”。 (见)
在“来自 Linux”之外 一月2026
本月在“DistroWatch”、“OS Watch”、“FOSSTorrent”等网站上发布的版本
- Emmabuntüs de5-1.05：26月XNUMX日。
- 饮食派10.0：26月XNUMX日。
- 活根 17.26.01.25：25月XNUMX日。
- PikaOS 26.01.24：24月XNUMX日。
- MagOS 20260123：24月XNUMX日。
- CachyOS 260124：24月XNUMX日。
- AfagOS 20260124：24月XNUMX日。
- 天波 5.10.0：24月XNUMX日。
- 莉亚2.5：24月XNUMX日。
- Office Zero Lorena-5_1：24月XNUMX日。
- 操作系统GeoLive 17.0：23月XNUMX日。
- 捷讯26.1：23月XNUMX日。
- Guix系统1.5.0：23月XNUMX日。
- 打开媒体库 8.0.7：22月XNUMX日。
- 智能操作系统 20260122：22月XNUMX日。
- 塔罗斯1.12.2：22月XNUMX日。
- EcoOS 4：22月XNUMX日。
- CentOS 10-20260119：20月XNUMX日。
- 4MLinux 51.0（测试版）：19月XNUMX日。
- Deepin 25.0.10：19月XNUMX日。
- MX Linux 25.1：19月XNUMX日。
- HackerOS 4.2：19月XNUMX日。
- Shanios 2026.01.18：18月XNUMX日。
- 优雅 26.0.1：18月XNUMX日。
- Synex 13-r1“服务器”：17月XNUMX日。
- openKylin 2.0-SP2-20260115：17月XNUMX日。
- Voyager 26.04-alpha4：16月XNUMX日。
- ATZ Linux 12.13.1：16月XNUMX日。
- 安全洋葱 2.4.201：15月XNUMX日。
- 嘉鲁达 260115：15月XNUMX日。
- 奋进操作系统2026.01.12：15月XNUMX日。
- 尾巴7.4：15月XNUMX日。
- CentOS 10-20260113：14月XNUMX日。
- 邮箱26.01：14月XNUMX日。
- 曼杰罗26.0.1：14月XNUMX日。
- Slimbook OS 24-r113：14月XNUMX日。
- 特罗姆扎罗 2026.01.13：14月XNUMX日。
- 燕尾服 20260113：13月XNUMX日。
- 薄荷22.3：13月XNUMX日。
- Q4OS 6.5：13月XNUMX日。
- BunsenLabs Carbon-rc2：13月XNUMX日。
- PelandukOS 2026.01.12：13月XNUMX日。
- Synex 13-u4：13月XNUMX日。
- StormOS 1月2日：13月XNUMX日。
- LinuxFX 11.26.01：12月XNUMX日。
- MX Linux 25.1-beta1：12月XNUMX日。
- BrOS 13.3：12月XNUMX日。
- LinuxCNC 2.10-pre1：12月XNUMX日。
- WM Live 13.3：11月XNUMX日。
- 莫迪西亚 6.12.63：11月XNUMX日。
- NakeDeb 1.6-202601：11月XNUMX日。
- Debian 教育版 13.3.0：10月XNUMX日。
- Debian 13.3.0的：10月XNUMX日。
- 黑曜石 2026.01.10：10月XNUMX日。
- Mageia 10 Alpha：10月XNUMX日。
- ArchBANG 100126：10月XNUMX日。
- Noid 20260109：10月XNUMX日。
- XIVA工作室 2026-01-09：9月XNUMX日。
- 智能操作系统 20260108：8月XNUMX日。
- 终极2026.01.07：8月XNUMX日。
- BlueOnyx 5212R-20260107：8月XNUMX日。
- 奥马奇 3.3.0：8月XNUMX日。
- 迷你操作系统 5.1.1：7月XNUMX日。
- IPFire 2.29-core199：7月XNUMX日。
- 尼特鲁克斯 5.1.0：7月XNUMX日。
- LainOS 2026.01.05：6月XNUMX日。
- CentOS 10-20260105：5月XNUMX日。
- AnduinOS 1.4.2：5月XNUMX日。
- 塔罗斯1.12.1：5月XNUMX日。
- openmamba 20260105：5月XNUMX日。
- VailuxOS 1.6：4月XNUMX日。
- 曼杰罗26.0：4月XNUMX日。
- 幼犬2601：4月XNUMX日。
- GNOME 操作系统 972056：4月XNUMX日。
- Ubuntu 摇摆 25.10：4月XNUMX日。
- Exton Linux 260104 “ArchEX”：4月XNUMX日。
- AgarimOS 20260101：1月XNUMX日。
- 拱门2026.01.01：1月XNUMX日。
- KDE 霓虹灯 20260101：1月XNUMX日。
- Manjaro 26.0-rc3：1月XNUMX日。
- 侧0.1.4：1月XNUMX日。
- 胃病 3.1：1月XNUMX日。
- 分手博士 26.01：1月XNUMX日。
- 纪郎26.01.01.01：1月XNUMX日。
- Calam 2026-01：1月XNUMX日。
更深入地 有关每个版本的更多信息 以及其他，以下内容可用 链接.
来自自由软件基金会 (FSF / FSFE) 的精选新闻
- 16 月 GNU 聚焦：Amin Bandali – XNUMX 个新 GNU 版本！1月5日，这位著名的自由软件基金会（FSF）贡献者像往常一样在每个月初通知我们，GNU 项目在上个月（截至12月31日）更新了16个新软件版本，其中包括：a2ps-4.15.8、gdb-17.1、git-merge-changelog-1.0、gnuhealth-client-5.0.1、gnuhealth-control-5.0.2、gnunet-0.26.2、gnupg-2.5.16、inetutils-2.7、mailutils-3.21、ncurses-6.6、parallel-20251222、radius-1.7、shepherd-1.0.9、taler-1.3、tramp-2.8.1和wget2-2.2.1。见)
Radius 软件包是 GNU 官方软件包，提供远程用户身份验证和计费服务器。它通常适用于需要集中式工作站身份验证和计费服务的网络。身份验证可以通过多种方式进行，例如使用 `/etc/passwd` 文件或存储在 SQL 数据库中的凭据。
要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： 金融稳定论坛 y FSFE.
来自开源倡议 (OSI) 的特色新闻
-
2026 年排名前 50 的开源大会： 之间 该 以下按时间顺序列出了 50 多个被认为对 2026 年至关重要的开源会议，这些会议已于 2026 年 1 月举行：Everything Open，2026 年 1 月 21 日至 23 日（堪培拉）；软件遗产研讨会，2026 年 1 月 28 日（巴黎）；代码与合规性，2026 年 1 月 29 日（布鲁塞尔）；以及开源人工智能峰会，2026 年 1 月 29 日（巴黎）。. (见)
这些活动并非专注于任何特定的编程语言或框架，而是反映了更广泛的开源生态系统及其支持社区。
要了解有关此信息和其他新闻的更多信息，请单击以下内容 链接.
来自 Linux 基金会组织 (FL) 的最新消息
最新技术报告 CAMARA项目 它展示了如何将开放的网络 API 与 MCP（一种目前由 Linux 基金会的 Agentic AI 基金会管理的尖端技术）相结合，从而实现一类具有更深层次现实世界背景的安全、联网的 AI 应用。
要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： Linux基金会， 用英语; 和 欧洲 Linux 基金会， 在西班牙语中。
总结
总之，我们希望这 “小而有用 新闻纲要》 带有亮点 我们的“Linux 博客”内外愿今年的第一个月（2026 年 1 月）为 Linux 世界内外所有自由开放技术和发展的改进、增长和传播做出巨大贡献。
最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版。或者，使用任何其他语言（只需在当前 URL 末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）即可了解更多当前内容。此外，我们邀请您加入我们的 官方电报频道 从我们的网站阅读和分享更多新闻、指南和教程。